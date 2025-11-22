ممثلون من الثمانينيات ماتوا في عام 2025 ولم يلاحظ أحد

ربما كان الممثل التلفزيوني جورج ويندت هو الممثل الذي استحق المزيد من التغطية عندما أُعلن عن وفاته لأول مرة في عام 2025. كان ويندت وجهًا مألوفًا على أجهزة التلفزيون الأمريكية في الثمانينيات، وذلك بفضل دور نورم بيترسون في المسلسل الهزلي “Cheers” الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة NBC، والذي تم بثه لأول مرة على الهواء في عام 1982.

تدور أحداث العرض في حانة في شيكاغو ويضم مجموعة من الشخصيات الترفيهية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، مما جعل تيد دانسون، الذي لعب دور النادل سام مالون، اسمًا مألوفًا. ومع ذلك، لم يجد Wendt نفسه ليصبح نجمًا كبيرًا بعد انتهاء العرض. كما يعلم المشاهدون، اشتهرت شخصيته باستقبال الحانة وهي تصرخ “نورم!” كما دخل. وبالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن ويندت ببساطة كان نورم؛ على الرغم من أن مسيرته المهنية استمرت لفترة طويلة بعد انتهاء فيلم “Cheers”، إلا أنه كان دائمًا مرتبطًا بالشخصية، وبالتالي تلبيسها.

على الرغم من أن وفاة ويندت في 20 مايو عن عمر يناهز 76 عامًا تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، إلا أن النعي أشار عادةً إلى أن “نورم من تشيرز” هو من مات. على الرغم من أن الأخبار المحلية في مدينته شيكاغو أشارت إلى أعماله الخيرية المتكررة، إلا أنه كان يستحق أكثر من ذلك بكثير.