مكان في المطبخ يجب تنظيفه أسبوعيًا لكنه غالبًا منسي وهو من أكثر الأماكن اتساخًا

في إحدى زياراتي لمنزل صديقة، لفت انتباهي أنها كانت تمسح مفاتيح الإضاءة في المطبخ بعناية. اعترفت بأنها اعتادت نسيانها تمامًا، حتى قرأت أن هذه النقاط الصغيرة يمكن أن تكون من أكثر الأماكن اتساخًا في البيت، خاصة في المطبخ حيث تختلط الدهون وبقايا الطعام.

لماذا يجب الاهتمام بهذا التفصيل الصغير؟

المطبخ هو قلب المنزل، لكنه أيضًا بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا إذا لم يُنظف جيدًا. نحن نهتم عادةً بالأماكن الواضحة مثل الأحواض، أسطح التحضير، والأجهزة المنزلية، لكننا نغفل عن المناطق التي نلمسها عشرات المرات يوميًا دون وعي — مثل مفاتيح الإضاءة ومقابض الأبواب.

لمسة سريعة بأيدٍ غير مغسولة بعد تقطيع الخضروات أو لمس اللحوم النيئة قد تنقل الميكروبات إلى هذه الأسطح، ما يجعلها نقطة محتملة لانتقال الجراثيم داخل المطبخ.

وتيرة التنظيف المثالية

ينصح الخبراء بمسح مفاتيح الإضاءة مرة واحدة على الأقل أسبوعيًا، أو أكثر في حال كان المطبخ يشهد حركة كبيرة.

استخدم قطعة قماش ناعمة أو منديلًا مبللًا بمحلول مطهر .

. تجنب رش المنظف مباشرة على المفتاح لتفادي تلف الأجزاء الكهربائية.

لا تنسَ أيضًا تنظيف المقابض وأزرار الأجهزة بنفس الروتين.

فوائد هذه العادة البسيطة

الحد من انتشار البكتيريا والفيروسات داخل المنزل.

داخل المنزل. الحفاظ على المطبخ بيئة أكثر أمانًا للطهي وتحضير الطعام.

إطالة عمر مفاتيح الإضاءة والمقابض عبر إزالة تراكم الدهون والأوساخ.

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة مثل تنظيف مفاتيح الإضاءة قد يبدو أمرًا بسيطًا، لكنه يضيف طبقة مهمة من النظافة الوقائية التي تحمي صحة العائلة وتبقي المطبخ بيئة صحية وآمنة.