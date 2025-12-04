ممارسة تقليم ذيل الأسد الشائعة التي ستؤدي فعليًا إلى إتلاف شجرتك

يعد التقليم ممارسة أساسية ينبغي أن تؤدي بشكل مثالي إلى زيادة صحة الشجرة وطول عمرها وتحسين جمالياتها. يمكن أن تساعد إزالة الفروع أو البراعم أو الجذور الصحيحة بشكل انتقائي في الحفاظ على الشجرة وإنقاذها من الآفات والأمراض. لا شك أن التقليم يمكن أن يزيد من المظهر الجمالي لشجرتك، لكن في بعض الأحيان قد يذهب الناس إلى أبعد من ذلك. إن تقنية مخلفات الأسد هي تقنية تقليم، للأسف في ازدياد في المناظر الطبيعية الحضرية، والتي يمكن أن تلحق ضررًا شديدًا بصحة الشجرة وتجعلها عرضة للكسر والأمراض. غالبًا ما تنتهي عملية إزالة مخلفات الأسد بإزالة 50 إلى 75% من أغصان الشجرة. مثل هذا التقليم المفاجئ يمكن أن يسبب استجابة من الشجرة حيث تبدأ في نمو نمو جديد في مجموعة من الفروع. هذا النمو الجديد ليس مستقرًا وغير فعال، كما أنه ضعيف الارتباط بالجذع. النمو الجديد يمكن أن يسبب أيضًا المزيد من الإجهاد المائي للشجرة.

تتضمن عملية مخلفات الأسد إزالة الفروع الداخلية للشجرة بشكل كبير وترك الأوراق فقط في نهاية الفروع المتبقية. وهذا يجعل الفروع تشبه الخصلة الموجودة في نهاية ذيل الأسد، ومن هنا جاء الاسم. ولكن لماذا يلجأ الناس إلى هذا النوع من التقليم؟ يريد بعض أصحاب المنازل رؤية أفضل لمنازلهم من الشوارع، لذلك قرروا تقليم شجرة في الفناء الأمامي لمنزلهم لزيادة جاذبية منزلهم. قد يفعل البعض ذلك للحصول على شجرة أكثر لفتًا للنظر. ومع ذلك، فإن آخرين ليس لديهم معلومات كافية ويعتقدون أن مخلفات الأسد يمكن أن تعزز مقاومة شجرتهم للرياح. ومن الواضح أن الحقيقة هي العكس تماما. مهما كان السبب، فإن ذيل الأسد هو بالتأكيد أحد أسوأ أخطاء التقليم التي يجب عليك تجنبها.