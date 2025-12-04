ممارسة تقليم ذيل الأسد الشائعة التي ستؤدي فعليًا إلى إتلاف شجرتك

يعد التقليم ممارسة أساسية ينبغي أن تؤدي بشكل مثالي إلى زيادة صحة الشجرة وطول عمرها وتحسين جمالياتها. يمكن أن تساعد إزالة الفروع أو البراعم أو الجذور الصحيحة بشكل انتقائي في الحفاظ على الشجرة وإنقاذها من الآفات والأمراض. لا شك أن التقليم يمكن أن يزيد من المظهر الجمالي لشجرتك، لكن في بعض الأحيان قد يذهب الناس إلى أبعد من ذلك. إن تقنية مخلفات الأسد هي تقنية تقليم، للأسف في ازدياد في المناظر الطبيعية الحضرية، والتي يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا بصحة الشجرة وتجعلها عرضة للكسر والأمراض. غالبًا ما تنتهي عملية إزالة مخلفات الأسد بإزالة 50 إلى 75% من أغصان الشجرة. مثل هذا التقليم المفاجئ يمكن أن يسبب استجابة من الشجرة حيث تبدأ في نمو نمو جديد في مجموعة من الفروع. هذا النمو الجديد ليس مستقرًا وغير فعال، كما أنه ضعيف الارتباط بالجذع. النمو الجديد يمكن أن يسبب أيضًا المزيد من الإجهاد المائي للشجرة.
تتضمن عملية مخلفات الأسد إزالة الفروع الداخلية للشجرة بشكل كبير وترك الأوراق فقط في نهاية الفروع المتبقية. وهذا يجعل الفروع تشبه الخصلة الموجودة في نهاية ذيل الأسد، ومن هنا جاء الاسم. ولكن لماذا يلجأ الناس إلى هذا النوع من التقليم؟ يريد بعض أصحاب المنازل رؤية أفضل لمنازلهم من الشوارع، لذلك قرروا تقليم شجرة في الفناء الأمامي لمنزلهم لزيادة جاذبية منزلهم. قد يفعل البعض ذلك للحصول على شجرة أكثر لفتًا للنظر. ومع ذلك، فإن آخرين ليس لديهم معلومات كافية ويعتقدون أن مخلفات الأسد يمكن أن تعزز مقاومة شجرتهم للرياح. ومن الواضح أن الحقيقة هي العكس تماما. مهما كان السبب، فإن ذيل الأسد هو بالتأكيد أحد أسوأ أخطاء التقليم التي يجب عليك تجنبها.
يمكن أن يؤدي مخلفات الأسد إلى الكسر والأمراض ونقص الموارد اللازمة للشجرة
قائمة التداعيات الضارة لذيل الأسد لشجرتك طويلة. للبدء، خلافًا للاعتقاد الشائع، فإن ذيل الأسد يزيد من فرص الكسر أثناء الرياح القوية أو الجليد بسبب البنية الضعيفة للفروع. عندما يتوزع وزن الفرع بالكامل على الأطراف، فإنه يمنع الشجرة من التأرجح ويجعلها أكثر عرضة للرياح. علاوة على ذلك، فإن مخلفات الأسد تؤدي أيضًا إلى نقص كبير في أوراق الشجرة. كما تعلمون، تقوم الأوراق بوظيفة التمثيل الضوئي الأساسية للشجرة. وبدونها، لا تستطيع الشجرة استخدام ضوء الشمس لصنع الطعام وقد تضطر إلى الاعتماد على احتياطياتها من الكربوهيدرات من أجل البقاء. الأوراق التي تبقى في نهاية الفروع تصبح ساخنة جدًا وتصبح غير فعالة في عملية التمثيل الضوئي.
التقليم في الشمس المباشرة هو في حد ذاته خطأ فادح. يمكن أن تؤدي الإزالة المفرطة للفروع الداخلية إلى تعريض الأجزاء الداخلية من الشجرة لأشعة الشمس، مما يؤدي إلى حروق الشمس. يمكن أن تحترق قمم الفروع المتبقية وكذلك الجذع، مما يؤدي بدوره إلى زيادة احتمالية التسوس. يمكن لحروق الشمس أيضًا أن تزيد من فرص الإصابة بالحشرات والأمراض.
على الرغم من أنه يجب عليك تجنب تقنية التقليم هذه في المقام الأول، إلا أنه من الممكن إنقاذ شجرة كانت ذات ذيل أسد. دع البراعم الجديدة تنمو، وبمجرد أن تصل إلى إمكاناتها الكاملة، قم بتخفيفها من القاعدة. تأكد من أن الفروع المتبقية (التي تتركها) متباعدة بشكل متساوٍ ومن الأفضل أن تنبت من قاعدة الفرع الرئيسي. قم بتخفيف الفروع بعد سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل من الإفراط في تقليم الشجرة في البداية.