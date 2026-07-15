منتجات ايكيا الجديدة والمثيرة التي ستطرح على الرفوف في أغسطس 2026

تظل ايكيا في الاتجاه الصحيح حتى مع تطور قاعدة عملائها المخلصين وتغير احتياجاتهم. منذ عام 1943، تسعى شركة الأثاث السويدية هذه إلى تقديم منتجات عملية ومصممة بشكل جيد دون دفع تكاليف باهظة. على مر السنين، شهدنا تدفقًا مستمرًا لعناصر ايكيا الأنيقة حتى أن نجوم HGTV يحبون التجول في المتجر. تقوم بانتظام بإصدار عناصر جديدة في مجموعات مخصصة لأسلوب معين أو احتياجات العملاء. وفي أغسطس 2026، سيتم إسقاط مجموعة KOMPISHÄNG.

تتضمن هذه المجموعة 13 منتجًا محمولًا وبسيطًا ومتعدد الوظائف وفعالاً من حيث التكلفة. فكر في ما تجده ايكيا الصديقة للمستأجر والمثالية لشقة صغيرة. وُلدت الفكرة من محادثات مع أشخاص بالغين تتراوح أعمارهم بين 20 و28 عامًا يعيشون في لندن. سعت ايكيا إلى فهم طبيعة الحياة اليومية للشباب المعاصر وأنواع العناصر التي قد يشتهونها. الجواب؟ تخزين ذكي وأثاث هادف ومجموعة من القطع المزروعة عمدًا يمكنهم إحضارها من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى سيارة. هناك تركيز متزايد على البقاء متحركًا مع الحفاظ على إحساس عميق بالوطن في كل مسكن جديد.

“لقد رأينا مدى دقة اختيار الأشخاص للأشياء التي يحملونها معهم من مكان إلى آخر، وهذه الرؤية شكلت المجموعة،” شاركت Dora Ding، مطورة المنتجات في ايكيا السويد، في بيان صحفي لايكيا. “أردنا أن تكون المجموعة قابلة للنقل ولكن مع الحفاظ على مظهرها الدائم، ويجب أن يشعر الناس بالاستقرار والاعتبار.” يأتي جزء من سحر هذه المجموعة من مصممين اثنين على رأس المجموعة، وهما طلاب دراسات عليا في التصميم الصناعي من ألمهولت. كان هؤلاء المبتكرون جزءًا من برنامج التدريب الداخلي الذي تنظمه ايكيا مرتين سنويًا. وكانوا أيضًا أعضاءً في الجمهور المستهدف، وهم شباب في العشرينات من عمرهم.