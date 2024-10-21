مما تتكون اسفنجات المطبخ؟ (بالإضافة إلى بعض البدائل الصديقة للبيئة)

لقد كانت إسفنجة الأطباق موجودة إلى الأبد، ومن المؤكد تقريبًا أن لديك واحدة على جانب الحوض أو في خزانتك الآن. ليس من الخطأ تمامًا القول بأن الإسفنج كان موجودًا دائمًا، حيث تم استخدام الإسفنج البحري كأداة للاستحمام منذ العصور الوسطى. في حين أنه من الصحيح أن البشر استخدموا الإسفنج دائمًا بشكل أو بآخر، إلا أن إسفنجة الأطباق الحديثة لم يتم اختراعها حتى عام 1937 تقريبًا. وذلك بفضل أوتو باير، العالم الألماني الذي يُنسب إليه اختراع رغوة البولي يوريثان. البولي يوريثين عبارة عن بوليمر صناعي يشبه مزيجًا من المطاط والبلاستيك، مما يوفر المرونة والمرونة والمتانة. كانت هذه هي المادة المستخدمة في صنع إسفنجات المطبخ الأولى، والتي حلت محل خرق غسل الأطباق.
معظم إسفنجات المطبخ الحديثة مصنوعة من رغاوي البوليمر، والتي يمكن أن تشمل المطاط الطبيعي، ومطاط السيليكون، ومطاط الإيثيلين بروبيلين ديين مونومر (EPDM)، وكذلك البلاستيك. في حين أن هذه المواد رائعة من حيث أنها متينة وتقوم بعمل رائع ضد الفوضى العالقة، إلا أن لديها أيضًا مشكلة رئيسية واحدة: أنها لا تختفي. بعد فترة طويلة من فرك المقلاة الأخيرة بها وإرسالها إلى سلة المهملات، ستبقى هذه الإسفنجات في مكب النفايات لمدة تصل إلى 1000 عام. بينما يحاول الكثير منا اتخاذ خيارات منتجات تنظيف صديقة للبيئة في منازلنا، فمن الواضح أنه يجب أن يكون هناك بديل. لحسن الحظ، هناك العديد من المنتجات التي لها نفس فعالية الإسفنج العادي ولكن ليس لها نفس التأثير على البيئة، مثل السليلوز وقشر جوز الهند والخيزران.
بدائل إسفنجية صديقة للبيئة ولكنها قوية
على الرغم من أنك قد تكون مهووسًا بالملمس الإسفنجي ومدى سهولة استخدامه، إلا أنه لا تزال هناك بعض البدائل الأكثر مراعاة للبيئة، مثل الإسفنج المصنوع من السليلوز. يوجد السليلوز في جدران خلايا النباتات العضوية مثل الأوراق والخضروات ويمكن تحويله إلى نسيج إسفنجي رغوي. السليلوز ليس متينًا تمامًا مثل رغوة البوليمر، لكنه أقل ضررًا على البيئة حيث أن إسفنجات السليلوز النقي يمكن أن تتحلل تمامًا في غضون أسابيع قليلة. هذه الإسفنجات الطبيعية ذات الوجهين من Scrubit، والمتوفرة من أمازون مقابل 15 دولارًا، تستخدم سليلوز لب الخشب على الجانب الإسفنجي؛ تشكل قشرة جوز الهند والصبار جانب وسادة التنظيف الكاشطة.
لقد تخلص بعض الأشخاص من استخدام الإسفنج تمامًا لأن الحقيقة القذرة وراء إسفنجة مطبخك هي أنها ملاذ لنمو البكتيريا. في هذه الحالة، يمكنك التفكير في استخدام فرشاة تنظيف من الخيزران. تعتبر فرش التنظيف المصنوعة من الخيزران واحدة من أفضل منتجات المطبخ الصديقة للبيئة التي يجب أن تمتلكها، حيث أن الشعيرات قوية بما يكفي لإزالة بقع الطعام العالقة والمحترقة، ولكنها طبيعية تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على مقبض مما يعني أن يديك وأظافرك لن تجف عند التعرض للصابون والماء الساخن. يمكنك شراء مجموعة من ثلاث فرش أطباق من الخيزران Airnex من أمازون مقابل 13 دولارًا.
أصبحت فوط الأطباق السويدية شائعة كبديل للمناشف الورقية فعال من حيث التكلفة، لكنها مفيدة بنفس القدر كبديل الإسفنج الأخضر، خاصة إذا كنت معتادًا على استخدام الإسفنج لمسح أسطح العمل. إنها مصنوعة من لب خشب السليلوز والقطن وتعمل مثل منشفة ورقية هجينة ومزيج إسفنجي. تحقق من هذه المجموعة الرائعة المكونة من ستة مناشف أطباق Harps & Seb على أمازون مقابل 17 دولارًا فقط.