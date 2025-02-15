مناشير البلاط الشحن في Harbour مقابل مناشير بلاط DeWalt: والتي تعتمد بشكل أفضل على المراجعات

Tile ليس فقط للمطابخ والحمامات ، مع أنماط أنيقة متاحة لتناسب أي غرفة في منزلك. أحد مفاتيح وضع البلاط على مستوى عالٍ هو القدرة على قطعها بدقة ، ولا يوجد شيء مثل منشار البلاط الكهربائي للسرعة وسهولة الاستخدام والدقة. إنها جيدة بشكل خاص إذا كنت تستخدم بلاط البورسلين. أحد الاختلافات الرئيسية بين البلاط الخزفي والخزف هو مدى توصية البورسلين الصلبة ، لذلك يوصى عادةً بالمناشير الرطبة ذات شفرة الماس.

يوجد في الأساس نوعان من مناشير البلاط: النماذج الجافة المحمولة (تشبه بصريًا المناشير الدائرية أو مطاحن الزاوية) ومناشير البلاط الرطبة التي يمكن أن تجلس على سطح مفيد أو لها موقف خاص بها. السابق يخلق الكثير من الغبار ويمكن أن يكون من الصعب التعامل مع أي دقة. يناقش هذا المقال الأخير: الأدوات التي تحظى بشعبية لدى كل من DIYers والمهنيين.

يوفر كل من Harbour Freight و Dewalt العديد من خيارات منشار البلاط. تشتهر Harbour Freight بأسعارها التنافسية ، في حين تتمتع DeWalt بسمعة رائعة في جودة البناء والمتانة. إن اختيار ما هو الأفضل ليس بالأمر السهل ، لذلك نظرنا إلى مجموعة من المراجعات للحصول على تعليقات من أولئك الذين اشترواها واستخدموها.