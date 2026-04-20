مكتب الحدائق الوطني يختار أفضل الزهور لزراعتها في عام 2026

هل تبحث عن الإلهام حول ما ستزرعه في حديقة الزهور الخاصة بك أو مقدمة عن النباتات الجميلة في ساحتك الأمامية والتي ستضيف جاذبية كبيرة؟ في كل عام، يعرض مكتب الحدائق الوطني ستة نباتات مختلفة “لعام”. يتم تمييز النبات من كل فئة من الفئات التالية: سنوي، ومعمر، وبصلي، وصالح للأكل، ونباتات منزلية، وشجيرة. يتمتع كل نبات يتم اختياره بسمعة طيبة لكونه متعدد الاستخدامات وسهل النمو.

اختار مكتب الحدائق الوطني ثلاثة نباتات مزهرة لعام 2026: الأزالية، والزعفران، والنباتات. اكتسبت هذه النباتات الأضواء من خلال كونها سهلة الصيانة وتبدو رائعة وتنمو بشكل جيد في مجموعة متنوعة من سيناريوهات الحديقة. ستضيف كل من هذه الزهور لونًا واهتمامًا بصريًا إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك.

بالنسبة لشجيرة مضاءة، يقول مكتب الحدائق الوطني إن عام 2026 هو عام الأزالية. واحدة من أفضل الشجيرات التي تنمو في حديقتك لفصل الربيع الملون، الأزالية (Rhododendron spp.) معروفة بإنتاج كميات وفيرة من الأزهار. التنوع هو أحد المعايير التي يتم اختيارها للنباتات، والأزاليات تقدم ذلك. هناك 17 نوعًا من الأزاليات موطنها أمريكا الشمالية وآلاف الأصناف المسجلة الأخرى. من بين الأصناف المحلية، يتم تصنيف الأزاليات على أساس لون زهرتها: الأبيض، الوردي، أو البرتقالي والأحمر. يمكن أن تكون الأزالية نفضية أو دائمة الخضرة. عادة ما تكون هذه النباتات شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 8، ولكن قد تكون بعض الأصناف شديدة التحمل في المناطق الباردة أيضًا.