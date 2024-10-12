ممثلة هوليود المذهلة التي كانت أيضًا مخترعة بارعة

النجومية في هوليوود لديها طريقة للسيطرة على سمعة الشخص، في حياته وبعدها. على سبيل المثال، لا يتم تذكر أي من الرجال البارزين الذين خدموا في الحرب العالمية الثانية لخدمتهم بقدر ما يتم تذكرهم للأدوار التي لعبوها. وقد تذكرت الأجيال القادمة في المقام الأول النجمة النمساوية المولد هيدي لامار باعتبارها امرأة غريبة وغامضة قاتلة من العصر الذهبي لهوليوود.
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كما ذكرت TCM، وصفتها دعاية الاستوديو بأنها “أجمل امرأة في العالم”، وهي الصورة التي تشكلت من خلال ظهورها في “الجزائر”، و”White Cargo”، ومشهد عارٍ فاضح مبكر في الفيلم النمساوي “Ecstasy”. لقد اشتكت ذات مرة من أن “أي فتاة يمكن أن تكون ساحرة؛ كل ما عليك فعله هو أن تقف ساكنًا وتبدو غبيًا”، ولم يترك لها التلبيس فرصة كبيرة لأدوار مختلفة (حسب بريتانيكا). حاولت لفترة وجيزة تشكيل حياتها المهنية مع شركة الإنتاج الخاصة بها في الأربعينيات، لكنها عادت إلى نظام الاستوديو قبل انتهاء العقد وسرعان ما تلاشت بعيدًا عن دائرة الضوء.
في سنوات الخريف من عمرها، تصدرت لامار عناوين الأخبار بسبب سرقة المتاجر، وسيرتها الذاتية الفاضحة، وموجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد كتاب الأشباح، والمصلحين، وميل بروكس. تركها العمى منعزلة بنهاية حياتها. ولكن حتى بعد وفاتها عام 2000، كانت أقوى ذكريات لامار هي جمالها ونجوميتها. حتى عرض الأطفال المعاصر “يا أرنولد!” المتداولة على تلك السمعة.
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لكن لامار حصلت على اعتراف متأخر بعد وفاتها لأكثر من شخصيتها التي تظهر على الشاشة. كانت أيضًا مخترعة موهوبة وعلمت نفسها بنفسها إلى حد كبير. وساعد أحد اختراعاتها في تمهيد الطريق لشبكة Wi-Fi الحديثة التي ربما تستخدمها لقراءة هذا المقال.
كان لامار مخترعًا علم نفسه بنفسه
أخبر كاتب السيرة الذاتية ريتشارد رودس التاريخ أن هيدي لامار أظهرت علامات العقل الفضولي والمبتكر في سن مبكرة. نشأت في النمسا، علمها والدها كيفية عمل الكهرباء، وقامت بتفكيك صندوق الموسيقى في سن الخامسة لحل لغز طريقة عمله (قامت بإعادة تجميعه بنفسها). ولكن حتى عندما كانت صغيرة، كان طموحها أن تصبح نجمة سينمائية. لقد تركت المدرسة للحصول على فرصة مبكرة في مجال الأعمال الاستعراضية، وحتى لو كانت ترغب في متابعة الاختراع بشكل احترافي، لم يكن هذا خيارًا متاحًا للفتيات من الأسر الميسورة في النمسا في يومها.
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يتكون تعليم لامار الرسمي من المدرسة العادية، والمهام النموذجية لفتاة المجتمع، والتدريب أثناء العمل في الأفلام. وفي نهاية المطاف، تزوجت من فريتز ماندل، رئيس شركة الذخائر، مما منحها فرصة متجددة للتعرف على العالم التقني. وفي رفقة زوجها، حصلت لامار على قدر كبير من التفاصيل حول الأسلحة التي كان يستعد لبيعها للفاشيين في أوروبا في الثلاثينيات. كان الزواج غير سعيد بسبب غيرة مندل، وأقنعها تعاطفه مع النازيين وسياساتهم المعادية للسامية (كانت لامار من عائلة يهودية علمانية) بالفرار من ماندل والنمسا إلى هوليوود.
وحتى بعد انضمامها إلى صفوف نجوم هوليود، واصلت لامار ممارسة الهندسة والابتكار باعتبارها هوايتها المفضلة. لقد تخطت حفلات هوليوود لإصلاح الأشياء المنزلية أو رسم أفكار للاختراعات. وتبادلت الأفكار مع الطيار الذي تحول إلى قطب هوارد هيوز.
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كانت مساهمتها في شبكة Wi-Fi في الأصل مخصصة للحرب
كانت معظم اختراعات هيدي لامار بمثابة حلول للمشاكل اليومية في المنزل: طوق كلب يتوهج في الظلام، ومقعد حمام يمكن أن يدور داخل وخارج الحمام. لكن ادعائها بأنها واحدة من أمهات تكنولوجيا الواي فاي الحديثة يعود إلى الحرب العالمية الثانية. خلال الصراع، التقت بالملحن جورج أنثيل في حفلة في هوليوود، وأقاما صداقة. كان أنثيل مهتمًا بالمثل بالاختراع، وكلاهما أراد المساهمة في المجهود الحربي. من المرجح أن لامار، بخلفيتها في مجال الذخائر بفضل زواجها الأول، خطرت لها فكرة تحسين دقة الطوربيد.
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يعتقد كاتب السيرة الذاتية ريتشارد رودس أن لامار وأنثيل، من خلال العزف على البيانو معًا، طورا فكرة مزامنة الاتصالات بين الطوربيد المُطلق ومركز التحكم الخاص به عبر ساعتين وشريط. سيوفر نظامهم المقترح إشارة مستمرة، ولأن الصاروخ كان يتحرك عبر ترددات مختلفة، فإن أي شخص يحاول التشويش على الإشارة لن يتمكن من تحديد موقعه. أطلقت لامار على هذا المفهوم اسم “قفز التردد”، وأخذته هي وأنثيل إلى المجلس الوطني للمخترعين.
كان لامار وأنثيل هما العقل المدبر وراء تقنية قفز التردد، بينما قام فيزيائي من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بوضع التفاصيل. لقد حصلوا على براءة اختراع لعملهم، لكن البحرية الأمريكية، التي اعتبرت على ما يبدو أفكار الفنانين سخيفة بطبيعتها، رفضت النظر في قفز التردد. انتهى الأمر بـ لامار بإعادة توجيه مساهماتها في زمن الحرب لبيع سندات الحرب كنجمة في هوليوود.
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بدأت تقنية القفز الترددي في السبعينيات من القرن الماضي، دون أن يعرفها لامار
على الرغم من أن جورج أنثيل هو الذي لفت انتباه البحرية الأمريكية إلى اقتراح قفز التردد، فقد تم التكهن بأن جنس هيدي لامار كان ضد الفكرة (أخذ الرجال الفضل في العديد من الاختراعات والاكتشافات التي قامت بها النساء، بعد كل شيء). تم تطبيق هذا المفهوم في نهاية المطاف خلال أزمة الصواريخ الكوبية، بعد ثلاث سنوات من وفاته. كان استخدامه مختلفًا عما كان مقصودًا، فبدلاً من محاولة توجيه الطوربيدات، استخدمته البحرية للاتصالات. قام الفرع العسكري أيضًا بتعديل تصميم لامار الأصلي لاستخدام الترانزستورات بدلاً من الساعات. ومع ذلك، كانت هذه خطة لامار وأنثيل.
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تم توسيع هذه التكنولوجيا في السبعينيات، عندما تم استخدامها لهواتف السيارات، ومرة أخرى في الثمانينيات، عندما تم تطبيقها على الراديو والتلفزيون. لقد قطعت تقنية Wi-Fi وBluetooth الحديثة شوطًا طويلًا من براءة اختراع مبنية على ساعتين متزامنتين، لكنها تعتمد على الفكرة الأساسية وراء قفز التردد كما ابتكرها Lamarr وAntheil.
لم تكن لامار نفسها على علم بمدى انتشار مفهومها حتى قرب نهاية حياتها، أي بعد انتهاء صلاحية براءة اختراعها. وفي عزلتها، وفي خضم المشاكل الشخصية، حولت مواهبها الابتكارية إلى تحسين الجراحة التجميلية. وبعد أن عرفت سبب اختراعها، لم تشعر بالحاجة إلى التعويض، لكنها أرادت التقدير. عندما حصلت على جائزة الريادة من مؤسسة الحدود الإلكترونية في عام 1997، قبل عامين من وفاتها، قالت في خطاب قبول الاتصال (حسب التاريخ): “حسنًا، لقد حان الوقت.”
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