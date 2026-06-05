منتجات المنزل والحديقة لشهر يونيو 2026 من Home Depot: أفضل 8 عناصر للشراء هذا الشهر

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بحلول شهر يونيو، يكون موسم النمو قد بدأ في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، حتى لو كان في مراحله المبكرة في منزلي الجبلي في كولورادو. لقد اختفت آخر بقع الثلج، وأصبحت قائمة التسوق الخاصة بي في هوم ديبوت جاهزة للانتقال من الأفكار إلى الواقع. هذا الشهر، أنا على استعداد للاستفادة الكاملة من ضوء النهار الطويل. إن الزراعة وصيانة الفناء والبناء الخارجي والاسترخاء كلها تتنافس على وقتي هذا الصيف. آمل أنه مع الإمدادات المناسبة وبعض القهوة الإضافية، سأتمكن من إنجاز أهم مهامي مع الموازنة بين بعض الراحة والاسترخاء مع كل هذا العمل الشاق.

أنا وزوجي نعيش على مساحة خمسة أفدنة في جبال روكي والتي تتطلب الكثير من الاهتمام. نحن نحقق أقصى استفادة من الأرض من خلال ممارسات صديقة للبيئة مثل البستنة، والتسميد، وتجفيف الغسيل، وميزات البناء مثل الدفيئة وخلايا النحل. لقد قمت بأعمال البستنة والعمل بيدي لعقود من الزمن – وفي كثير من الأحيان دون جدوى. على الرغم من الكثير من الإخفاقات، فقد اكتسبت قدرًا لا بأس به من الحكمة حول تنمية وبناء الأشياء جنبًا إلى جنب مع العادات التي تساعدنا على السير بخفة على هذا الكوكب. ليس من المستغرب أن يكون لمنزلنا وأرضنا الكثير من الاحتياجات الصيفية، من الداخل والخارج، والتي تتضمن العمل والمرح. لدى Home Depot مجموعة كبيرة من الإمدادات لمساعدتي في تلبية تلك الاحتياجات المتنوعة.