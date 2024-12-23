ممثل براد من تحسين المنزل لا يمكن التعرف عليه الآن

قد يكون خط أنابيب “الممثل من الطفل إلى البالغ المضطرب” مبتذلاً، ولكن الحقيقة هي أن العديد من الأطفال في مجال الأعمال الاستعراضية يكافحون في سنوات المراهقة والكبار (حتى أن بعضهم ينتهي بهم الأمر في السجن). يُستخدم مصطلح “متلازمة الممثل الطفل” في الكتابات الشائعة حول الصحة العقلية والقضايا السلوكية. ومن المؤكد أنها ليست مشكلة عالمية. لنأخذ على سبيل المثال طاقم الممثلين الشباب في فيلم “Home Improvement”، حيث استمتع جوناثان تايلور توماس، الذي اشتهر أيضًا بفيلم “The Lion King”، بوقته كنجم طفل، وانتقل إلى الأمام، ويستمتع الآن بالحياة في جميع أنحاء الصناعة ولكن ليس في قلب الصناعة. هو – هي. من ناحية أخرى، خاض تاران نوح سميث، الذي لعب دور أصغر أبناء تايلور في المسرحية الهزلية، معركة قانونية مع والديه حول صندوقه الائتماني (تصالحا لاحقًا)، وترك المدرسة، وتزوج امرأة عمرها 15 عامًا. كبير.

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وماذا عن الصبي الذي يقف خلف براد تايلور، زاكري تاي بريان، أكبر النجوم الأطفال في فيلم “Home Improvement”؟ الآن، يبلغ براين 43 عامًا حتى كتابة هذه السطور، ولم يعد يرتدي البوري أو ستائر التسعينات التي كانت تسريحات شعر شخصيته. واعتبارًا من عام 2009، ابتعد عن التمثيل. لكنه لم يترك العناوين الرئيسية، لأن تصرفاته في السنوات الأخيرة أوقعته في مشكلة أكثر خطورة بكثير مما وقع فيه براد تايلور. في الآونة الأخيرة، تم القبض عليه في أوكلاهوما لقيادته بدون رخصة سارية وقيادة تحت تأثير الكحول في أكتوبر 2024. وكانت هذه هي وثيقة الهوية الوحيدة له هذا العام – حيث تم اتهامه في فبراير في كاليفورنيا. لكن هذه ليست سوى الأحدث في سلسلة من المعارك القانونية التي تركت سمعة برايان في هوليوود غير معروفة منذ شبابه.

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