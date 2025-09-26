منسق باتريوت تيريل ويليامز المصاب بسرطان البروستاتا

إنه وضع مخيف في نيو إنجلاند لعضو واحد من موظفي باتريوت.

كشف مايك فرابل يوم الجمعة أن منسق الدفاع في السنة الأولى تيريل ويليامز قد تم تشخيصه بسرطان البروستاتا.

وقال المدرب للصحفيين “للأسف يجب أن أخبرك أن تيريل ويليامز مصمم على الإصابة بسرطان البروستاتا وهو في طور العلاج ، حيث يجتمع مع المتخصصين في معرفة أفضل خطة للهجوم”. “أنت تعرف مقدار ما يعنيه تيريل بالنسبة لي شخصيًا وللأشخاص في فريق كرة القدم هذا … نريد أن نرسل تحياتنا وإعلام الجميع علنًا بما يتعامل معه.

“عندما يكون مستعدًا للتحدث ، سيتحدث نيابة عنه ، لكنني أردت أن أخبركم أن هذا ما يجري”.

وليامز ، الذي خدم في موظفي جبابرة Vrabel من 2018-23 وجاء إلى نيو إنجلاند في هذا الموسم ، غاب عن OTAs و Minicamp مع قضية طبية غير معلنة ، ولكن مع الفريق خلال معسكر التدريب.

<br />

غادر اللاعب البالغ من العمر 51 عامًا في عربة في 4 أغسطس بعد علاجها للجفاف.

لقد فاته المباريات ضد الدلافين والبليز في الأسابيع 2 و 3 بعد الابتعاد عن الفريق في 10 سبتمبر ، مع استدعاء زاك كور للتشغيل الدفاعي.

“سنستمر كما كنا مع زاك كور استدعاء الدفاعات” ، قال Vrabel. “أعتقد أن ذلك سار بشكل جيد. أعتقد أن التواصل خلال الأسبوع ، (المنظمة) لم تفوت أي شيء على الإطلاق. أعتقد أن هؤلاء الرجال يقومون بعمل رائع هناك.”

ومع ذلك ، أضاف Vrabel أن غياب وليامز سيكون على أذهان الجميع.

وقال: “أفكارنا ، صلواتنا – (ويليامز) تعرف ، نتحدث طوال الوقت – لكن ذلك تمامًا مع عائلته ، مرت بالكثير ونهتم به”.