مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من أن أجهزة إنترنت الأشياء هذه تشكل مخاطر أمنية

إن تخيل وصول أحد المتسللين إلى جهاز التلفزيون الذكي الخاص بك يبدو بالفعل وكأنه انتهاك للخصوصية، لكن الأمر قد يصبح أسوأ بكثير. نظرًا لأن جميع الأجهزة الذكية متصلة بالإنترنت، يمكن للمتسلل الدخول إلى شبكتك المنزلية من خلال جهاز إنترنت الأشياء الأقل أمانًا والانتقال عبر شبكة منزلك إلى أجهزة أكثر إثارة للقلق، مثل هاتفك أو الكمبيوتر المحمول، والتي تحتوي على مواد أكثر حساسية. بدءًا من الوصول إلى المعلومات المصرفية أو الدخول إلى بريدك الإلكتروني وحتى التنصت الرقمي أو تلقي البيانات من جهاز منزلي متسلل يمكن أن يسرقها، بمجرد دخول المتسلل إلى الشبكة، يمكنه إلحاق ضرر جسيم.

تعد عمليات الاختراق المنزلي نادرة جدًا وغالبًا ما تأتي من أشخاص تعرفهم، ولكنها قد تأتي أيضًا من لص بيانات أو موظف أو كيان آخر. هناك عدة طرق يمكن للمتسللين من خلالها الوصول إلى أجهزة إنترنت الأشياء. أولاً، هناك هجمات القوة الغاشمة، حيث يخمن المتسلل كلمة المرور الخاصة بك عن طريق تجربة مجموعات مختلفة أو استخدام برنامج يقوم بتجربتها تلقائيًا. هناك نوع آخر من الهجمات يسمى هجوم الرجل في الوسط، حيث ينتحل المتسلل صفة جهاز موثوق به لاعتراض البيانات. وأخيرًا، يمكن للمتسللين استخدام الفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى للوصول إلى شبكتك. نظرًا لأن العديد من أجهزة إنترنت الأشياء لديها محاولات غير محدودة لكلمة المرور، وكلمات مرور افتراضية، ولا يوجد بها تشفير، وتحديثات أمنية نادرة أو غير موجودة، فهي عرضة بشكل خاص للاختراق.

قد يكون اكتشاف الاختراقات أمرًا صعبًا، لذلك قد لا تعلم حتى أن بياناتك الخاصة قد سُرقت. لن تتمكن من استعادة البيانات بعد الاختراق، ولكن يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز واتخاذ خطوات لتأمين أجهزتك بشكل أفضل من الآن فصاعدًا.