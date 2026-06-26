ملخص دودجرز الأسبوعي: Mookie Betts هو أحد أكثر اللاعبين شهرة في MLB

مرحبا بكم في كاليفورنيا بوست خلاصة دودجرز الأسبوعية، حيث يقوم كاتبا البيسبول ديلان هيرنانديز وجاك هاريس بمراجعة الأسبوع الذي كان، وتوزيع الجوائز الرسمية للغاية وتقييم حالة الموسم.

لاعب الأسبوع

Mookie Betts (متوسط ​​.378، 3 HR، 1.061 OPS خلال آخر 11 مباراة؛ .230 متوسط، 9 HR، 21 RBI، .705 OPS في الموسم)

قبل بضعة أسابيع، كان موكي بيتس يبدو وكأنه اللاعب الأسوأ حظًا في لعبة البيسبول.

الآن، ربما يكون أفضل لاعب سابق واحدًا من أكثر اللاعبين شهرة في هذه الرياضة.

في 11 مباراة منذ 13 يونيو، تمكن بيتس أخيرًا من فتح شيء ما في تأرجحه الطويل، حيث حصل على 17 مقابل 45 مع ثلاثة زملاء، وستة ضربات أساسية إضافية، ونسبة 0.417 على القاعدة ونوع التأثير الثابت الذي كان دودجرز مفقودًا منه هجوميًا خلال العامين التقويميين الماضيين.

جاء أفضل أداء له في هذا الامتداد ليلة الأربعاء في مينيسوتا، عندما ذهب بيتس 3 مقابل 4 مع ثنائية وهوميروس – وهو الرقم 300 في مسيرته – بينما أنقذ أيضًا زوجين من الركض الدفاعي باستخدام كمين دوار ورمية من مسافة قصيرة.

حتى عندما كان عمره 33 عامًا، كان ذلك بمثابة تذكير بالطريقة التي لا يزال بإمكانه بها وضع بصمته على اللعبة.

قال بيتس: “سنتعامل مع كل مباراة على حدة، لكنني أشعر… أنني بحالة جيدة جدًا، وطبيعي جدًا، وكأنني أستطيع أن أكون على طبيعتي نوعًا ما وستحدث الأشياء الجيدة”. “أنا لا أعرف حقًا ما الذي وجدته. بعد الضربة الأولى على أرضي، لم أكن متأكدًا مما فعلته، لكنني بقيت هناك نوعًا ما. أعتقد أن هذا كان جمال الأمر: لم أكن أعرف حقًا تمامًا وكنت فقط أذهب للعب، أعتقد، نوعاً ما أخبرني، أن تدريبي يؤتي ثماره.”

من المؤكد أن هذا التحول الأخير لا يزال مجرد عينة صغيرة.

على مدار العام، يظل متوسط ​​Betts الذي يبلغ 0.230 و0.705 OPS كلاهما بسهولة أسوأ العلامات المهنية.

ومع ذلك، بدت هذه الأرقام دائمًا منخفضة، خاصة عند النظر في مقاييس بيتس التحليلية الأفضل من متوسط ​​الدوري في متوسط ​​الضرب المتوقع وسرعة الخروج.

ولهذا السبب، حتى عندما كان يتراجع، أعلن عن ثقته في أنه سيغير الأمور.

فجأة، بدأ الأمر يحدث أخيرًا، حيث ظهر Mookie Betts القديم لأول مرة في الذاكرة الحديثة.

إبريق الأسبوع

جاستن فروبلسكي (7 أدوار، 2 أشواط، 3 ضربات؛ 9-2 سجل، 2.71 عصر في الموسم)

كما لو أن موسم Wrobleski لا يمكن أن يكون أفضل من ذلك، فقد تلقى اللاعب ذو اليد اليسرى بعض الثناء على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع من لاعب Hall of Fame Pedro Martínez – في شكل لقب جديد جذاب.

“لديهم الكثير من البيض العظماء في لوس أنجلوس،” نشر مارتينيز على X، “والآن جاستن فروبلسكي “The Shark” هو واحد منهم.”

أصل اللقب، كما أوضح مارتينيز في منشورات أخرى، جاء من الطريقة التي “طارد بها” Wrobleski الضاربين أثناء التقدم بفارق سبع أشواط يوم الثلاثاء ضد التوائم.

“لقد كان مثل سمكة قرش هناك!” كرر مارتينيز، الذي كان محللًا في الاستوديو لبث اللعبة على قناة TBS، ذلك في منشور آخر.

اعتبرها أحدث ريشة في قبعة Wrobleski هذا الموسم، حيث يواصل بناء حالة للمشاركة في لعبة All-Star.

انتصاراته التسعة هي واحدة من صدارة MLB، في حين أن 2.71 عصرًا يحتل المرتبة العاشرة بين الرماة المؤهلين في الدوري الكبير.

أما بالنسبة لللقب الجديد؟

قال المدير ديف روبرتس مازحا عندما علم بذلك هذا الأسبوع: “هذا انخفاض في الميكروفون”. “هذا عظيم.”

سؤال الأسبوع

كم من الوقت سيغيب ويل سميث بالضبط؟

بعض السياق المهم فيما يتعلق بوضع الالتقاط الحالي لفريق دودجرز: أشاد العديد من الرماة بمساندة العام الثاني دالتون راشينغ لعمله معهم خلف اللوحة – من Wrobleski إلى Alex Vesia وآخرين.

ومع ذلك، لا يزال راشينغ وأهم رامي في الفريق، شوهي أوهتاني، يعانيان من آلام متزايدة، كما يتضح من الكارثة الوشيكة التي وقعت هذا الأسبوع في مينيسوتا.

الأمر الذي يثير التساؤل: ما مدى خطورة إصابة ويل سميث في الرقبة، والتي دفعت راشينغ إلى التواجد خلف اللوحة في كل من مشاركات أوهتاني الثلاث الأخيرة؟

تذكر، في البداية، كان من المفترض أن يغيب سميث لبضعة أيام فقط. ثم، بمجرد إدراجه في قائمة المصابين، كان من المفترض أن يعود عندما يكون مؤهلاً الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، بعد ثلاثة أسابيع من ظهوره الأخير، لا يزال سميث خارج الملاعب، ولا يزال الجدول الزمني للعودة غير واضح.

بدلاً منه، لم يواجه Rushing مشاكل في المزامنة مع Ohtani فحسب، بل وصل أيضًا إلى 0.200 فقط كبداية للفريق.

كلما أسرع آل دودجرز في استعادة سميث، كلما كان ذلك أفضل.

ولكن متى سيكون ذلك قد بدأ يصبح مجهولاً أكثر نذير شؤم.

احتمالية الأسبوع

كريستيان زازويتا (5 أدوار، 0 أشواط، 8 ضربات في أول ظهور له مزدوج A هذا الأسبوع؛ سجل 2-2، 3.25 عصر هذا الموسم في المستوى العالي A والمزدوج A)

حصل فريق دودجرز، أفضل لاعب في الدوري الصغير لهذا العام، على استدعاء متوقع للغاية إلى فريق تولسا المزدوج هذا الأسبوع. وفي أول ظهور له على مستواه الجديد، قدم جوهرة فورية.

على مدار خمس جولات ليلة الخميس، تخلى صاحب اليد اليمنى البالغ من العمر 21 عامًا عن ضربة واحدة فقط، وضرب ثمانية ضربات، ولم يقترب أبدًا من السماح بالركض، مما أدى إلى إبطال اثنين من لاعبيه الأساسيين الثلاثة (لقد ضرب اثنين من الضربات) في إضراب تم القبض عليه وهو يسرق اللعب المزدوج والانطلاق من التل.

لقد كانت علامة مشجعة أخرى من المنتج المكسيكي، الذي ظهر على الساحة العام الماضي بـ 2.41 عصرًا و81 ضربة في 67 جولة عبر الفردي A والعالي A.

حتى الآن هذا العام، استأنف من حيث توقف، بعد أن ضرب 74 ضاربًا (مع 12 مشية فقط للتمهيد) في 53 جولة.

بعد نهر رايان، فهو الرامي الأعلى تصنيفًا في نظام مزرعة الفريق، وفقًا لخط أنابيب MLB.

المراوغون المستقبليون للأسبوع

(حيث نحدد عملية الاستحواذ المستقبلية المحتملة لشركة Dodgers – أحيانًا تكون بعيدة المنال، وأحيانًا لا)

بن رورتفيدت، ميتس (وقت الوصول المتوقع: يوليو)

مع كل الاحترام الواجب لـRushing، أظهر الأسبوعان الماضيان أن فريق Dodgers يمكنه استخدام المزيد من عمق الالتقاط.

ومع كل الاحترام الواجب لاستدعاء تشاكي روبنسون من الدوري الصغير، فإن شخصًا آخر يمكن الوثوق به بالفعل للعب بشكل منتظم لن يكون أسوأ شيء مع دخول الفريق النصف الثاني من الموسم.

وبالتالي، فمن الأفضل أن يحصل على منقذ ما بعد الموسم غير المتوقع في العام الماضي، بن رورتفيدت – الذي حل محل راشينغ كبديل للفريق عندما أصيب سميث في بداية ما بعد الموسم.

بذل فريق Dodgers قصارى جهدهم للحفاظ على Rortvedt في المنظمة هذا الشتاء، حتى أنهم أعادوا المطالبة بإعفائه من التنازلات بعد أيام من حصوله على DFA’d في فبراير وسط أزمة قائمة ممتدة مكونة من 40 لاعبًا.

للأسف، كان عليهم أن يطلقوا سراحه مرة أخرى قبل بدء تدريب الربيع. ومنذ ذلك الحين، كان يعمل كخيار عميق مع فريق Mets الثلاثي A.

لذا، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لكي يستكشف آل دودجرز إمكانية إعادته – خاصة إذا انتهى الأمر بسميث الذي يواجه غيابًا لفترة أطول.

بعد كل شيء، لا يوجد خيار آخر للالتقاط خارجي في اللعبة أكثر دراية بطاقم عرض دودجرز هذا. وإذا كان جيدًا بما يكفي لتوجيههم خلال أربع مباريات في أكتوبر الماضي، فهو يستحق العودة على الأقل لتقديم بعض العمق على المدى القصير.

قم بتنزيل تطبيق California Post، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي، واشترك في رسائلنا الإخبارية