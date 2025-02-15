مناشير البلاط الشحن في Harbour مقابل مناشير بلاط DeWalt: والتي تعتمد بشكل أفضل على المراجعات

Tile ليس فقط للمطابخ والحمامات ، مع أنماط أنيقة متاحة لتناسب أي غرفة في منزلك. أحد مفاتيح وضع البلاط على مستوى عالٍ هو القدرة على قطعها بدقة ، ولا يوجد شيء مثل منشار البلاط الكهربائي للسرعة وسهولة الاستخدام والدقة. إنها جيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم بلاط البورسلين. أحد الاختلافات الرئيسية بين البلاط الخزفي والخزف هو مدى توصية البورسلين الصلبة ، لذلك يوصى عادةً بالمناشير الرطبة ذات شفرة الماس.
يوجد في الأساس نوعان من مناشير البلاط: النماذج الجافة المحمولة (تشبه بصريًا المناشير الدائرية أو مطاحن الزاوية) ومناشير البلاط الرطبة التي يمكن أن تجلس على سطح مفيد أو لها موقف خاص بها. السابق يخلق الكثير من الغبار ويمكن أن يكون من الصعب التعامل مع أي دقة. يناقش هذا المقال الأخير: الأدوات التي تحظى بشعبية لدى كل من DIYers والمهنيين.
يوفر كل من Harbour Freight و Dewalt العديد من خيارات منشار البلاط. تشتهر Harbour Freight بأسعارها التنافسية ، في حين تتمتع DeWalt بسمعة رائعة في جودة البناء والمتانة. إن اختيار ما هو الأفضل ليس بالأمر السهل ، لذلك نظرنا إلى مجموعة من المراجعات للحصول على تعليقات من أولئك الذين اشترواها واستخدموها.
ما يفكر المراجعون في مناشير بلاط الشحن في ميناء
تأتي مراجعات مناشير البلاط الشحن Harbour مباشرة من موقع الشركة ، حيث لا يمكنك شراء أدوات الشحن Harbour في أي مكان آخر. تم العثور على مناشير البلاط تحت أسماء Chicago Electric و Diamondback ، فقط اثنين من العلامات التجارية العديدة للأدوات التي ستجدها تحت نفس السقف. يعد Saw To Tile Tile Tile Top Top Top Top Top Checage نموذجًا مناسبًا للميزانية 7 بوصة متاح مقابل 69.99 دولارًا فقط ، في حين أن مناشير Top Diamondback Top Top (طرازات 10 بوصة و 7 بوصات) تتراوح من 179.99 دولارًا إلى 499.99 دولارًا. يتوفر حامل للطراز 10 بوصة ، لكنه يكلف 59.99 دولارًا إضافيًا.
وجد أحد المشتري أن البلاط الكهربائي في شيكاغو منخفض التكلفة “سهل الاستخدام بشكل مدهش” ، وهو تعليق ردده العديد من الآخرين. وقال آخر إنه “صمد جيدًا” ، مما يعكس أن الأغلبية كانت راضية عن الأداة. ومع ذلك ، شعر العديد من الأشخاص بخيبة أمل لاكتشاف أنه لم يتم تضمين شفرة ، وكان هناك مجموعة متنوعة من الشكاوى الأخرى. في المجموع ، أعطى 23 ٪ من المشترين تصنيفات واحدة أو اثنين فقط من النجمين. (عبر Harbour Freight)
كان توازن التعليقات الإيجابية أعلى بكثير مع مناشير البلاط Diamondback ، ربما لأن الأسعار المرتفعة أدت إلى جودة أفضل بشكل عام. أعطى أقل من 5 ٪ من الناس تقييمات منخفضة. يبدو أن 7 بوصات مع طاولة انزلاق شائعة بشكل خاص ، ويعتبر الكثير منها قيمة ممتازة. كما تم استقبال طراز 10 بوصة عالية السعة. ومن المثير للاهتمام ، أن أحد العملاء قام بتصنيفها “أعلى بكثير من ما يعادل ديوالت”. (عبر Harbour Freight)
ما يفكر المراجعون في مناشير بلاط ديوالت
يقع موقع DeWalt الخاص على مراجعات قصيرة ، لذلك تحولنا إلى تجار التجزئة الرائدين على الإنترنت Amazon و Home Depot لأفكار المشترين. في حين أن DeWalt يسرد بالفعل خمسة مناشير البلاط ، إلا أنها جميعها نماذج 10 بوصة ، مثل منشار البلاط الرطب Dewalt مع حامل. ويؤكد هذا تركيز العلامة التجارية على المقاولين أو عشاق DIY الخطيرة. الاختلافات موجودة في نوع الجدول وما إذا كان يتم تضمين حامل. يمكن أن يكون مربكًا بعض الشيء ، لذلك من المهم التحقق من المواصفات بعناية. عادة ما يتم تضمين شفرة الماس لقطع السيراميك والخزف والحجر. تتراوح الأسعار بين 869 دولارًا إلى 1191 دولارًا.
ليس من غير المعتاد أن يتساءل الناس عما إذا كانت أدوات DeWalt تستحق علامة السعر الثقيلة ، ولكن ستجد القليل من الشكاوى من أولئك الذين يمتلكونها. يجد المستخدمون عمومًا بشكل جيد للغاية ودقيقًا باستمرار وقوي وموثوق. ستظل تجد تقييمات سلبية في نطاق 5 ٪ إلى 7 ٪ ، على الرغم من أن بعض الانتقادات تهدف إلى دعم تجار التجزئة بدلاً من ذكر عيوب المنتج.
إذن ما هي مناشير البلاط أفضل ، وفقًا للمراجعات؟ حسنا ، في الواقع ، لا. غالبية العملاء الذين اشتروا بلاط Diamondback من Harbour Freight سعداء بمشترياتهم ، وكذلك أولئك الذين اشتروا ديوالت. لا يمكنك حقًا إجراء مقارنات مباشرة. أغلى طراز شحن ميناء هو حوالي نصف سعر ديوالت. خلاصة القول هي أن معظم Diyers سيختارون منشار بلاط الشحن Harbour ، فإن معظم المقاولين سيدفعون إضافية مقابل DeWalt ، ومن غير المرجح أن يخيب أملك.