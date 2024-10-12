ممثلة هوليود المذهلة التي كانت أيضًا مخترعة بارعة

النجومية في هوليوود لديها طريقة للسيطرة على سمعة الشخص، في حياته وبعدها. على سبيل المثال، لا يتم تذكر أي من الرجال البارزين الذين خدموا في الحرب العالمية الثانية لخدمتهم بقدر ما يتم تذكرهم للأدوار التي لعبوها. وقد تذكرت الأجيال القادمة في المقام الأول النجمة النمساوية المولد هيدي لامار باعتبارها امرأة غريبة وغامضة قاتلة من العصر الذهبي لهوليوود.

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كما ذكرت TCM، وصفتها دعاية الاستوديو بأنها “أجمل امرأة في العالم”، وهي الصورة التي تشكلت من خلال ظهورها في “الجزائر”، و”White Cargo”، ومشهد عارٍ فاضح مبكر في الفيلم النمساوي “Ecstasy”. لقد اشتكت ذات مرة من أن “أي فتاة يمكن أن تكون ساحرة؛ كل ما عليك فعله هو أن تقف ساكنًا وتبدو غبيًا”، ولم يترك لها التلبيس فرصة كبيرة لأدوار مختلفة (حسب بريتانيكا). حاولت لفترة وجيزة تشكيل حياتها المهنية مع شركة الإنتاج الخاصة بها في الأربعينيات، لكنها عادت إلى نظام الاستوديو قبل انتهاء العقد وسرعان ما تلاشت بعيدًا عن دائرة الضوء.

في سنوات الخريف من عمرها، تصدرت لامار عناوين الأخبار بسبب سرقة المتاجر، وسيرتها الذاتية الفاضحة، وموجة من الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد كتاب الأشباح، والمصلحين، وميل بروكس. تركها العمى منعزلة بنهاية حياتها. ولكن حتى بعد وفاتها عام 2000، كانت أقوى ذكريات لامار هي جمالها ونجوميتها. حتى عرض الأطفال المعاصر “يا أرنولد!” المتداولة على تلك السمعة.

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لكن لامار حصلت على اعتراف متأخر بعد وفاتها لأكثر من شخصيتها التي تظهر على الشاشة. كانت أيضًا مخترعة موهوبة وعلمت نفسها بنفسها إلى حد كبير. وساعد أحد اختراعاتها في تمهيد الطريق لشبكة Wi-Fi الحديثة التي ربما تستخدمها لقراءة هذا المقال.