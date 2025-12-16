ملخص الرهان لأسبوع NFL 15، الاتجاهات، حركة الخط: سباق MVP لثلاثة أحصنة، مواجهة NFC North

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يلقي ديلان سفوبودا من صحيفة The Post نظرة على اتجاهات الرهان وأحداث القصة لهذا الأسبوع.

مواجهة NFC الشمالية

هذا يمكن أن يكون عليه.

سوف يتوجه The Packers إلى شيكاغو لمواجهة الدببة.

إذا كانت احتمالات التقسيم تشير إلى أي شيء، فهذه واحدة من أكبر الألعاب لهذا العام.

لدى FanDuel Sportsbook كلا من Packers and Bears عند +100 للفوز بـ NFC North.

يعد Green Bay طريقًا مفضلاً طفيفًا بمسافة 1.5 نقطة، ولكن انتشارًا صغيرًا يخبرنا أن هذا يمكن أن يكون كلاسيكيًا مع كل هذا على المحك.

لا إيمان في الأنهار الجد

كاد فيليب ريفرز أن يحقق المستحيل يوم الأحد.

خرج لاعب الوسط البالغ من العمر 44 عامًا من التقاعد وغادر الملعب مع تقدم فريق كولتس بنقطة واحدة.

عودة معجزة من Seahawks قبل ثوانٍ من نهاية المباراة منعت إنديانابوليس من تحقيق واحدة من أكبر مفاجآت الطريق لهذا العام.

ومع ذلك، فإن المهور لا يحصلون على أي حب من صانعي الاحتمالات هذا الأسبوع.

يعد فريق 49ers مفضلاً على الطريق بمسافة 6.5 نقطة كبيرة على المهور ليلة الاثنين على الرغم من العرض الأخير المفاجئ في سياتل.

انتهى

انتهى موسم الرؤساء.

لم يتم إقصاء مدينة كانساس سيتي رياضيًا من التصفيات فحسب بخسارتهم أمام فريق Chargers، بل خسر الفريق أيضًا لاعب الوسط باتريك ماهومز بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

يعد سقوط The Chiefs واحدًا من أكثر الأحداث إثارة للصدمة في الذاكرة الحديثة، حيث دخل الموسم وهو يقترب من -400 للوصول إلى مرحلة ما بعد الموسم في BetMGM Sportsbook.

الرهان على الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية؟

سباق MVP لثلاثة أحصنة

لا تزال جائزة NFL MVP هي جائزة ماثيو ستافورد (-260، FanDuel Sportsbook) للفوز بها، لكن السباق يضيق.

على الرغم من خسارته يوم الأحد، يظل دريك ماي لاعب باتريوتس هو المرشح الثاني (+360).

كان المحرك الأكبر في الأسبوع 15 هو جوش ألين، الذي أجرى عودة ثلاثية الهبوط في نيو إنجلاند، ليصل إلى +600.

لا يوجد لاعب آخر لديه احتمالات أفضل من 100/1.

