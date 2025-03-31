ممثلو هوليوود القدامى الذين رفضوا العمل معًا

في فبراير 2023 ، على شريحة “القاعدة الجديدة” من عرضه “الوقت الحقيقي” ، اقترح الممثل الكوميدي بيل ماهر أن يأخذ أعضاء الكونغرس صفحة من كتاب هوليوود. بعد تسليط الضوء على التوتر الحزبي المتزايد في واشنطن العاصمة والمزاحات الجسدية التي اندلعت في الهيئات التشريعية في أماكن أخرى ، قال ماهر إنه يشك في أن الجمهوريين والديمقراطيين يمكنهم أن يجتمعوا مع شعور جديد بالحب والإخوان. بدلاً من ذلك ، عرض ماهر ما أسماه قاعدة أساسية لأعمال العرض: “يمكنك إنجاز أشياء رائعة ولا تزال تكره بعضنا البعض.”
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تم تخصيص ما تبقى من المونولوج لأمثلة على إنتاجات هوليوود الرئيسية التي فازت بالشهرة الشعبية والحرجة على الرغم من التوترات بين النجوم المشاركين والمخرجين. ماهر ليس خطأ: يمكن أن تأتي أفلام رائعة على الرغم من العلاقات العدائية بين الفريق الإبداعي. لكن أيا من الأمثلة التي أدرجها تتضمن علاقات حتى تتضمن النجوم المشاركين حرفيًا العمل معًا. ومع ذلك فهي موجودة أيضا.
الممثلون الذين لن يشاركوا مرحلة أو حتى غرفة مع بعضها البعض ليست حصرية للفيلم المعاصر أيضًا. كان لدى نجوم هوليوود القديمة نزاعاتهم الخاصة ، والتي ترك بعضها المنتجين والمديرين مع اللغز اللوجستي لإطلاق النار مع اثنين من الخيوط التي رفضت العمل معًا. إليك نظرة على عدد قليل من هؤلاء الكوارث القريبة-وكيف تم صنع الأفلام على أي حال.
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فرانك سيناترا ومارلون براندو
كان الخمسينيات من القرن الماضي عندما بدأ نظام الاستوديو في العصر الذهبي في هوليوود في إفساح المجال للمنتجين المستقلين ، ومثل فرانك سيناترا ومارلون براندو العصور المتميزة. كانت سيناترا ملكًا لأعمال عرض المدرسة القديمة ، في حين بلغت براندو سنًا كأداء خلال الخمسينيات من القرن الماضي وكان لديه ازدراء مدى الحياة لهوليوود كتجارة. ربما لم يكن من المحتم أن يصطدموا بمجموعة من “الرجال والدمى” ، لكنهم اشتبكوا ، وتم تسخين عداءهم (لم يكونوا أصدقاء بالتأكيد).
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العداء ، على الأقل في نهاية سيناترا ، “الرجال والدمى”. وفقًا لأفلام تيرنر الكلاسيكية ، حاول براندو في البداية العمل مع سيناترا في بروفة ، وخاصة على الأرقام الموسيقية التي كان المهرج أكثر خبرة ، لكن سيناترا رفضت. بمجرد عزل براندو أيضًا ، تم تقسيم المجموعة بأكملها إلى معسكرين. المخرج جوزيف مانكويكز ، الذي انحنى نحو جانب براندو من الخلاف ، كان يديه ممتلئة حيث رفض سيناترا الأداء حسب الرغبة. وفي الوقت نفسه ، لجأ براندو إلى مزح صبياني للعودة إلى نجمه المشارك.
تدهور الموقف إلى النقطة التي لا يتفاعل فيها الخيوطان بشكل مباشر على المجموعة. تم تمرير كل التواصل مع الوسطاء ذهابًا وإيابًا. عداءهم ، والحزبية من حوله ، على الأقل لم يسمم علاقات العمل الأخرى أثناء التصوير ، ولم يضر باستقبال الفيلم. كانت “Guys and Dolls” نجاحًا كبيرًا وتجاريًا عندما تم إصداره في عام 1955. لكن لم يتذكر Sinatra ولا براندو ، أو تجربة التصوير ، في سنواتهم اللاحقة.
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بيتر سيلرز وأورسون ويلز
يعرف الجماهير الحديثة “كازينو رويال” أفضل ظهور دانيال كريج 007 ، ولكن أول فيلم جيمس بوند الذي يحمل الاسم كان يعتمد على كتاب إيان فليمنج الأول ، وتم تكييفه في كوميديا. من خلال سلسلة من العقود المعقدة قبل أن تسببت في فيلم James Bond Films “الرسمي” ، انتهى الأمر بحقوق “Casino Royale” في أيدي المنتج تشارلز ك. فيلدمان ، الذي قرر الصرف على جنون السندات مع محاكاة ساخرة باهظة الثمن. كان لدى “كازينو رويال” خمسة مديرين ، والعديد من الكتاب ، وأجواء الكرنفال التي لا تزال تلهم عبادة حتى يومنا هذا.
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لكن شخص واحد لم يستمتع بالفيلم ، أو على الأقل تجربة صنعه ، كان أحد نجومه العديدة: بيتر سيلرز. على الرغم من أن الأسطوري في تاريخ هوليوود بسبب شرائحه الكوميدية ، إلا أن البائعين كان رجلاً زئبقيًا وصعبًا للعمل معه. لم يكن سلوكه على “كازينو رويال” مختلفًا. وكان من بين مطالبه أن يتم تصوير الأسطوري أورسون ويلز باعتباره الشيفري الشرير. لكنه سرعان ما نما بجنون العظمة والغيرة من ويلز ، الذي كان محبوبًا من قبل الطاقم بسبب موقفه الهوائي والذي حصل على اهتمام مملوء من كبار الشخصيات.
على الرغم من الادعاءات التي تتعارض مع ذلك ، قام البائعون وويلز ببعض الطلقات على الأقل. لكن البائعين أصروا في النهاية على تغطية بقية مشهدهم بحيث لا يجب أن يكون أي منهما في نفس الوقت مثل الآخر. واصل التصرف بطرق أخرى (بما في ذلك ضرب مخرج ، لكل بويسديل) قبل أن يترك الصورة قبل أن يتم إطلاق النار على جميع مشاهده ، مما أدى إلى إعادة كتابة معقدة تتضمن عوامل متعددة لجيمس بوند.
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جون واين وكلينت إيستوود
بعض الجهات الفاعلة تجعلها لتعيين وتقرر عدم العمل معًا. حتى أن الآخرين لن يحصلوا على هذا الحد. كان جون واين وكلينت إيستوود ، ويبقى ، أسماء شاهقة في النوع الغربي ، وتداخل وقتهم في دائرة الضوء. قد يبدو من الطبيعي أن يجمع بعض المنتجين أو الاستوديو الاثنين معًا في صورة. لكن الدوق لم يستعد للوافد الجديد على الساحة الغربية (كان أحد النجوم العديدة التي لم يستطع واين الوقوف). وإذا لم يكن معاديًا تمامًا ل Eastwood ، فقد جعلها نقطة عدم العمل معه.
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لم يكن دائما كذلك. وفقًا لـ Mary Lea Bandy’s “Ride ، Boldly Ride: The Evolution of the American Western” ، شجع وين إيستوود في وقت مبكر من حياته المهنية. لكن واين كان أيضًا حماية للصورة التقليدية للغربية ، واحدة ذات القبعات البيضاء والقبعات السوداء ، والاحتفال بروح الرائدة في أمريكا ، ونوع معين من المحافظة المثالية. صعود إيستوود كنجم ومخرج لاحق للأفلام التي خربت وتحدى أن الصورة التقليدية فرك الدوق بطريقة خاطئة.
طلب إيستوود ، من جانبه ، من واين في السبعينيات من القرن الماضي الانضمام إليه في فريق “العداء”. أرسل الممثل الأقدم إلى السيناريو ، الذي كان لا يزال قيد التطوير. أجاب واين برسالة توضح بالتفصيل معارضته لصورة غرب إيستوود الأمريكية التي أظهرها في سيارته المخرج “High Plains Drifter”. حاول إيستوود ثلاث مرات لإغراء وين ، لكن واين عقد شركة ، وبعد ذلك قام إيستوود برفع الفجوة بينهما إلى الاختلافات بين الأجيال والمواقف.
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جون واين وتشارلتون هيستون
ربما أحببت أمريكا جون واين ، لكنه كان لديه نصيبه من الجسور المحترقة. ورفض العمل مع كلينت إيستوود ، ورفض الممثلون الآخرون العمل مع وين فقط من خلال سمعته. على وجه التحديد ، لن يظهر تشارلتون هيستون ، وهو وجود شاشة شاهقة في حد ذاته ، في فيلم مع The Western Star. وليس فقط أي فيلم ، ولكن مشروع شغف واين منذ فترة طويلة.
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بحلول عام 1960 ، كان واين أسطورة هوليوود ، وهستون نجم صاعد. كان واين مستعدًا للانتقال من العمل إلى التوجيه بحيث قد يأتي حلمه في صورة متحركة رئيسية عن حصار ألامو. أجبر الضغط من المؤيدين الماليين واين على القيام بدور البطولة في ديفي كروكيت ضد غرائزه الخاصة ، لكنه كان يأمل في ملء جزء رئيسي آخر – جيم باوي – مع هيستون. بحلول ذلك الوقت ، كان الممثل معروفًا بلعبه عن قادة الرجال الشاهقة مثل موسى.
ولكن في ذلك الوقت كان “The Alamo” قيد الإنتاج ، كان هيستون ديمقراطيًا معلنًا ، بينما كان واين مشهورًا بالفعل (وفي بعض الدوائر ، سيئة السمعة) لآرائه اليمينية. لذلك مر هيستون بالمشروع ، حتى أنه قيل علنًا في وقت لاحق أن واين كان المخرج كان جزءًا كبيرًا من قراره. لم يعمل الزوجان أبدًا معًا بعد “The Alamo” ، على الرغم من أنهما ظهر كلاهما في “The Greatest Story على الإطلاق” في مشاهد منفصلة. بعد سنوات ، ومع ذلك ، أصبح هيستون جمهوريًا يمينيًا بنفسه ، وأعرب عن أسفه على تحويل وين و “The Alamo”.
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جويل مكريا وبحيرة فيرونيكا
يمكن أن تكون مشاهد الحب محرجة للممثلين في أفضل الأوقات. هم ، بعد كل شيء ، تمارين في الرومانسية المزيفة التي تم القيام بها أمام الكاميرات وعشرات من أفراد الطاقم. لكن يجب أن يكون الموقف أسوأ عندما لا يستطيع الممثلون الذين يلعبون مشهد حب بعضهم البعض.
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يبدو أن هذا هو الحال مع جويل ماكريرا وبحيرة فيرونيكا في كوميديا رومانسية عام 1941 “رحلات سوليفان”. سحر فيلم الجماهير في ذلك الوقت وسمعة مخرج بريستون ستورجس كموهبة من الدرجة الأولى خلف الكاميرا. كان McCrea ممتنًا دائمًا ل Sturges لتكييف الجزء الرئيسي له. كما دافع ستورجس إلى بحيرة كسيدة رائدة على اعتراضات الاستوديو ، واستمتعت بالعمل في الفيلم. لكن إحجام الاستوديو عن إلقاءها في جزء منه من سمعتها لكونها صعبة ، وأثبتت أنها على حق من عدم معرفة خطوطها وإخفاء حملها لمدة ستة أشهر ، مما ساهم في تشغيل الميزانية والجدول الزمني للفيلم. كان كل من المخرج والنجم شاركا غاضبين معها بنهاية التصوير ، ووفقًا لفانيتي فير ، زعم أن ماكريا قال إن “الحياة قصيرة للغاية بالنسبة لفيلمين مع فيرونيكا ليك”.
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يزعم أن مكريا أبقى حازما على هذا المانترا عندما أتيحت له الفرصة لم شمل البحيرة على كوميديا أخرى بعد عام. أثبتت “تزوجت ساحرة” وسيلة رائعة للبحيرة ، لكن إنتاجها كان مضطربًا ومؤخرًا آخر. وبحسب ما ورد كان جزء من المشكلة McCrea ، الذي تم متابعته لدور الرجل الرائد فقط للتسرب عندما أدرك أنه سيتعين عليه العمل مع بحيرة مرة أخرى.
تشارلز لوتون ولورنس أوليفييه
إنها ليست ملحمة هوليوود القديمة عن روما القديمة إذا لم يكن الممثلون ممتلئين بالبريطانيين الذين يلعبون النخبة ، سواء كانوا جمهوريين أو إمبراطوريين. ظهرت “سبارتاكوس” اثنين من أفضل الممثلين الإنجليز في جيلهم: لورانس أوليفييه في دور كراسوس وتشارلز لوتون في دور جرشوس. ولكن لم يكن هناك حب ضائع بين قدامى المحاربين في المراحل البريطانية وشاشات هوليوود. ادعى ممثل بريطاني آخر في الفيلم ، بيتر أوستينوف ، أنه تم اختزالهم إلى “حيوانات زمارية” في كرهها لبعضهم البعض (عبر Express).
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كان النجم والمنتج كيرك دوغلاس قد تابعوا جميع الرجال الثلاثة بتهمة “سبارتاكوس” ، على الرغم من ازدراء لوتون لزواج أوليفييه المتهالك. حافظ Laughton على شكاوااته طوال التصوير ، حتى بعد أن وافق الاستوديو على إعادة كتابة مواد الممثل. وقال أوستينوف في وقت لاحق لصحيفة ستراند مجلة ستراند: “كان دائمًا يتسكع ليتم إهانة”. حتى أن دوغلاس استذكر لوتون تهديدًا بمقاضته. من جانبه ، لم يعجب أوليفييه لوفتون ، قائلاً لاحقًا: “الممثل الوحيد الذي عرفته من قبل من كان عبقريًا هو تشارلز لوتون. ربما لهذا السبب كان صعبًا للغاية”. كان رده على سلوك لوتون المحدد هو إعطاء لوتون مخططًا لمرحلة ستراتفورد ، مشيرًا إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه الممثل المخضرم.
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وصلت الزمجرة والتقاط إلى نقطة حيث زُعم أن أوستينوف اضطر إلى لعب الوسيط بين الرجلين ، لأنهما لن يعملوا معًا مباشرة. لم ينكر Ustinov مثل هذا الوصف في مقابلة مجلة Strand ، على الرغم من أن تفاصيل الترتيب لم تكن مفصلة. وقال أوستينوف “لم يكن هناك شيء يمكن فعله (حول عداءهم)”. “لكنني لم أكن أحمق بما يكفي لأقترح أن يفكروا مرة أخرى.”
بيت ديفيس وإيرول فلين
عملت بيت ديفيس وإيرول فلين معاً مرتين بينما كانا بموجب عقد في وارنر بروس في ثلاثينيات القرن العشرين ، على “الأخوات” و “الحياة الخاصة لإليزابيث وإسيكس”. بينما وصفت لاحقًا فلين لديك كافيت بأنها “أجمل رجل عاش على الإطلاق ، والأكثر سحرًا” ، لم يتم أخذ ديفيس من قبل سحره (عبر YouTube). شعرت أنه يفتقر إلى الانضباط والموهبة كممثل. من جانبه ، لم يعجب فلين كيف يمكن أن يكون السيطرة والسيطرة على ديفيس. كان لديهم علاقة عمل محفوظة بشكل خاص على “إليزابيث وإسيكس” ، والتي شهدت ديفيس يصطدم فلين بيدها المحملة بالمرات من أجل صفعها في الخلف.
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حملت ديفيس ازدراءها لفلين معها عندما ملفوفة “إليزابيث وإسيكس” ، وكان قويًا بما يكفي للمساعدة في إقناعها برفض دور البرقوق. كما أخبرت كافيت في وقت لاحق ، اقترح ديفيد أو. سيلزنيك استعارة ديفيس وفلين للعب العمال في إنتاجه “ذهب مع الريح”. لكن ديفيس ، إلى جانب عدم الرغبة في العمل مع فلين مرة أخرى ، لم يعتقد أنه قادر على لعب جزء من ريت بتلر ورفض العرض. لم تعتقد أن فلين سوف يمانع. وقالت لـ Cavett: “كان إيرول الشخص الأكثر صدقًا في موهبته”. “لم يصنع أي عظام حول القول ،” أنا لست ممثلًا على الإطلاق “.