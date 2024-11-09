مكونات التنظيف التي يجب تجنب استخدامها على أسطح البورسلين (وماذا يجب استخدامه بدلاً من ذلك)

إذا كنت تحب أسطح العمل المصنوعة من البورسلين، فمن المحتمل أن تكون مهتمًا بالأشياء العصرية. كونترتوب الخزف هو الشيء الرئيسي حاليًا. من بين جميع مواد أسطح العمل في العالم، بما في ذلك الكوارتز، من المتوقع أن تنمو شعبية أسطح العمل المصنوعة من البورسلين بشكل أسرع حتى عام 2028. هل تعتقد أنها موضة؟ ربما لا. ثق بالمستهلك العادي ليعرف شيئًا جيدًا عندما يرى واحدًا. يحب الناس أسطح العمل المصنوعة من البورسلين لأنها تتميز بالمتانة (فهي أصعب من الجرانيت)، وتبدو راقية وأنيقة، ويمكن أن تحاكي عدة أنواع من مواد الأرضيات، سواء كانت من الخشب أو الرخام أو حتى الخيزران.
ومع ذلك، في حين أن أسطح العمل المصنوعة من البورسلين تصمد جيدًا ضد البقع، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها غير مسامية، فإن تلطيخها ليس أمرًا مستبعدًا تمامًا. الحيلة هي معرفة كيفية تنظيف بلاط البورسلين وأسطح العمل، بما في ذلك ما يجب تجنبه. على سبيل المثال، بينما يمكنك استخدام المبيض لتنظيف الخزف الأبيض بأمان، فإن تنظيف البورسلين الملون أو القديم باستخدام المبيض فكرة سيئة لأنه قد يؤدي بسهولة إلى إتلاف اللمسة النهائية وتركه يبدو أسوأ. مبيض الكلور سيء بشكل خاص لأنه يضعف الأسمنت الذي يربط الجبس، وبالتالي يقلل من عمره. من المحتمل أيضًا أنك لا تستمتع برائحة مبيض الكلور. لذا، إليك المكونات التي يجب عليك تجنب استخدامها – وما يجب استخدامه بدلاً من ذلك.
مكونات التنظيف الأخرى التي يجب تجنب استخدامها على أسطح البورسلين
مبيض الكلور ليس هو العنصر الوحيد الذي يجب تجنب استخدامه على أسطح البورسلين. يمكن للمنظفات الكاشطة الأخرى، بما في ذلك المحاليل المعتمدة على الأمونيا، أن تلحق الضرر أيضًا بسطح العمل الخزفي الخاص بك، على الرغم من أن المحاليل المعتمدة على الأمونيا لها استخدامات متعددة في المنزل. يجب أن تتضمن قائمة المواد الكاشطة التي يجب تجنبها الصوف الفولاذي. بخلاف ترك آثار معدنية ستضيع وقتك في التنظيف مرة أخرى، يمكن لجزيئات الصوف الفولاذي الصغيرة أن تخلق بقع صدأ، خاصة في الجص، عندما لا يتم غسلها بشكل صحيح. وغني عن القول أن الصوف الفولاذي يمكن أيضًا أن يخدش السطح اللامع ويترك شقوقًا صغيرة تجعل التنظيف المستقبلي أكثر صعوبة.
ماذا عن عصير الليمون أو الخل؟ على الرغم من أن أيًا منهما يمكن أن يعمل، إلا أن التعرض لفترة طويلة لعصير الليمون أو الخل يمكن أن يؤدي إلى حفر طبقة البورسلين النهائية. ولهذا السبب، ستتعامل مع البقع الأكثر صعوبة خلال شهرين. تذكر، على الرغم من أن حمض الستريك (عصير الليمون) وأحماض الأسيتيك (الخل) أضعف، إلا أنهما لا يزالان أحماضًا، وبالتالي يمكن أن يتآكلا. هل هذا يعني أنه لا يوجد شيء آخر يمكن استخدامه؟ بعيد عن ذلك.
مكونات التنظيف المستخدمة على أسطح البورسلين
إنها قاعدة جيدة لاستخدام المكونات اللطيفة بشكل صارم لتنظيف أسطح البورسلين. التزمي بالمنتجات ذات درجة الحموضة المحايدة – مثل صابون الأطباق والماء الجيد والقديم. عند استخدام الماء والصابون، تأكد من أن الماء دافئ وليس ساخنًا أبدًا، واستخدم صابونًا خفيفًا وإسفنجة ناعمة. ومع ذلك، فإن بعض البدائل الأخرى تعمل أيضًا، بما في ذلك مسحوق Bar Keepers Friend. ولكن هناك تحذير: لا تضع Bar Keepers Friend مباشرة على البورسلين. بدلًا من ذلك، قم بعصر أجزاء منه على قطعة قماش مبللة واستخدم قطعة القماش لمسح سطح سطح العمل.
من المفترض أن يقوم الخل أو عصير الليمون بعمل جيد، ولكن كما ذكرنا سابقًا، لا ينبغي استخدامهما لفترة طويلة. أيضًا، بعد استخدام الخل أو عصير الليمون، تذكري شطفه جيدًا بالماء. إذا كنت تعمل في مجال تنظيف المطبخ لفترة طويلة، فأنت تعلم بالفعل أن هناك طرقًا ذكية لاستخدام صودا الخبز لمطبخ أنظف. ضعي بعض البودرة على إسفنجة رطبة، أو ضعيها مباشرة على البقعة وافركيها. هل تبحث عن شيء أكثر قوة؟ جرب بيروكسيد الهيدروجين، حتى بالتركيزات الموجودة على الزجاجة. قم بتغطية سطح العمل بالمناشف الورقية ورش بيروكسيد الهيدروجين على سطح الطبقات واتركه لمدة تتراوح بين 30 و60 دقيقة قبل الشطف. سيبدو كونترتوب الخزف الخاص بك نظيفًا ومتألقًا.