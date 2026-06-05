منتجات المنزل والحديقة لشهر يونيو 2026 من Home Depot: أفضل 8 عناصر للشراء هذا الشهر

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بحلول شهر يونيو، يكون موسم النمو قد بدأ في معظم أنحاء أمريكا الشمالية، حتى لو كان في مراحله المبكرة في منزلي الجبلي في كولورادو. لقد اختفت آخر بقع الثلج، وأصبحت قائمة التسوق الخاصة بي في هوم ديبوت جاهزة للانتقال من الأفكار إلى الواقع. هذا الشهر، أنا على استعداد للاستفادة الكاملة من ضوء النهار الطويل. إن الزراعة وصيانة الفناء والبناء الخارجي والاسترخاء كلها تتنافس على وقتي هذا الصيف. آمل أنه مع الإمدادات المناسبة وبعض القهوة الإضافية، سأتمكن من إنجاز أهم مهامي مع الموازنة بين بعض الراحة والاسترخاء مع كل هذا العمل الشاق.
أنا وزوجي نعيش على مساحة خمسة أفدنة في جبال روكي والتي تتطلب الكثير من الاهتمام. نحن نحقق أقصى استفادة من الأرض من خلال ممارسات صديقة للبيئة مثل البستنة، والتسميد، وتجفيف الغسيل، وميزات البناء مثل الدفيئة وخلايا النحل. لقد قمت بأعمال البستنة والعمل بيدي لعقود من الزمن – وفي كثير من الأحيان دون جدوى. على الرغم من الكثير من الإخفاقات، فقد اكتسبت قدرًا لا بأس به من الحكمة حول تنمية وبناء الأشياء جنبًا إلى جنب مع العادات التي تساعدنا على السير بخفة على هذا الكوكب. ليس من المستغرب أن يكون لمنزلنا وأرضنا الكثير من الاحتياجات الصيفية، من الداخل والخارج، والتي تتضمن العمل والمرح. لدى Home Depot مجموعة كبيرة من الإمدادات لمساعدتي في تلبية تلك الاحتياجات المتنوعة.
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حبل الغسيل الدوار من برابانتيا
تعتبر أيام الصيف الحارة مثالية لتجفيف ملابسك في الخارج، كما أن جهاز مثل حبل الغسيل الدوار من برابانتيا هو مجرد تذكرة لتجفيف سهل الاستخدام وصغير الحجم. مقابل 115 دولارًا فقط، فإن حبل الغسيل ذو التصنيف العالي غير مكلف مقابل ما تحصل عليه. يمكنك ضبط ارتفاع الرف، وينزلق على مسمار تغوص فيه في الأرض، مما يجعله قابلاً للإزالة للتخزين. حبل الغسيل قابل للطي أيضًا ويأتي مع غطاء لاستخدامه في حالة عدم استخدامه. تم تصميم الوحدة للاستخدام على المدى الطويل. لديها ضمان لمدة خمس سنوات، والخطوط قابلة للاستبدال بمجرد أن تبلى.
بهلوان السماد RSI
أنا أحب صندوق السماد الذي نصنعه بنفسك، ولكنه يجذب أحيانًا الحياة البرية التي لا ينبغي لنا إطعامها. لقد أغرتني عربة السماد ذات المرحلتين سعة 65 جالونًا من RSI. يشارك المراجعون السعداء أن تصميمه يبقي الروائح عند الحد الأدنى ولا يمكن لمعظم الحيوانات البرية الزائرة الوصول إليها. بسعر 349.99 دولارًا، يعد هذا مكلفًا، ولكن إذا كان “الوقت هو المال”، فإن هذا المنتج يعود على الاستثمار. من السهل تدوير الكرنك، وتسمح المقصورتان بدفعات من السماد في مراحل مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفتحة الموجودة على جانبها السفلي تجعل من السهل تقريبًا تفريغ السماد النهائي في العربة الموجودة بالأسفل.
مجموعة ريوبي وان + ليثيوم أيون للمبتدئين
حتى أفضل العلامات التجارية للأدوات الكهربائية اللاسلكية يمكنها استخدام حزم البطاريات الاحتياطية. للحفاظ على استمرارية مشاريعي دون انتظار شحن البطاريات، يمكنني بالتأكيد استخدام عدد قليل من البطاريات الإضافية. مجموعة Ryobi ONE+ 18-Volt Lithium Ion Starter Kit هي ما تحتاجه أدوات Ryobi ONE+ الخاصة بي. تأتي المجموعة مع بطارية 4Ah و2Ah بالإضافة إلى شاحن مقابل 99 دولارًا فقط. تجعل البطاريات ساعات العمل ممكنة مع إدارة درجة الحرارة COOL-CORE. ففي نهاية المطاف، تعني مجموعة البطاريات الأكثر برودة استخدامًا أكثر كفاءة للطاقة.
مبرد تبخيري محمول بثلاث سرعات من كوستواي
فيما يتعلق بموضوع البقاء هادئًا، فإن العيش بدون تكييف الهواء يصبح غير مريح أكثر كل صيف. عندما يتعلق الأمر بتقليل الحرارة في منزلنا، فإن المبرد التبخيري المحمول Costway 340 MFM 3-Speed 4-in-1 يبدو وكأنه حلم أصبح حقيقة هذا العام. معروض للبيع حاليًا بسعر 89.98 دولارًا، وهو سعر بسيط يجب دفعه مقابل الحفاظ على البرودة. يبرد هذا الطراز ما يصل إلى 250 قدمًا مربعًا بمساعدة خزان المياه ويمكنه متابعتنا من غرفة إلى أخرى. تعمل السرعات الثلاث على تنظيم تدفق الهواء، وتتحكم الأوضاع الأربعة في مستويات التبريد والضوضاء.
أرجوحة Sunnydaze المبطنة لشخصين
لا شيء يضاهي التمدد على الأرجوحة المظللة بعد يوم حار من العمل في الفناء. تم تصميم أرجوحة Sunnydaze المبطنة المكونة من قماش مزدوج لشخصين لك ولنصفك الأفضل وبسعر معقول يبلغ 86.95 دولارًا. القماش الصلب الذي لا يحتوي على فتحات لتنزلق الأقدام من خلاله يجعله مريحًا لأي حيوان أليف ينضم إليك. يأتي القماش المخطط المتين بثمانية ألوان جميلة، وتظل وسادته القابلة للفصل في مكانها بمساعدة بضعة أزرار. تأتي الأرجوحة مع سلاسل معلقة، ولكنها ستحتاج إلى حامل أرجوحة أو حبل إضافي لتعليق الشجرة.
غطاء مقعد خارجي من KHOMO GEAR
عندما أكون مستعدًا للراحة أو الترفيه، يمكن للوسائد المبللة على أثاثنا الخارجي أن تفسد الحالة المزاجية – بالإضافة إلى الجينز. إذا كنت تعيش في مكان به أمطار صيفية منتظمة، فاحرص على إبقاء أريكتك الخارجية جاهزة بغطاء مقاوم للماء مثل غطاء أثاث الفناء الخارجي KHOMO GEAR. بسعر 42.98 دولارًا للطراز الذي يبلغ طوله 88 بوصة، فهو ليس أرخص غطاء مقاوم للماء تبيعه Home Depot، ولكن تصنيفه للخدمة الشاقة والكثير من المراجعين الراضين يجعله يستحق النفقات الإضافية. يأتي في 10 أحجام مختلفة، كما أنه يوفر التهوية والحماية من الأشعة فوق البنفسجية.
هامبتون باي إديسون سلسلة أضواء الفناء
عندما تغرب الشمس ونجتمع نحن وضيوفنا على الأريكة الخارجية الجافة، فإن القليل من الإضاءة يجعل المشهد أكثر ترحيبًا دائمًا. أرغب في توصيل بعض مصابيح Hampton Bay Plug-In Edison Patio String Lights. من شأن سلسلة بطول 48 قدمًا أن تعيدنا إلى ما يقل قليلاً عن 25 دولارًا وتضيء غرفة المعيشة الخارجية لدينا لسنوات، إذا كان لدينا نفس الحظ مثل العديد من المراجعين الآخرين. نقاط البيع الأخرى هي الضوء الساطع والدافئ، ومدى سهولة تركيبها، وأن كل عبوة تأتي مع لمبتين بديلتين.