مكون غير معروف يمكن أن يمنع دخول الحمام ليلاً إذا كنت تعاني من مشاكل في البروستاتا

أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لتضخم البروستاتا الحميد (المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا) هو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل. تحدث مثل هذه الأعراض في المسالك البولية السفلية لأنه مع كبر حجم البروستاتا، فإنها تبدأ في الضغط على المثانة والإحليل.
إذا كانت لديك أعراض خفيفة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH)، فيمكنك اللجوء إلى علاجات بديلة مثل مستخلص حبوب لقاح عشبة الجاودار. “بعض المكونات الموجودة في المستخلص قد تمنع إنزيم 5-ألفا ريدوكتيز، الذي يحول هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوسترون (DHT). يعزز DHT نمو البروستاتا، لذا فإن تقليل مستوياته يمكن أن يساعد في إدارة تضخم البروستاتا الحميد،” الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في المركز. وقال “ون أوك ميديكال” لصحيفة “هيلث دايجست”.
وقال سينغ إن هناك دراسات محدودة تظهر نتائج واعدة بالنسبة لحبوب اللقاح العشبية. وجدت مراجعة منهجية أجريت عام 2000 في مجلة BJU International أن الرجال الذين تناولوا حبوب لقاح عشبة الجاودار لمدة 30 يومًا كانوا أكثر عرضة بمعدل الضعف للإبلاغ عن انخفاض في دورات المياه الليلية مقارنة بالعلاج الوهمي. وقالوا أيضًا أن أعراض تضخم البروستاتا الحميد لديهم تحسنت. ومع ذلك، قال الأشخاص الذين تناولوا حبوب لقاح عشبة الجاودار إنهم لم يلاحظوا تحسنا في تدفق البول، وهو عرض آخر من أعراض تضخم البروستاتا الحميد.
هل يجب أن تتناول حبوب لقاح العشب لعلاج تضخم البروستاتا الحميد؟
قبل أن تبدأ في جمع حبوب اللقاح من العشب الخاص بك بالخارج، تجدر الإشارة إلى أن حبوب لقاح عشبة الجاودار المستخدمة في هذه الدراسات عبارة عن مستخلص يسمى سيرنيلتون. يباع سيرنيلتون في أوروبا كدواء مسجل. هناك شيء ما في التركيب الكيميائي لحبوب لقاح عشبة الجاودار يقلل من تورم العضلات. الجرعة النموذجية من مستخلص حبوب لقاح عشب الجاودار هي 126 ملليجرام ثلاث مرات يوميًا لعلاج تضخم البروستاتا الحميد.
وقال سينغ إن تناول حبوب لقاح عشبة الجاودار أمر آمن، ولكن قد تكون هناك بعض المخاطر. قد يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية مثل حرقة المعدة أو الغثيان. وأضاف: “على غرار حساسية حبوب اللقاح، قد يعاني (الأشخاص) من ردود فعل تحسسية تتراوح من خفيفة (العطس والحكة) إلى شديدة (الحساسية المفرطة في حالات نادرة)”. “وأيضًا، قد تتفاعل مستخلصات حبوب اللقاح العشبية مع بعض الأدوية، خاصة تلك التي تؤثر على الهرمونات أو تخثر الدم.” نظرًا لأن المكملات الغذائية لا تخضع للتنظيم من قبل إدارة الغذاء والدواء، قال سينغ إن تناول مكملات حبوب لقاح عشبة الجاودار قد يكون ملوثًا أثناء عملية التصنيع.
بالإضافة إلى ذلك، يحذر سينغ الأشخاص من علاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد دون رؤية الطبيب أولاً. وقال: “أعراض تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن تحاكي حالات أخرى، بما في ذلك سرطان البروستاتا”. “إن شدة تضخم البروستاتا الحميد والعوامل الفردية للمريض (العمر والصحة العامة والأدوية الأخرى) تؤثر على أفضل نهج علاجي. يمكن للطبيب تقديم خطة علاج شخصية.”
علاجات أخرى لتضخم البروستاتا الحميد
إذا تم تشخيص إصابتك بتضخم البروستاتا، فقد يقدم طبيبك خيارات مختلفة للعلاج اعتمادًا على عمرك، وحجم البروستاتا، وشدة الأعراض، وصحتك العامة. يمكن وصف حاصرات ألفا للمساعدة في استرخاء عضلات المثانة للمساعدة في تدفق البول. أدوية مثل فيناسترايد ودوتاستيرايد هي مثبطات اختزال 5-ألفا التي توفر علاجًا طويل الأمد عن طريق تقليل حجم البروستاتا. على الرغم من أن سياليس يعالج ضعف الانتصاب، فقد تمت الموافقة على جرعة 5 ملليجرام من سياليس لعلاج أعراض تضخم البروستاتا الحميد.
يمكنك أيضًا العثور على العديد من المكملات العشبية لتخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد، على الرغم من أن بعضها قد يعمل بشكل أفضل من البعض الآخر، وفقًا لمراجعة عام 2021 في Molecules. تم العثور على زيت بذور اليقطين ومستخلصاته لتقليل أعراض تضخم البروستاتا الحميد، لكن بعض الأشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي كأثر جانبي. قد تفقد أيضًا الشوارد الكهربائية لأنها تعمل كمدر للبول. تبيع العديد من شركات المكملات الغذائية مستخلص البلميط المنشاري لصحة البروستاتا، لكن البحث لا يزال غير واضح بسبب جودة المستخلص والجرعة المناسبة. يمكن لمستخلص لحاء شجرة البرقوق الأفريقية أن يحسن الأعراض البولية المرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد، لكن النتائج مختلطة. قد يكون نبات القراص اللاذع هو الأفضل للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة أو معتدلة لتضخم البروستاتا الحميد لزيادة تدفق البول وتحسين إفراغ المثانة. يمكنك تناول نبات القراص اللاذع لمدة ستة أشهر على الأقل لتحسين أعراض تضخم البروستاتا الحميد أو استخدامه على المدى الطويل لتعزيز صحة البروستاتا.