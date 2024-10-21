مما تتكون اسفنجات المطبخ؟ (بالإضافة إلى بعض البدائل الصديقة للبيئة)

لقد كانت إسفنجة الأطباق موجودة إلى الأبد، ومن المؤكد تقريبًا أن لديك واحدة على جانب الحوض أو في خزانتك الآن. ليس من الخطأ تمامًا القول بأن الإسفنج كان موجودًا دائمًا، حيث تم استخدام الإسفنج البحري كأداة للاستحمام منذ العصور الوسطى. في حين أنه من الصحيح أن البشر استخدموا الإسفنج دائمًا بشكل أو بآخر، إلا أن إسفنجة الأطباق الحديثة لم يتم اختراعها حتى عام 1937 تقريبًا. وذلك بفضل أوتو باير، العالم الألماني الذي يُنسب إليه اختراع رغوة البولي يوريثان. البولي يوريثين عبارة عن بوليمر صناعي يشبه مزيجًا من المطاط والبلاستيك، مما يوفر المرونة والمرونة والمتانة. كانت هذه هي المادة المستخدمة في صنع إسفنجات المطبخ الأولى، والتي حلت محل خرق غسل الأطباق.

معظم إسفنجات المطبخ الحديثة مصنوعة من رغاوي البوليمر، والتي يمكن أن تشمل المطاط الطبيعي، ومطاط السيليكون، ومطاط الإيثيلين بروبيلين ديين مونومر (EPDM)، وكذلك البلاستيك. في حين أن هذه المواد رائعة من حيث أنها متينة وتقوم بعمل رائع ضد الفوضى العالقة، إلا أن لديها أيضًا مشكلة رئيسية واحدة: أنها لا تختفي. بعد فترة طويلة من فرك المقلاة الأخيرة بها وإرسالها إلى سلة المهملات، ستبقى هذه الإسفنجات في مكب النفايات لمدة تصل إلى 1000 عام. بينما يحاول الكثير منا اتخاذ خيارات منتجات تنظيف صديقة للبيئة في منازلنا، فمن الواضح أنه يجب أن يكون هناك بديل. لحسن الحظ، هناك العديد من المنتجات التي لها نفس فعالية الإسفنج العادي ولكن ليس لها نفس التأثير على البيئة، مثل السليلوز وقشر جوز الهند والخيزران.