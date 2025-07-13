مكمل المغنيسيوم الذي يمكن أن يمنع مرض السكري ويساعدك على النوم

قد يبدو الأمر كما لو أن النوم والسكري من النوع 2 لن يكونوا مشتركين مع بعضهما البعض. ومع ذلك ، تُظهر بعض الأدلة الحديثة نسبيًا ما قد يكون صلة غير متوقعة بين الاضطرابات المتعلقة بالنوم ومخاطر مرض السكري.
في مقابلة عام 2021 للمعهد الوطني لمرض السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى ، أوضح الدكتور إيف فان كوتر هذا الصلة بين الحالات الطبية. ناقش الدكتور فان كوتر العديد من الدراسات التي أظهرت وجود علاقة بين الأرق والحرمان من النوم وخطر الإصابة بمرض السكري لدى الأفراد الأصحاء ، مع الإشارة إلى أنه في إحدى الدراسات ، كان الأشخاص الذين لم يحصلوا على ما يكفي من النوم أكثر عرضة بنسبة 40 ٪ من مرض السكري.
تدعم مراجعة 2023 في Cureus تأكيدات الدكتور فان كوتر. بعد تحليل النتائج من 11 دراسة سريرية ، أوضحت الأدلة طريقًا واضحًا بين اضطرابات النوم وخطر ارتفاع مرض السكري.
لهذا السبب ، قد يكون من المناسب لك ضبط أنظارك على إيجاد طرق للحصول على راحة ليلة سعيدة ، خاصة إذا كنت مهتمًا بالتشخيص بمرض السكري. إحدى الطرق الممكنة لتحسين جودة نومك هي أخذ كلوريد المغنيسيوم.
كيف قد يساعد كلوريد المغنيسيوم في تحسين جودة النوم
كلوريد المغنيسيوم لديه سمعة للمساعدة في اضطرابات النوم. بالإضافة إلى ذلك ، قد يوفر مساعدة في إدارة السكر في الدم ، مما يجعله اعتبارًا إذا كنت تبحث عن منتج يمكنه معالجة مخاوف نوم السكري والسكري.
ركز التحليل التلوي 2021 في الطب التكميلي BMC والعلاجات بشكل مباشر على المغنيسيوم ، المكون الرئيسي في كلوريد المغنيسيوم ، وقدم بعض الأسباب القابلة للقياس للتفكير في تجربة كلوريد المغنيسيوم إذا كنت غير قادر على النوم. بحثت المراجعة الأبحاث المتاحة حول المغنيسيوم كمساعدات علاجية للنوم للأرق ، وهو اضطراب في النوم يؤثر على حوالي 12 ٪ من البالغين في الولايات المتحدة. أشارت البيانات من ثلاث تجارب إلى أن مكملات المغنيسيوم سمحت لموضوعات البالغين بالانجراف حوالي 17 دقيقة أسرع والبقاء نائما لمدة 16 دقيقة ، في المتوسط.
يمكن أن يؤدي الجمع بين الكلوريد والمغنيسيوم إلى تحسين معدلات الامتصاص المتواضعة نسبيًا للمغنيسيوم ، والتي تتراوح ما بين 30 ٪ و 40 ٪. في الواقع ، يعتبر كلوريد المغنيسيوم نوعًا من المغنيسيوم الممتص جيدًا ، مما يعني أنه قد يجعل المغنيسيوم يعمل بشكل أكثر تعتمد.
كلوريد المغنيسيوم وإدارة السكر في الدم
هذا لا يشير إلى أنك ستتوقف عن القذف وتحويل اللحظة التي تبدأ فيها في تناول كلوريد المغنيسيوم ، حيث إن تحديد المدى الذي يمكن أن يساعدك المغنيسيوم في النوم يتطلب المزيد من البحث. ومع ذلك ، قد يساعد المغنيسيوم ؛ ما عليك سوى اتباع إرشادات الاستهلاك العليا التي لا تزيد عن 350 ملليغرام يوميًا.
بغض النظر ، يمكنك أن تكون متأكدًا من أنك تتحرك على الأقل نحو مستويات أفضل من الجلوكوز عن طريق تناول كلوريد المغنيسيوم ، لأن المغنيسيوم موثق جيدًا كمساعدة لموازنة السكر في الدم. تتمثل إحدى وظائف المغنيسيوم في المساعدة في عملية التمثيل الغذائي الفعال للسكريات ، وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH). في الواقع ، ترتبط الوجبات الغنية بالمغنيسيوم مع احتمال انخفاض مرض السكري.
ما مقدار التأثير الذي يمكن أن يحدثه المغنيسيوم على الجلوكوز إذا أخذته باستمرار؟ وجدت دراسة أجريت عام 2015 في مرض السكري والتمثيل الغذائي أنه بعد تناول 30 ملليمتر من كلوريد المغنيسيوم يوميًا لمدة أربعة أشهر ، شهد 116 شخصًا من البالغين انخفاضًا في نسبة السكر في الدم وما بعد الوجبة. كملاحظة جانبية ، عزز هذا الكوليسترول HDL (البروتين الدهني عالي الكثافة) (النوع “الجيد) أيضًا.