ملايين الأشخاص يستهلكونه دون علمهم – وهو خطر كبير على الصحة

في عالمنا المعاصر، حيث أصبحت البدائل الصحية للسكر شائعة جدًا، يعتقد الكثيرون أن استهلاك المحليات الصناعية هو خيار آمن لتقليل السعرات الحرارية. لكن العلم قد يكشف لنا أحيانًا حقائق غير متوقعة عن هذه المحليات. مؤخرًا، أظهرت دراسة جديدة أن السكروز الاصطناعي مثل السوكرالوز قد لا يكون الخيار المثالي كما كنا نظن.

ما هو السوكرالوز وكيف يؤثر على دماغنا؟

يُعتبر السوكرالوز من أشهر المحليات الصناعية التي تُستخدم في العديد من المنتجات الغذائية، ويُعتبر بديلاً خاليًا من السعرات الحرارية. بحسب إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يعد السوكرالوز أكثر حلاوة بنحو 600 مرة من السكر العادي، مما يجعله خيارًا شائعًا بين الأشخاص الذين يحاولون تقليل استهلاكهم من السعرات الحرارية والسكريات.

لكن، ماذا يحدث في دماغنا عندما نستهلك هذه المحليات؟ أظهرت دراسة أجراها فريق من الباحثين في جامعة كاليفورنيا الجنوبية أن السوكرالوز قد يغير نشاط الدماغ المتعلق بالشبع والجوع.

كيف يغير السوكرالوز النشاط الدماغي؟

في هذه الدراسة، التي شملت 75 شخصًا، تم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات، حيث تناولوا إما ماء عادي، أو مشروبًا يحتوي على سكر عادي، أو مشروبًا يحتوي على سوكرالوز. بعدها، قام الباحثون بتحليل النشاط الدماغي للمشاركين بالإضافة إلى مستويات السكر في الدم والشعور بالجوع قبل وبعد تناول المشروبات.

وكانت النتيجة أن السوكرالوز يؤثر بشكل غير مباشر على إشارات الشبع في الدماغ. على عكس السكر العادي، الذي يعزز إفراز الهرمونات المسؤولة عن إخبار الدماغ بأننا قد استهلكنا سعرات حرارية، لم يُحدث السوكرالوز هذا التأثير. وقالت كاثلين بيج، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “عندما لا يحصل الجسم على السعرات الحرارية التي يتوقعها من الطعم الحلو، فإن ذلك قد يؤثر على الطريقة التي يستعد بها الدماغ لاستقبال الطعام في المستقبل”.

النساء أكثر تأثرًا من الرجال

الأبحاث أظهرت أيضًا أن النساء أظهرن نشاطًا دماغيًا أكثر وضوحًا مقارنةً بالرجال بعد تناول السوكرالوز. هذا يشير إلى أن هناك اختلافات بيولوجية بين الجنسين في طريقة استجابة الدماغ لهذه المحليات.

هل استهلاك السوكرالوز يرتبط بالمخاطر الصحية؟

على الرغم من أن السوكرالوز يعتبر بديلاً منخفض السعرات، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن الآثار الصحية طويلة المدى لاستهلاكه. أصدرت منظمة الصحة العالمية (WHO) في مايو 2023 توصيات تحذيرية بعدم استخدام المحليات غير السكرية مثل السوكرالوز كبديل للسكر أثناء السعي لفقدان الوزن. تشير الأبحاث إلى أن هذه المحليات قد ترتبط بزيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2، بالإضافة إلى مشاكل في القلب و زيادة الوزن.

توصي كاثلين بيج بأن “المحليات الصناعية يجب أن لا تُستخدم كبديل دائم للسكر، بل من الأفضل أن نُقلل من تناول السكريات المضافة بشكل عام للحفاظ على صحة الأيض“.

تأثير السوكرالوز على الأطفال والمراهقين

هناك أيضًا اهتمام متزايد حول تأثير المحليات الصناعية على الأطفال والمراهقين، الذين يستهلكونها بكميات أكبر من أي فئة عمرية أخرى. تطرح كاثلين بيج تساؤلات حول ما إذا كانت هذه المحليات تؤدي إلى تغييرات في تطور دماغ الأطفال، وخاصة أولئك المعرضين لخطر السمنة. هذا السؤال لا يزال قائمًا، ويُعتقد أن التدخل في هذه المرحلة قد يكون حاسمًا للوقاية من المشكلات المستقبلية.

الخلاصة

على الرغم من أن المحليات الصناعية مثل السوكرالوز قد تبدو خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يرغبون في تقليل السعرات الحرارية أو تحسين صحتهم، إلا أن الأبحاث الحديثة تكشف عن تأثيرات غير مرغوب فيها على الدماغ والصحة العامة. في النهاية، ربما يكون من الأفضل البحث عن توازن طبيعي في النظام الغذائي، تقليل السكر والاعتماد على بدائل طبيعية أكثر أمانًا.