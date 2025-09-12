مكان واحد يجب أن تستخدمه swiffer للتنظيف إلى جانب المنزل

الإسكان
مكان واحد يجب أن تستخدمه swiffer للتنظيف إلى جانب المنزل

كان Swiffer Mop بمثابة هبة من الله لأنها ضربت أرفف المتاجر في أواخر التسعينيات. لقد ألغت بشكل أساسي الحاجة إلى الدلاء وتلك MOPS MOPS الفوضوية ، مما يوفر وقتًا للوقت على الأعمال المنزلية ، والأهم من ذلك ، مساعدتهم على استخدام كميات أقل من المياه للحفاظ على نظافة الأرضيات – وسيلة سهلة للحفاظ على الماء في منزلك. بين حجمها المدمج وسهولة الاستخدام ، بالإضافة إلى أنه يمكنك تبديل منصات التنظيف بين الاستخدامات بينما يمكن أن تكون المماسحة التقليدية تمسك بالبكتيريا ، فلا عجب أن الكثير من الناس قد تخلصوا من ممغطيهم القديم من أجل Swiffer. وبينما يمكنه التعامل مع أي أرضية في منزلك ، من الخشب إلى البلاط إلى الصفح ، هناك بالفعل بقعة أخرى يمكن أن تستخدمها إلى جانب المنزل – المرآب الخاص بك.

يكون Swiffer آمنًا بشكل عام وسهل الاستخدام في جميع الطوابق النهائية. هذا يعني أي سطح تم إغلاقه أو معالجته بطبقة واقية ، مثل تلطيخ أو ختم. يتطلب الخشب والبلاط ، على سبيل المثال ، أن الطبقة الواقية حتى لا تمتص حلول التنظيف في السطح ، أو تسبب البقع ، أو فخ الرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو العفن. وينطبق الشيء نفسه على أرضيات الجراج ، والتي عادة ما تكون مصنوعة من الخرسانة ويجب إغلاقها لمنع الماء والسوائل الأخرى من النقع والتسبب في تلف. ولكن قبل أن تمسك بصوت عالٍ لمعالجة أرضية المرآب ، هناك بعض الأشياء التي تريد معرفتها حول استخدامها في هذا الفضاء.

باستخدام Swiffer لتنظيف أرضيات الجراج

يمكن استخدام MOPS Swiffer بأمان على أرضيات الجراج ، ولكن فقط إذا كانت الأرضية قد تم إغلاقها بطبقة واقية ، مثل الإيبوكسي ، لمنع محلول التنظيف من النقع في الخرسانة. الخرسانة مسامية ، مما يعني أنه يعمل كثيرًا مثل الإسفنج. لذلك ، عندما يتلامس مع الرطوبة ، يمكن أن يتسرب ، ويتسبب في توسيع المادة ، وحتى مع مرور الوقت ، تطوير الشقوق. تأتي منصات Swiffer Mop غارقة مسبقًا مع عوامل التنظيف المصممة لتخفيف الأوساخ والأوساخ ورفعها ، وتتيح لك Swiffer Wetjet رش الحل كما تذهب. يمكن أن يترك كلاهما السطح رطبًا جدًا ، وبدون مانع التسرب الأيمن ، قد يمتص هذا السائل الإضافي في الأرض بدلاً من البقاء في الأعلى حيث يمكنه القيام بعمله.

ولهذا السبب ، من المحتمل أن تمر بوسادات Mop Swiffer في المرآب أكثر مما تفعل في الداخل. إذا لم يتم إغلاق الأرضية ، فسوف تمتص السائل بسرعة أكبر ، مما يجعلك تبديل وسادات في كثير من الأحيان. وحتى إذا كانت مختومة ، فإن أرضيات الجراج تتعامل مع فوضى أكثر صرامة ، لذا فإن الأمر يتطلب المزيد من الحلول وتنظيف الطاقة لتنظيفها. إذا كنت تتعامل مع المرآب الخاص بك مع swiffer ، فابدأ بإعطاء الأرضية عملية مسح شاملة لإزالة الغبار والحطام التي يمكن أن تسد اللوحة. بالنسبة للبقع العنيدة ، مثل الطلاء أو الزيت أو الشحوم أو حتى الصدأ ، قم بتطبيق منظف مركّز آمن للخرسانة قبل الدخول مع Swiffer لمسة نهائية. بمجرد تشغيل هذا التنظيف العميق الأول ، يجب أن تصبح الصيانة أسهل بكثير ، وقد تكون قادرًا على الاعتماد على عدد أقل من الفوط في المرة القادمة.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية