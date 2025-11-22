ممثلون من الثمانينيات ماتوا في عام 2025 ولم يلاحظ أحد

كان عام 2025 عامًا فقدنا فيه عددًا كبيرًا من الممثلين البارزين الذين استمتعوا بفترات طويلة في نظر الجمهور خلال الثمانينيات. وكان من بينهم فال كيلمر، الذي كان له دور بارز في فيلم الطيار المقاتل الشهير “Top Gun” عام 1986، ولعب دور البطولة في فيلم “Willow” عام 1988. توفي الممثل في أبريل 2025 عن عمر يناهز 65 عامًا. وقبل ذلك، فقدنا جين هاكمان، الذي توفي في فبراير عن عمر يناهز 95 عامًا، وتشمل أعماله في الثمانينيات فيلم “Hoosiers” عام 1986 وأربعة أفلام في عام 1988 وحده. بما في ذلك “Mississippi Burning.” وفي وقت لاحق من العام، كنا سنفقد العديد من الممثلين الأسطوريين، بما في ذلك ديان كيتون، ومايكل مادسن، وروبرت ريدفورد، والممثل والمخرج ديفيد لينش، وجميعهم كانوا نشطين خلال الثمانينيات.
لكن لا يصل كل ممثل إلى القائمة الأولى، وفي كل عام يفقد عالم الأعمال الاستعراضية عددًا لا يحصى من الممثلين الذين كان ملفهم الشخصي الأصغر يعني أن وفاتهم لم تجتذب النعي الواسع النطاق الذي يظهر عبر الصحافة بعد وفاة النجوم. فيما يلي عدد قليل من الممثلين من الثمانينيات الذين ربما فاتتك وفاتهم.
جورج وندت
ربما كان الممثل التلفزيوني جورج ويندت هو الممثل الذي استحق المزيد من التغطية عندما أُعلن عن وفاته لأول مرة في عام 2025. كان ويندت وجهًا مألوفًا على أجهزة التلفزيون الأمريكية في الثمانينيات، وذلك بفضل دور نورم بيترسون في المسلسل الهزلي “Cheers” الذي حقق نجاحًا كبيرًا على قناة NBC، والذي تم بثه لأول مرة على الهواء في عام 1982.
تدور أحداث العرض في حانة في شيكاغو ويضم مجموعة من الشخصيات الترفيهية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا، مما جعل تيد دانسون، الذي لعب دور النادل سام مالون، اسمًا مألوفًا. ومع ذلك، لم يجد Wendt نفسه ليصبح نجمًا كبيرًا بعد انتهاء العرض. كما يعلم المشاهدون، اشتهرت شخصيته باستقبال الحانة وهي تصرخ “نورم!” كما دخل. وبالنسبة للعديد من الأميركيين، فإن ويندت ببساطة كان نورم؛ على الرغم من أن مسيرته المهنية استمرت لفترة طويلة بعد انتهاء فيلم “Cheers”، إلا أنه كان دائمًا مرتبطًا بالشخصية، وبالتالي تلبيسها.
على الرغم من أن وفاة ويندت في 20 مايو عن عمر يناهز 76 عامًا تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع، إلا أن النعي أشار عادةً إلى أن “نورم من تشيرز” هو من مات. على الرغم من أن الأخبار المحلية في مدينته شيكاغو أشارت إلى أعماله الخيرية المتكررة، إلا أنه كان يستحق أكثر من ذلك بكثير.
بيف ويف
كان الممثل الشيكاغوي بيف ويف، الذي تمتع بمهنة طويلة ومتنوعة، خاصة على شاشة التلفزيون، وجهًا مألوفًا للعديد من الأمريكيين، لكنه تلقى تغطية قليلة نسبيًا من الصحافة وقت وفاته. بعد أن أصبح معروفًا لدوره في المسرحية الهزلية “Night Court” في الثمانينيات، ظهر في عدد كبير من البرامج التلفزيونية الشهيرة في العقود التالية، عادةً في أدوار كوميدية.
على مر السنين، ظهر في كل شيء من “Moonlighting” إلى “The Mentalist”، ومن “Desperate Housewives” إلى “It’s Always Sunny in Philadelphia”. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، تمتعت مهنة Wiff بالانتعاش بين محبي الكوميديا، حيث ظهر الممثل كثيرًا في عرض تيم روبنسون التخطيطي “أعتقد أنك يجب أن تغادر”، والذي لعب فيه العديد من الشخصيات وأصبح المفضل لدى المعجبين. كما كان له دور صغير في الفيلم الناجح لعام 2022 بعنوان “كل شيء في كل مكان في وقت واحد”. وكان ويف يعاني من مرض السرطان وقضى فترات في المستشفى في السنوات الأخيرة. توفي في 12 فبراير عن عمر يناهز 76 عامًا.
جوليان بولين
الممثل الذي فشل في الحصول على التغطية التي يستحقها خارج وطنه هو الممثل الأسطوري في كيبيك جوليان بولين، الذي لا يمكن المبالغة في تقدير تأثيره على ثقافة كيبيك. بعد أن ظهر في أكثر من 100 فيلم خلال مسيرته الطويلة، كان بولين شخصية معروفة على نطاق واسع في عالم السينما الفرنسية الكندية. ومع ذلك، مثل العديد من الممثلين من جيله، بدأ حياته المهنية على المسرح، حيث جاءت أدواره الرئيسية الأولى في الستينيات.
ومع ذلك، فإن أدواره الأكثر شهرة جاءت في الثمانينيات، عندما لعب دور البطولة في ثلاثية الأفلام القصيرة “Elvis Gratton”، والتي تحولت إلى الفيلم الكوميدي الطويل الشهير “Elvis Gratton: le King des Kings”. استمرت مسيرته كممثل حتى القرن الحادي والعشرين، وفي ذلك الوقت كان يُعرف أيضًا بأنه مؤيد قوي لاستقلال كيبيك، مستخدمًا مهاراته كخطيب لمحاولة حشد الجمهور خلف هذه القضية. في عام 1998 ألقى خطابًا قال فيه: “لقد حان الوقت لنقول لمواطني هذا البلد وبقية العالم أننا هنا والنار مشتعلة في أيدينا وأننا سنكون هنا مع أغانينا وموسيقانا حتى نهاية الليل، حتى اليوم الذي يجب أن يبزغ فيه اليوم العظيم” (عبر أخبار المدينة). توفي في 4 يناير عن عمر يناهز 78 عامًا.
أجنحة هاوزر
فكر في أكبر البرامج التلفزيونية في الثمانينيات، ومن المحتمل أنك ستسمي شيئًا من بطولة Wings Hauser. كان هاوزر، الذي توفي في 15 مارس لأسباب طبيعية عن عمر يناهز 78 عامًا، ممثلًا مشهورًا ظهر في العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام التلفزيونية الشهيرة في تلك الحقبة، أبرزها “Vice Squad”، الذي لعب فيه دور رامرود، منذ ظهوره لأول مرة في عام 1982. كما ظهر أيضًا في “Magnum, PI” عام 1981، و”The Fall Guy” عام 1983، و”The A-Team” إلى جانب السيد T في حلقتين في 1985.
كان هاوزر والد كول هاوزر، الذي لعب دور البطولة في فيلم “يلوستون”، ومن خلال هذه العدسة اختارت بعض وسائل الإعلام الإبلاغ عن وفاة الممثل. بعض المنشورات، مثل صحيفة نيويورك تايمز، التي نشرت تقارير عن عروض هاوزر، لم تعلن عن وفاته على الإطلاق. ومع ذلك، فقد حزن على وفاته العديد من الذين عملوا معه وجماهير الامتيازات الفردية التي لمسها بحضوره خلال مسيرته الطويلة، مع منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى وفاته.
بيتر جيسون
ربما لم تكن تعرف اسم بيتر، ولكن إذا كنت مستهلكًا منتظمًا للتلفزيون والأفلام على مدار العقود الأربعة الماضية، فلا شك أنك رأيت وجهه – ربما عدة مرات. برز جايسون، الذي توفي في 20 فبراير عن عمر يناهز 80 عامًا، في عام 1987 عندما لعب دور البطولة في فيلم “أمير الظلام” للمخرج جون كاربنتر، وهو أول تعاون له مع مخرج الرعب الأسطوري.
واصل جايسون دور البطولة في العديد من كلاسيكيات كاربنتر، بما في ذلك “Village of the Damned” و”The Live”، وفي السنوات التي تلت ذلك ظهر بانتظام في أفلام عبادة مثل “Arachnophobia” و”Alien Nation”، وكان له أيضًا دور صغير في “The Karate Kid”. كان أيضًا ضيفًا منتظمًا على شاشة التلفزيون، مع أدوار متكررة في البرامج بما في ذلك “Desperate Housewives” و”Arrested Development”، وأشهرها “Deadwood”. ومع ذلك، على الرغم من كونه مألوفًا، إلا أنه لم يصبح اسمًا مألوفًا أبدًا، وهو ما ربما كان يعكس شخصيته المتواضعة. في مقابلة عام 2019 مع Geek Chic Elite ادعى: “لم أحاول أبدًا أن أكون النجم، المسرحية هي الشيء، أحب أن أكون عاملاً بين العمال. أحب دعم زملائي الممثلين، داخل وخارج المسرح لأننا حقًا في هذا معًا” (عبر تراث).