قد يبدو الأمر كما لو أن النوم والسكري من النوع 2 لن يكونوا مشتركين مع بعضهما البعض. ومع ذلك ، تُظهر بعض الأدلة الحديثة نسبيًا ما قد يكون صلة غير متوقعة بين الاضطرابات المتعلقة بالنوم ومخاطر مرض السكري.

في مقابلة عام 2021 للمعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، أوضح الدكتور إيف فان كوتر هذا الصلة بين الحالات الطبية. ناقش الدكتور فان كوتر العديد من الدراسات التي أظهرت وجود علاقة بين الأرق والحرمان من النوم وخطر الإصابة بمرض السكري لدى الأفراد الأصحاء ، مع الإشارة إلى أنه في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين لم يحصلوا على ما يكفي من النوم أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ من مرض السكري.

تدعم مراجعة 2023 في Cureus تأكيدات الدكتور فان كوتر. بعد تحليل النتائج من 11 دراسة سريرية ، أوضحت الأدلة طريقًا واضحًا بين اضطرابات النوم وخطر ارتفاع مرض السكري.

لهذا السبب ، قد يكون من المناسب لك ضبط أنظارك على إيجاد طرق للحصول على راحة ليلة سعيدة ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالتشخيص بمرض السكري. إحدى الطرق الممكنة لتحسين جودة نومك هي أخذ كلوريد المغنيسيوم.