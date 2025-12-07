ممثلو السبعينيات الذين ماتوا في عام 2025 ولم يلاحظ أحد

من المؤكد أنها تستحق النشر عندما يموت نجوم الشاشة الكبيرة والشاشة الصغيرة. بعد كل شيء، هؤلاء هم الأشخاص الذين ندفع لهم المال بشكل جماعي لمشاهدة نجوم الأفلام أو دعوتهم إلى منازلنا عندما نقف في الطابور أو نشاهد مسلسلاتهم التلفزيونية. بعض هؤلاء الممثلين يتفوقون على الآخرين ويصبحون من أكثر الفنانين أو الشخصيات العامة التي نتذكرها باعتزاز في عصرنا. وينطبق هذا بشكل خاص على الممثلين الذين وصلوا إلى ذروتهم التجارية وتأثيرهم الثقافي في السبعينيات. لقد مضى الآن حوالي 50 عامًا على ذلك العقد، مما يسمح لتأثير فناني الشاشة بأن يصبح راسخًا بالكامل في السماء.
في حين أنه من المحزن بالتأكيد أن يموت هؤلاء الأشخاص، إلا أنه أمر لطيف بعض الشيء، لأننا كمجتمع يجب أن نفكر في أعمالهم الممتعة والمهمّة في الأفلام والتلفزيون. في كثير من الأحيان، عندما يموت نجوم السبعينيات، تهيمن دورة الأخبار من التفاصيل والتقدير بعد الوفاة على المحادثة لبضعة أيام. في بعض الأحيان، لا تكون وفاة الممثلين في السبعينيات مؤثرة تمامًا. ربما يكون ذلك بسبب أنهم خرجوا عن الأضواء، أو تقاعدوا منذ بعض الوقت، أو كانوا يتعاملون بهدوء مع فترة طويلة من المرض. فيما يلي بعض أشهر الفنانين في السبعينيات الذين توفوا في عام 2025، والذين مرت وفاتهم دون أن يلاحظها أحد إلى حد ما.
توني روبرتس
بحلول الوقت الذي بدأ فيه توني روبرتس في تأمين الأدوار الرئيسية بانتظام في بعض الأفلام الأكثر شهرة في السبعينيات، كان بالفعل مؤديًا متمرسًا في برودواي، حيث قام ببطولة إنتاجات مثل “Barefoot in the Park”، و”Play it Again، Sam”، و”Don’t Drink the Water”. الكاتب المسرحي الذي يقف وراء الأخير، وودي آلن، وجد مكانا لروبرتس في أفلامه الجماعية لعقود من الزمن، ولا سيما في الكوميديا العلاقات “آني هول”. لعب روبرتس دور روب، أفضل صديق لشخصية آلن في الفيلم، والذي فاز بأربع جوائز أكاديمية.
بصفته ممثلًا متعدد الاستخدامات، شارك روبرتس أيضًا في بطولة كلاسيكيات الجريمة “Serpico” و”The Take of Pelham One Two Three”. أثناء استمراره في الظهور في أفلام ألن الكوميدية مثل “Stardust Memories” و”Hannah and Her Sisters”، عمل روبرتس كثيرًا في السينما والتلفزيون، وانضم إلى طاقم عمل “Amityville 3-D” و”18 Again!” والتكيف التلفزيوني لمسلسل “الفصول الأربعة”.
توفي روبرتس في منزله بمدينة نيويورك في 7 فبراير 2025، بعد تشخيص إصابته بسرطان الرئة. كان الممثل يبلغ من العمر 85 عامًا.
لوني أندرسون
كان تواجد لوني أندرسون المستمر في دور السينما المتعددة وفي أوقات الذروة لأمثال “Stroker Ace” و”The Lonely Guy” و”All Dogs Go to Heaven” والمسلسلات الهزلية قصيرة العمر والأفلام المخصصة للتلفزيون في الثمانينيات والتسعينيات، نجمًا كبيرًا لأول مرة في أواخر السبعينيات. في حين أن أندرسون كانت رمزًا جنسيًا لدورها كموظفة استقبال مدمرة للقنبلة جينيفر مارلو في “WKRP in Cincinnati”، وهو مسلسل كوميدي في مكان العمل من عام 1978 إلى 1982 حول محطة إذاعية لموسيقى الروك، فإن أدائها كموظفة مكتبية دقيقة ومتعددة الطبقات وفائقة الذكاء حصل على أوسمة كبيرة لأندرسون. أدى فيلم “WKRP in Cincinnati” إلى ثلاثة ترشيحات لجوائز جولدن جلوب وترشيحين لجوائز إيمي.
وقبل يومين من بلوغه الثمانين من عمره، توفي أندرسون في 3 أغسطس 2025، في مستشفى في بيفرلي هيلز، كاليفورنيا، بعد فترة طويلة من المرض. وبعد أسابيع، تم الكشف عن أن سبب الوفاة هو ساركومة عضلية أملس رحمية منتشرة. نادرًا ما يتم تشخيص هذا النوع من السرطان الذي يؤثر على عضلات الرحم.
جو دون بيكر
بعد أن قضى فترات كلاعب كرة قدم جامعي في تكساس وفي الجيش الأمريكي، وجد جو دون بيكر التمثيل ودفع مستحقاته من خلال سلسلة من الأدوار في برامج الحركة التلفزيونية في الستينيات. وبحلول أوائل السبعينيات، كان قد انطلق بشكل كبير وصعد إلى مكانة كواحد من أبرز نجوم السينما في الولايات المتحدة. في عام 1973، فاز بيكر بدور شريف تينيسي بوفورد بوسر، وهو حارس حقيقي ذهب إلى أقصى الحدود، في فيلم “Walking Tall”، الذي كان محرضًا على بدعة فيلم الانتقام القوي في السبعينيات. سيلعب بيكر دور العديد من رجال الشرطة ومصدري العدالة على مدار العقود القليلة القادمة، كما هو الحال في “Final Justice” و”Fletch” و”Cape Fear”. تقاعد بعد ظهوره في الدراما المستقلة “Mud” عام 2012.
في 13 مايو 2025، أعلنت عائلة الممثل أن بيكر توفي قبل ستة أيام. ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة علنًا. كان بيكر يبلغ من العمر 89 عامًا.
دانييل سبنسر
الدور الأول الذي لعبته دانييل سبنسر، عندما كانت في الحادية عشرة من عمرها، كان بمثابة شخصية حاسمة في واحدة من أكثر الأفلام الكوميدية شعبية في السبعينيات. من عام 1976 إلى عام 1979، قام سبنسر بدور دي توماس في فيلم “ماذا يحدث !!” – برنامج تلفزيوني من السبعينيات مع أغنية لا تزال تتأرجح بشدة حتى اليوم. ظاهريًا، تدور أحداث الفيلم حول ثلاثة أولاد يعيشون في حي واتس في لوس أنجلوس، حيث سرق سبنسر المشاهد بدور دي توماس، الأخت الصغرى الحكيمة والمسببة للأذى. بعد “ماذا يحدث !!” أنهى سبنسر مسيرته، وابتعد عن التمثيل وعاد إلى المدرسة، وحصل في النهاية على درجة الدكتوراه في الطب البيطري. عملت بهذه الصفة لعقود من الزمن، وكانت تعمل أحيانًا في مشاريع مثل إحياء فيلم “ماذا يحدث الآن!” والظهور في فيلم “بأفضل ما يمكن” كطبيب بيطري.
تم تشخيص إصابتها بسرطان المعدة قبل وقت من وفاتها، وتوفيت سبنسر متأثرة بمضاعفات المرض وسكتة قلبية في 11 أغسطس 2025. وكان عمر سبنسر 60 عامًا.
بولي هوليداي
عندما ظهر فيلم “Alice” لأول مرة في فترة زمنية قصيرة بعد نجاح فيلم “All in the Family” عام 1976، كانت العناوين الرئيسية هي أنه كان نسخة تلفزيونية من فيلم “Alice Doesn’t Live Here Anymore” لمارتن سكورسيزي وكيف أنه كان وسيلة للنجمة ليندا لافين. ولكن بعد ذلك قام المنتجون بإلقاء نظرة على المخضرم المسرحي بولي هوليداي كخادم آخر في Mel’s Diner: the sassy Flo Castleberry. لقد صبغت هوليداي الشخصية بقدر كبير من الكاريزما لدرجة أنها أنتجت شعارًا مميزًا في السبعينيات وبديلًا شتمًا – “قبل فريكتي!” – بالإضافة إلى عرض فرعي. حظي فيلم “Flo” بشعبية كبيرة في البداية وتم إلغاؤه بعد عام، لكنه حصل على هوليداي واحدًا من أربعة ترشيحات لجائزة إيمي لتصوير تلك الشخصية. ذهب الممثل للعمل على نطاق واسع في البرامج التلفزيونية العرضية وكذلك في برودواي، حيث تصدر إحياء “الزرنيخ والدانتيل القديم” و”نزهة” وحصل على الدور الذي لا يُنسى للسيدة ديجل في “جريملينز”.
توفيت هوليداي في منزلها بنيويورك في 9 سبتمبر 2025. وكانت الممثلة تبلغ من العمر 88 عامًا، وكانت آخر الناجين من طاقم فيلم “Alice”.