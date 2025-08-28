منذ أن بدأت بهذه الحيلة البسيطة بزجاجة، يجف غسيلي مرتين أسرع

مع بداية الربيع، نظن أن عملية تجفيف الملابس ستصبح أسهل بفضل الأيام المشمسة. لكن الواقع مختلف: الرطوبة والهواء البارد قد يحوّلان الغسيل المعلق إلى كابوس صغير، حيث تبقى الملابس رطبة حتى اليوم التالي. لحسن الحظ، هناك طريقة مبتكرة وبدون تكلفة تجعل الغسيل يجف أسرع مرتين: حيلة الزجاجة.

لماذا يجف الغسيل ببطء في الربيع؟

حتى مع عودة أشعة الشمس، تبقى درجات الحرارة في كثير من المناطق أقل من 15 درجة مئوية، ما يعني أن تبخر الماء من الأقمشة يظل بطيئًا. في الداخل، الوضع ليس أفضل: التهوية الضعيفة توقف حركة الهواء، والرطوبة تعلق في الجو. النتيجة؟ رائحة كريهة تشبه العفن، وضباب على النوافذ.

أتذكر مرة أنني علقت الغسيل في غرفة النوم دون فتح النافذة؛ في اليوم التالي، كان الجو خانقًا والثياب ما تزال رطبة كأنها لم تغسل إلا قبل ساعات.

حيلة الزجاجة: طريقة بسيطة ومجانية

الفكرة سهلة: خذ زجاجة بلاستيكية واملأها بماء ساخن (لكن ليس مغليًا حتى لا تتلف الملابس)، ثم ضعها أسفل أو قرب الغسيل المعلق. الحرارة الصادرة منها تسخن الهواء المحيط، فتسرّع تبخر الرطوبة من الأقمشة.

هناك أيضًا نسخة مطوّرة من الحيلة: قص الزجاجة نصفين، ضع في الجزء السفلي منشفة أو قطعة قماش، ثم اسكب فوقها رمل السيليكا المستخدم في فضلات القطط (مادة ماصة ممتازة للرطوبة). ضعها بجانب الملابس المبللة وستلاحظ كيف يتغير الجو في الغرفة ويجف الغسيل أسرع.

نصائح أخرى لتجفيف الملابس بسرعة

إلى جانب حيلة الزجاجة، يمكنك اعتماد بعض الخطوات البسيطة التي تختصر وقت الانتظار: