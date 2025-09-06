مكون المطبخ البسيط الذي يمكنه تنشيط حاويات الطعام البلاستيكية الملون

الحاويات البلاستيكية هي من الضروريات اليومية ، لكنها أيضًا مغناطيس للبقع. صلصات الطماطم ، وضمادات الزيتية ، والبقايا المتشابكة تتشبث على السطح كما وقعت عقد إيجار طويل الأجل ، تاركا وراء صبغات البرتقال والروائح العنيدة. قبل أن ترميهم ، يمكنك الوصول إلى الخل الأبيض المقطر ، جاك خزانة المطبخ لجميع المهن ، للاختراق العبقري آخر لإزالة البقع العنيدة من حاويات تخزين الطعام الخاصة بك. السبب في أن هذه الخدعة تعمل بشكل واضح: الخل يحتوي على حمض الأسيتيك ، الذي يقطع الشحوم ويخفف الأصباغ التي تميل إلى التمسك بها. نظرًا لأن البلاستيك لديه طريقة لنقع الأشياء فيها ، تغرق البقع أسفل السطح بدلاً من البقاء في الأعلى ، وهذا هو السبب في أن الصابون والماء لا يكفيان في كثير من الأحيان. Vinegar هو مكون مطبخ طبيعي من شأنه أن ينقذ الحاويات البلاستيكية الملطخة ، ويعطل تراكمه ويجعل من السهل استعادة قطعة أكثر وضوحًا.

غالبًا ما تكون الروائح محبطًا مثل البقع ، خاصة مع الأطعمة مثل الثوم أو البصل أو الكاري. تساعد حموضة الخل في تحييد تلك الروائح الباقية ، لذلك لن تتذوق دفعة بقايا الطعام التالية بشكل ضعيف مثل Tikka Masala الأسبوع الماضي. يمكن للنقع البسيطة في الخل تحديث الحاويات بصريًا وعطريًا ، مما يجعلها تشعر بالاستخدام مرة أخرى. ومع ذلك ، فإن الخل ليس عامل معجزة. يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا ، لكن بعض البقع ببساطة عنيدة للغاية.