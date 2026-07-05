ملاعب كاليفورنيا تلغي حفلات مشاهدة كأس العالم قبل مباراة المكسيك وإنجلترا

يقوم المسؤولون في ولاية كاليفورنيا بإغلاق أو تشديد الإجراءات الأمنية في حفلات مشاهدة كأس العالم بعد أن اندلعت الاحتفالات التي أعقبت فوز المكسيك بكأس العالم 2026 بشكل متكرر وتحولت إلى أعمال عنف، مما أجبر الشرطة على الرد على عمليات إطلاق النار والطعن والاستيلاء على الشوارع والهجمات على سلطات إنفاذ القانون.

لقد أوقفت Universal Studios Hollywood بالفعل فعاليات المشاهدة العامة.

“لقد أنهت Universal Studios Hollywood حفلات مشاهدة كأس العالم في CityWalk للفترة المتبقية من البطولة” ، نشر Inside Universal على Facebook.

في سان فرانسيسكو، ألغت SPARK Social SF جميع حفلات مشاهدة كأس العالم المتبقية بعد حادث إطلاق نار ليلة الثلاثاء بالقرب من موقعها في Mission Bay.

اندلع إطلاق النار حوالي الساعة 9 مساءً بالقرب من شارع ميشن باي بوليفارد وشارع فورث. وعثر الضباط على شخصين مصابين بطلقات نارية.

وتم نقل الضحيتين إلى المستشفى ومن المتوقع أن يبقيا على قيد الحياة، بينما فر المسلح المشتبه به من مكان الحادث، وفقا لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل.

وتتخلى سان خوسيه أيضًا عن حفل المراقبة في وسط المدينة بعد الاضطرابات التي أحاطت بفوز المكسيك 2-0 على الإكوادور.

أعلن مسؤولو المدينة أن حفلات المشاهدة الرسمية لمباريات البرازيل والنرويج والمكسيك وإنجلترا يوم الأحد سيتم نقلها من ساحة سان بيدرو إلى الأماكن الأكبر حجمًا ذات التذاكر في ديسكفري ميدو ومركز SAP بعد أعمال العنف التي خلفت طعن شخصين ومقتل رجل آخر في حوادث منفصلة بالقرب من احتفالات وسط المدينة.

وتحولت احتفالات ليلة الثلاثاء إلى حالة من الفوضى بعد فوز المكسيك، حيث تعرض شخصان للطعن في مشاجرة منفصلة. أعلنت الشرطة أن التجمع غير قانوني بالقرب من شارع سانتا كلارا وشارع ألمادن قبل منتصف الليل بقليل وأمرت الحشود بالتفرق.

وقالت السلطات إن ضحايا الطعن أصيبوا بجروح لا تهدد حياتهم، وتم اعتقال عدة أشخاص.

وقالت إدارة شرطة سان خوسيه إن معظم المشجعين احتفلوا بشكل مسؤول، لكن مجموعة مثيرة للقلق حولت الاحتفال إلى فوضى من خلال القتال وإطلاق ألعاب نارية غير قانونية وسط حشود مكتظة وتسلق سيارة إسعاف وإلقاء الزجاجات على الضباط.

وتأتي الحملة الأخيرة في أعقاب نمط من الاحتفالات الجامحة بشكل متزايد من قبل مشجعي المكسيك في جميع أنحاء كاليفورنيا خلال البطولة.

وفي لوس أنجلوس، امتدت الاحتفالات بعد انتصارات المكسيك إلى عمليات الاستيلاء على الشوارع، والألعاب النارية غير القانونية، والاشتباكات العنيفة مع الشرطة التي أدت إلى إصابة العديد من النواب.

مع إطلاق النار في سان فرانسيسكو، والطعن والعنف المميت في سان خوسيه، والهجمات على النواب في لوس أنجلوس، تتخلى المدن في جميع أنحاء كاليفورنيا بشكل متزايد عن حفلات المراقبة العامة المفتوحة لصالح الإلغاء أو الأحداث الخاضعة لرقابة مشددة، حيث تحاول السلطات منع المزيد من احتفالات البطولة من التصاعد إلى حالة من الفوضى.