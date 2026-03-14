مكتب التحقيقات الفيدرالي يحذر من أن أجهزة إنترنت الأشياء هذه تشكل مخاطر أمنية

يبدو أن هناك طريقة جديدة لجعل منزلك أكثر اتصالاً وملاءمة كل يوم. من الثلاجات ذات التقنية العالية وأجهزة تنظيم الحرارة الذكية إلى أجهزة مراقبة الأطفال المتطورة، هناك ترقيات لا حصر لها. ومع ذلك، على الرغم من أنها قد تكون مصممة لجعل حياتك أسهل وأكثر كفاءة في معظم الأوقات، إلا أن المخاطر الأمنية المحتملة التي تشكلها بعض هذه الأجهزة قد تفوق فوائدها. في الواقع، وجد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أنه من الضروري مشاركة المعلومات حول تهديدات الخصوصية المحتملة التي تشكلها أجهزة إنترنت الأشياء (IoT). في الأساس، يمكن لهذه الأجهزة أن تمنح المتسللين مسارًا إلى شبكتك، مما يسمح لهم بالوصول إلى المعلومات الخاصة المهمة، حتى لو لم تكن مرتبطة بالأجهزة الموجودة لديك. لذا، قبل أن تشتري أحدث جهاز منزلي، تأكد من فهمك لكيفية استغلال الأجهزة، وما هي الأجهزة المعرضة للخطر، وما يمكنك فعله للمساعدة في منع المشكلات.
يشير إنترنت الأشياء إلى شبكة الأجهزة المادية المزودة ببرامج يمكنها الاتصال بالإنترنت. بفضل الشبكة، يمكن للأجهزة التواصل مع بعضها البعض ومشاركة البيانات تلقائيًا. قد يبدو الأمر مستقبليًا، ولكن من المحتمل أن يكون لديك بالفعل عدد قليل من أجهزة إنترنت الأشياء في منزلك على الأقل. من المحتمل أن يكون أي جهاز أو جهاز أو تقنية أخرى في منزلك تتصل بالإنترنت عبارة عن جهاز إنترنت الأشياء. تعتبر منظمات الحرارة الذكية وأنظمة أمان المنزل وأجهزة التلفاز ومكبرات الصوت والثلاجات والمرايا والمصابيح وأنظمة Wi-Fi مجرد أمثلة قليلة على أجهزة إنترنت الأشياء. مع وجود الكثير من هذه الأجهزة في منازل الناس اليوم، من المهم أن نفهم كيف يمكن للقراصنة استغلالها.
ما الذي يجعل أجهزة إنترنت الأشياء مخاطر أمنية؟
إن تخيل وصول أحد المتسللين إلى جهاز التلفزيون الذكي الخاص بك يبدو بالفعل وكأنه انتهاك للخصوصية، لكن الأمر قد يصبح أسوأ بكثير. نظرًا لأن جميع الأجهزة الذكية متصلة بالإنترنت، يمكن للمتسلل الدخول إلى شبكتك المنزلية من خلال جهاز إنترنت الأشياء الأقل أمانًا والانتقال عبر شبكة منزلك إلى أجهزة أكثر إثارة للقلق، مثل هاتفك أو الكمبيوتر المحمول، والتي تحتوي على مواد أكثر حساسية. بدءًا من الوصول إلى المعلومات المصرفية أو الدخول إلى بريدك الإلكتروني وحتى التنصت الرقمي أو تلقي البيانات من جهاز منزلي متسلل يمكن أن يسرقها، بمجرد دخول المتسلل إلى الشبكة، يمكنه إلحاق ضرر جسيم.
تعد عمليات الاختراق المنزلي نادرة جدًا وغالبًا ما تأتي من أشخاص تعرفهم، ولكنها قد تأتي أيضًا من لص بيانات أو موظف أو كيان آخر. هناك عدة طرق يمكن للمتسللين من خلالها الوصول إلى أجهزة إنترنت الأشياء. أولاً، هناك هجمات القوة الغاشمة، حيث يخمن المتسلل كلمة المرور الخاصة بك عن طريق تجربة مجموعات مختلفة أو استخدام برنامج يقوم بتجربتها تلقائيًا. هناك نوع آخر من الهجمات يسمى هجوم الرجل في الوسط، حيث ينتحل المتسلل صفة جهاز موثوق به لاعتراض البيانات. وأخيرًا، يمكن للمتسللين استخدام الفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى للوصول إلى شبكتك. نظرًا لأن العديد من أجهزة إنترنت الأشياء لديها محاولات غير محدودة لكلمة المرور، وكلمات مرور افتراضية، ولا يوجد بها تشفير، وتحديثات أمنية نادرة أو غير موجودة، فهي عرضة بشكل خاص للاختراق.
قد يكون اكتشاف الاختراقات أمرًا صعبًا، لذلك قد لا تعلم حتى أن بياناتك الخاصة قد سُرقت. لن تتمكن من استعادة البيانات بعد الاختراق، ولكن يمكنك إيقاف تشغيل الجهاز واتخاذ خطوات لتأمين أجهزتك بشكل أفضل من الآن فصاعدًا.
كيفية حماية أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بك
أفضل طريقة لحماية نفسك من تهديد هذه الأجهزة هي إزالتها من منزلك. ولكن إذا كنت تحب الراحة التي توفرها لحياتك، فهناك طرق أخرى لتحسين أمانها. إن تغيير كلمات المرور الخاصة بك بانتظام والتأكد من تشغيل أجهزتك لأحدث البرامج هما من أبسط الطرق للبدء. يجب أن يكون من الصعب تخمين كلمات المرور. تجنب استخدام نفس كلمة المرور عبر الأجهزة أو الحسابات. إن الجمع بين الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز يجعل من الصعب تخمين كلمات المرور من قبل الأشخاص أو برامج اختراق كلمات المرور. تتوفر المصادقة الثنائية في بعض الأجهزة ويجب استخدامها كلما أمكن ذلك. إذا لم يعد جهازك مدعومًا، أو لا يتلقى التحديثات، أو لا يسمح لك بتغيير كلمة المرور، فيجب أن تفكر في استبداله بجهاز آخر يفعل ذلك.
مع المزيد من الجهد، يمكنك توفير المزيد من الأمان. أولاً، قم بمراجعة ميزات الجهاز وتعطيل أي ميزات لا تستخدمها، مثل الميكروفونات أو الكاميرات. إن إنشاء شبكة منفصلة لأجهزة إنترنت الأشياء، خاصة تلك ذات الأمان الضعيف، يعني أنه إذا تمكن المتسلل من الدخول، فلن يتمكن من الانتقال عبر الشبكة إلى الكمبيوتر المحمول الخاص بك أو الأجهزة الأخرى التي تحتوي على معلومات مهمة. قد لا تساعد الشبكات المنفصلة كثيرًا فيما يتعلق بالأقفال الذكية، ويقول مكتب التحقيقات الفيدرالي إن جهاز المنزل الذكي غير آمن، حيث يمكن التحكم فيه عن بعد بواسطة المتسللين. يمكن أن تساعدك مراقبة نشاط الشبكة بحثًا عن أي ارتفاعات غير عادية في اكتشاف محاولات القرصنة المحتملة وتتيح لك الاستمتاع بأجهزتك دون قلق أقل.