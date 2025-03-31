ممثلو هوليوود القدامى الذين رفضوا العمل معًا

في فبراير 2023 ، على شريحة “القاعدة الجديدة” من عرضه “الوقت الحقيقي” ، اقترح الممثل الكوميدي بيل ماهر أن يأخذ أعضاء الكونغرس صفحة من كتاب هوليوود. بعد تسليط الضوء على التوتر الحزبي المتزايد في واشنطن العاصمة والمزاحات الجسدية التي اندلعت في الهيئات التشريعية في أماكن أخرى ، قال ماهر إنه يشك في أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكنهم أن يجتمعوا مع شعور جديد بالحب والإخوان. بدلاً من ذلك ، عرض ماهر ما أسماه قاعدة أساسية لأعمال العرض: “يمكنك إنجاز أشياء رائعة ولا تزال تكره بعضنا البعض.”

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تم تخصيص ما تبقى من المونولوج لأمثلة على إنتاجات هوليوود الرئيسية التي فازت بالشهرة الشعبية والحرجة على الرغم من التوترات بين النجوم المشاركين والمخرجين. ماهر ليس خطأ: يمكن أن تأتي أفلام رائعة على الرغم من العلاقات العدائية بين الفريق الإبداعي. لكن أيا من الأمثلة التي أدرجها تتضمن علاقات حتى تتضمن النجوم المشاركين حرفيًا العمل معًا. ومع ذلك فهي موجودة أيضا.

الممثلون الذين لن يشاركوا مرحلة أو حتى غرفة مع بعضها البعض ليست حصرية للفيلم المعاصر أيضًا. كان لدى نجوم هوليوود القديمة نزاعاتهم الخاصة ، والتي ترك بعضها المنتجين والمديرين مع اللغز اللوجستي لإطلاق النار مع اثنين من الخيوط التي رفضت العمل معًا. إليك نظرة على عدد قليل من هؤلاء الكوارث القريبة-وكيف تم صنع الأفلام على أي حال.

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