مكونات التنظيف التي يجب تجنب استخدامها على أسطح البورسلين (وماذا يجب استخدامه بدلاً من ذلك)

إذا كنت تحب أسطح العمل المصنوعة من البورسلين، فمن المحتمل أن تكون مهتمًا بالأشياء العصرية. كونترتوب الخزف هو الشيء الرئيسي حاليًا. من بين جميع مواد أسطح العمل في العالم، بما في ذلك الكوارتز، من المتوقع أن تنمو شعبية أسطح العمل المصنوعة من البورسلين بشكل أسرع حتى عام 2028. هل تعتقد أنها موضة؟ ربما لا. ثق بالمستهلك العادي ليعرف شيئًا جيدًا عندما يرى واحدًا. يحب الناس أسطح العمل المصنوعة من البورسلين لأنها تتميز بالمتانة (فهي أصعب من الجرانيت)، وتبدو راقية وأنيقة، ويمكن أن تحاكي عدة أنواع من مواد الأرضيات، سواء كانت من الخشب أو الرخام أو حتى الخيزران.

ومع ذلك، في حين أن أسطح العمل المصنوعة من البورسلين تصمد جيدًا ضد البقع، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها غير مسامية، فإن تلطيخها ليس أمرًا مستبعدًا تمامًا. الحيلة هي معرفة كيفية تنظيف بلاط البورسلين وأسطح العمل، بما في ذلك ما يجب تجنبه. على سبيل المثال، بينما يمكنك استخدام المبيض لتنظيف الخزف الأبيض بأمان، فإن تنظيف البورسلين الملون أو القديم باستخدام المبيض فكرة سيئة لأنه قد يؤدي بسهولة إلى إتلاف اللمسة النهائية وتركه يبدو أسوأ. مبيض الكلور سيء بشكل خاص لأنه يضعف الأسمنت الذي يربط الجبس، وبالتالي يقلل من عمره. من المحتمل أيضًا أنك لا تستمتع برائحة مبيض الكلور. لذا، إليك المكونات التي يجب عليك تجنب استخدامها – وما يجب استخدامه بدلاً من ذلك.