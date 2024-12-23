ممثل براد من تحسين المنزل لا يمكن التعرف عليه الآن

قد يكون خط أنابيب “الممثل من الطفل إلى البالغ المضطرب” مبتذلاً، ولكن الحقيقة هي أن العديد من الأطفال في مجال الأعمال الاستعراضية يكافحون في سنوات المراهقة والكبار (حتى أن بعضهم ينتهي بهم الأمر في السجن). يُستخدم مصطلح “متلازمة الممثل الطفل” في الكتابات الشائعة حول الصحة العقلية والقضايا السلوكية. ومن المؤكد أنها ليست مشكلة عالمية. لنأخذ على سبيل المثال طاقم الممثلين الشباب في فيلم “Home Improvement”، حيث استمتع جوناثان تايلور توماس، الذي اشتهر أيضًا بفيلم “The Lion King”، بوقته كنجم طفل، وانتقل إلى الأمام، ويستمتع الآن بالحياة في جميع أنحاء الصناعة ولكن ليس في قلب الصناعة. هو – هي. من ناحية أخرى، خاض تاران نوح سميث، الذي لعب دور أصغر أبناء تايلور في المسرحية الهزلية، معركة قانونية مع والديه حول صندوقه الائتماني (تصالحا لاحقًا)، وترك المدرسة، وتزوج امرأة عمرها 15 عامًا. كبير.
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وماذا عن الصبي الذي يقف خلف براد تايلور، زاكري تاي بريان، أكبر النجوم الأطفال في فيلم “Home Improvement”؟ الآن، يبلغ براين 43 عامًا حتى كتابة هذه السطور، ولم يعد يرتدي البوري أو ستائر التسعينات التي كانت تسريحات شعر شخصيته. واعتبارًا من عام 2009، ابتعد عن التمثيل. لكنه لم يترك العناوين الرئيسية، لأن تصرفاته في السنوات الأخيرة أوقعته في مشكلة أكثر خطورة بكثير مما وقع فيه براد تايلور. في الآونة الأخيرة، تم القبض عليه في أوكلاهوما لقيادته بدون رخصة سارية وقيادة تحت تأثير الكحول في أكتوبر 2024. وكانت هذه هي وثيقة الهوية الوحيدة له هذا العام – حيث تم اتهامه في فبراير في كاليفورنيا. لكن هذه ليست سوى الأحدث في سلسلة من المعارك القانونية التي تركت سمعة برايان في هوليوود غير معروفة منذ شبابه.
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وقد اتهم بالاعتداء عدة مرات
قبل توجيه تهم وثيقة الهوية الوحيدة له في عام 2024، واجه زاكري تاي بريان ادعاءات أكثر خطورة بالاعتداء. والجدير بالذكر أنه تم القبض عليه في شمال يوجين بولاية أوريغون في أكتوبر 2020. وورد أن برايان هاجم صديقته، جوني فاي كارترايت، التي تصغره بأكثر من 10 سنوات، في شقة، وأنه أخذ هاتفها بعيدًا عندما حاولت ذلك. اتصل بالرقم 911. وفقًا لصحيفة هوليوود ريبورتر، يزعم تقرير للشرطة أن كلا الطرفين أظهرا علامات التسمم، لكن تم اتهام برايان بالخنق والاعتداء، من بين أمور أخرى. ادعى كارترايت أن الإساءة كانت جزءًا من نمط طويل. لتجنب عقوبة السجن، وافق برايان على صفقة الإقرار بالذنب لمدة ثلاث سنوات تحت المراقبة ووقف جميع الاتصالات مع ضحيته.
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هذا الطلب لم يدم. أعلن برايان خطوبته على كارترايت في العام التالي وقدم وجهًا نظيفًا وسعيدًا للجمهور. وقال لصحيفة هوليوود ريبورتر إن التهم الموجهة إلى عام 2020 “تم تضخيمها بشكل غير متناسب”. لكن في عام 2023، كان يواجه اتهامات بارتكاب جناية اعتداء من الدرجة الرابعة، وسرقة من الدرجة الثالثة، ومضايقة في حادث آخر في ولاية أوريغون. مرة أخرى، وافق على صفقة الإقرار بالذنب، هذه المرة التي منحته أسبوعًا في السجن و36 شهرًا تحت المراقبة بتهمة الاعتداء مقابل إسقاط الباقي. هذه المرة، أصدرت كارترايت بيانًا لدعم خطيبها.
تم اتهامه بإدارة شركة ناشئة احتيالية
انخرط زاكري تاي بريان في ريادة الأعمال. لديه شركة إنتاج خاصة به، Lost Lane، وهو منخرط في مشاريع تجارية بعيدًا عن صناعة الترفيه. أحد هؤلاء أوقعه في موقف قانوني ساخن بين مزاعم الاعتداء عليه. في مقال نقدي مطول في مجلة The Hollywood Reporter في عام 2023، تم الكشف عن أن شركة برايان الزراعية الناشئة كانت تواجه اتهامات بالاحتيال.
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كانت شركة Producers Market موجودة قبل مشاركة برايان، حيث أصبح مرتبطًا بها في عام 2018، بناءً على نجاحه المالي من خلال عملة البيتكوين. ويبدو أن استخدامه للعملة المشفرة ساعد في عملية الاحتيال المزعومة التي قام بها برايان (الحقيقة هي أن عالم البيتكوين به الكثير من المحتالين). تحدثت أربعة مصادر مختلفة إلى المراسل حول مزاعمهم. قامت إحداهن، كورتني ليدفورد، بتفصيل كيف استدرجها برايان بشأن فرص العمل، وفي النهاية انتزع منها 5000 دولار مقابل عملات رمزية. وقال آخرون إنهم أعطوا براين المزيد – ما يصل إلى 25000 دولار. يُزعم أن العقود التي تم إنتاجها ليس لها أي قيمة، في حين يُزعم أن إجمالي ما حصل عليه برايان من عملية الاحتيال كان حوالي 50 ألف دولار.
حتى Lost Lane أثبت أنه مزعج بالنسبة للنجم الطفل السابق. أفاد موقع رادار أونلاين أن أحد المستثمرين رفع دعوى قضائية بسبب عقد احتيالي يتعلق بفيلم الشركة “تحذير”. أُمر برايان بدفع أكثر من 108000 دولار. اعتبارًا من يونيو 2024، كان يجادل أمام المحكمة بأنه “مفلس” للغاية بحيث لا يمكنه سداد الدفعة.
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