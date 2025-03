ممثلو هوليوود القدامى الذين رفضوا العمل معًا

بعض الجهات الفاعلة تجعلها لتعيين وتقرر عدم العمل معًا. حتى أن الآخرين لن يحصلوا على هذا الحد. كان جون واين وكلينت إيستوود ، ويبقى ، أسماء شاهقة في النوع الغربي ، وتداخل وقتهم في دائرة الضوء. قد يبدو من الطبيعي أن يجمع بعض المنتجين أو الاستوديو الاثنين معًا في صورة. لكن الدوق لم يستعد للوافد الجديد على الساحة الغربية (كان أحد النجوم العديدة التي لم يستطع واين الوقوف). وإذا لم يكن معاديًا تمامًا ل Eastwood ، فقد جعلها نقطة عدم العمل معه.

لم يكن دائما كذلك. وفقًا لـ Mary Lea Bandy’s “Ride ، Boldly Ride: The Evolution of the American Western” ، شجع وين إيستوود في وقت مبكر من حياته المهنية. لكن واين كان أيضًا حماية للصورة التقليدية للغربية ، واحدة ذات القبعات البيضاء والقبعات السوداء ، والاحتفال بروح الرائدة في أمريكا ، ونوع معين من المحافظة المثالية. صعود إيستوود كنجم ومخرج لاحق للأفلام التي خربت وتحدى أن الصورة التقليدية فرك الدوق بطريقة خاطئة.

طلب إيستوود ، من جانبه ، من واين في السبعينيات من القرن الماضي الانضمام إليه في فريق “العداء”. أرسل الممثل الأقدم إلى السيناريو ، الذي كان لا يزال قيد التطوير. أجاب واين برسالة توضح بالتفصيل معارضته لصورة غرب إيستوود الأمريكية التي أظهرها في سيارته المخرج “High Plains Drifter”. حاول إيستوود ثلاث مرات لإغراء وين ، لكن واين عقد شركة ، وبعد ذلك قام إيستوود برفع الفجوة بينهما إلى الاختلافات بين الأجيال والمواقف.

