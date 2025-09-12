مكان واحد يجب أن تستخدمه swiffer للتنظيف إلى جانب المنزل

كان Swiffer Mop بمثابة هبة من الله لأنها ضربت أرفف المتاجر في أواخر التسعينيات. لقد ألغت بشكل أساسي الحاجة إلى الدلاء وتلك MOPS MOPS الفوضوية ، مما يوفر وقتًا للوقت على الأعمال المنزلية ، والأهم من ذلك ، مساعدتهم على استخدام كميات أقل من المياه للحفاظ على نظافة الأرضيات – وسيلة سهلة للحفاظ على الماء في منزلك. بين حجمها المدمج وسهولة الاستخدام ، بالإضافة إلى أنه يمكنك تبديل منصات التنظيف بين الاستخدامات بينما يمكن أن تكون المماسحة التقليدية تمسك بالبكتيريا ، فلا عجب أن الكثير من الناس قد تخلصوا من ممغطيهم القديم من أجل Swiffer. وبينما يمكنه التعامل مع أي أرضية في منزلك ، من الخشب إلى البلاط إلى الصفح ، هناك بالفعل بقعة أخرى يمكن أن تستخدمها إلى جانب المنزل – المرآب الخاص بك.

يكون Swiffer آمنًا بشكل عام وسهل الاستخدام في جميع الطوابق النهائية. هذا يعني أي سطح تم إغلاقه أو معالجته بطبقة واقية ، مثل تلطيخ أو ختم. يتطلب الخشب والبلاط ، على سبيل المثال ، أن الطبقة الواقية حتى لا تمتص حلول التنظيف في السطح ، أو تسبب البقع ، أو فخ الرطوبة التي يمكن أن تؤدي إلى نمو العفن. وينطبق الشيء نفسه على أرضيات الجراج ، والتي عادة ما تكون مصنوعة من الخرسانة ويجب إغلاقها لمنع الماء والسوائل الأخرى من النقع والتسبب في تلف. ولكن قبل أن تمسك بصوت عالٍ لمعالجة أرضية المرآب ، هناك بعض الأشياء التي تريد معرفتها حول استخدامها في هذا الفضاء.