أحد الأعراض الأكثر شيوعًا لتضخم البروستاتا الحميد (المعروف أيضًا باسم تضخم البروستاتا) هو الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل. تحدث مثل هذه الأعراض في المسالك البولية السفلية لأنه مع كبر حجم البروستاتا، فإنها تبدأ في الضغط على المثانة والإحليل.

إذا كانت لديك أعراض خفيفة لتضخم البروستاتا الحميد (BPH)، فيمكنك اللجوء إلى علاجات بديلة مثل مستخلص حبوب لقاح عشبة الجاودار. “بعض المكونات الموجودة في المستخلص قد تمنع إنزيم 5-ألفا ريدوكتيز، الذي يحول هرمون التستوستيرون إلى ديهدروتستوسترون (DHT). يعزز DHT نمو البروستاتا، لذا فإن تقليل مستوياته يمكن أن يساعد في إدارة تضخم البروستاتا الحميد،” الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في المركز. وقال “ون أوك ميديكال” لصحيفة “هيلث دايجست”.

وقال سينغ إن هناك دراسات محدودة تظهر نتائج واعدة بالنسبة لحبوب اللقاح العشبية. وجدت مراجعة منهجية أجريت عام 2000 في مجلة BJU International أن الرجال الذين تناولوا حبوب لقاح عشبة الجاودار لمدة 30 يومًا كانوا أكثر عرضة بمعدل الضعف للإبلاغ عن انخفاض في دورات المياه الليلية مقارنة بالعلاج الوهمي. وقالوا أيضًا أن أعراض تضخم البروستاتا الحميد لديهم تحسنت. ومع ذلك، قال الأشخاص الذين تناولوا حبوب لقاح عشبة الجاودار إنهم لم يلاحظوا تحسنا في تدفق البول، وهو عرض آخر من أعراض تضخم البروستاتا الحميد.