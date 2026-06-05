منشأة تدريب جديدة تابعة لكرة القدم الأمريكية تبلغ مساحتها 200 فدان ذات مستوى عالمي من جميع النواحي

فايتفيل، جورجيا – اصطف موظفو الاتحاد الأمريكي لكرة القدم على ممشى مركز التدريب الوطني بعد ظهر يوم الخميس، مما أعطى الفريق الوطني للرجال وداعًا عندما غادر معسكره الأول في المنزل الأبدي الذي كان الاتحاد يتوق إليه دائمًا.

لكي نكون متحذلقين، سيكون من الخطأ أن نطلق على هذا المعسكر الافتتاح الكبير للمنشأة التي تقع على بعد حوالي 20 دقيقة جنوب مطار أتلانتا، وهي المنطقة التي تمتد على الخط الفاصل بين الضواحي والريف. ولكن من المؤكد أنه كان الكشف الكبير.

بتمويل كبير من مالك أتلانتا فالكونز، آرثر بلانك، واسمه مكتوب على المبنى، ورئيس شركة Chick-fil-A دان كاثي، وسيدة الأعمال المليارديرة ميشيل كانغ وسلسلة من رعاة اتحاد كرة القدم الأميركي، يعد المبنى منشأة لكرة القدم مثيرة للإعجاب كما هو الحال في الولايات المتحدة، ويمكن القول في العالم.

تم تصميمه ليكون موطنًا ليس فقط للمنتخب الوطني للرجال، ولكن لكل فريق من الفرق الوطنية الـ 27 التي تديرها كرة القدم الأمريكية – للرجال والسيدات والشباب والشاطئ والرياضات التكيفية – بالإضافة إلى الجانب التجاري من عمليات الاتحاد، يشتمل الموقع الذي تبلغ مساحته 200 فدان على 17 سطحًا خارجيًا و13 ملعبًا من العشب الطبيعي وسطحين داخليين ومبنى جديد لامع يشتمل، من بين أشياء أخرى، على 23000 قدم مربع من الزجاج.

كل هذا على الأرض التي كانت، حتى بدء العمل بها في عام 2024، مرعى أبقار شاغراً.

وقال توم نورتون، المدير العام للمنشأة، لصحيفة The Post: “كان لدى مديرنا الرياضي السابق (مات كروكر) الكثير من العلاقات مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ولذا فقد نظرنا إلى سانت جورج بارك (ملعب التدريب الوطني في إنجلترا) عن كثب”. “نحن ننظر أيضًا إلى الأماكن التي زرناها، سواء كان ذلك الموقع في كارسون، أو ما لدينا في مدينة كانساس سيتي أيضًا. كل ذلك كان مصدر إلهام، ثم نظرنا أيضًا إلى أشياء مثل أوغوستا ناشيونال وويمبلدون حيث تحدثنا عن الإلهام من حيث الشكل والمظهر على الأرض.”

لم يصطحب الاتحاد اللاعبين إلى هنا عمدًا عندما أقاموا معسكرًا على الطريق في ملعب تدريب أتلانتا يونايتد في مارس/آذار حتى يتمكنوا من رؤيته لأول مرة في الفترة التي تسبق كأس العالم. وطوال فترة وجودهم هنا، استغل اللاعبون كل فرصة للتعبير عن إعجابهم بالأمر.

قال تايلر آدامز: “أشعر أن هذا هو ما يحتاجه المنتخب الوطني لفترة طويلة حقًا”.

قال جيو رينا: “أعتقد أننا جميعًا توقعنا أن يكون الأمر رائعًا، ولكن عندما وصلنا إلى هنا لأول مرة، أذهلنا نوعًا ما”.

قال سيباستيان بيرهالتر: “إنها أفضل منشأة زرتها في حياتي”.

وقال كريستيان بوليسيتش: “هذه المنشأة مجنونة”.

حتى الآن، لم يكن هناك شيء اسمه قاعدة أساسية لكرة القدم الأمريكية. حتى على المستوى الأول، كانت فرق الرجال والسيدات من البدو الرحل، حيث نصبت خيامها في مدن مختلفة وفي مرافق تدريب MLS المختلفة في جميع أنحاء البلاد. الأمر نفسه ينطبق على فرق الشباب والشواطئ والفرق المتكيفة، ولكن مع – كما يمكنك أن تتخيل – استثمارات أقل بشكل عام.

وعندما دخل فريق الكراسي المتحركة، وهو أول من رأى المنشأة، انهمرت الدموع.

قال نورتون: “في السابق، كانوا هنا من أجل معسكر في فايتفيل في الكنيسة”. “كان الجميع يوصلون أطفالهم إلى الرعاية اللاحقة ويذهبون إلى التدريب. لم يكن لديهم أبدًا مكان يمكنهم من خلاله شحن كراسيهم، وتغيير الملابس، والاستحمام، والتدريب معًا.

“نفس الشيء مع فريق كرة القدم الشاطئية. لم يكن لدى فريق كرة القدم الشاطئية منزل مثل هذا من قبل. لقد صعدوا إلى هناك، وكانوا يقولون: “هل يمكننا المشي على الرمال؟”

كانوا يمشون، ويبكون، ويتحدثون عبر FaceTim مع زملائهم في الفريق.

هناك فوائد أخرى تأمل كرة القدم الأمريكية أن تجنيها من وجود كل شيء تحت سقف واحد. يجب أن تكون فرق الشباب التي تدربت في فايتفيل هذا الأسبوع حول فريق الرجال الكبار. حصل ماوريسيو بوكيتينو على حضور تدريب فريق تحت 19 عامًا، والذي ساعد بدوره في طرد الفريق الأول.

ويأمل الاتحاد أن يتمكن المدربون الذين لم تتح لهم الفرصة للتفاعل من قبل من قبل، من العمل في نفس المبنى وتبادل الأفكار، مما يؤدي إلى نمو طويل المدى.

هناك رمزية للإعداد أيضًا. نتيجة للمناظر الطبيعية، أصبحت ملاعب التدريب مدرجات. ستتدرب الفرق الكبرى في الملاعب العليا، بينما تتدرب فرق الشباب في أسفل التل.

لذلك سوف يبحثون دائمًا عن الهدف التالي.

وقال نورتون: “سواء كان الأمر يتعلق بكبار الرجال والنساء، فقد قدمت فرق ذوي الاحتياجات الخاصة تعليقاتهم وكان من الرائع رؤيتهم في المبنى وهم يقولون: “لقد تحدثنا عن ذلك”، ورؤيتهم تنبض بالحياة”. “لقد تحدثنا مع الجميع ولا يتعلق الأمر بالرياضيين فقط.

“لقد تحدثنا عن النظام البيئي، بالنسبة لنا، النظام البيئي هو الأشخاص الذين يجعلون كرة القدم على ما هي عليه في الولايات المتحدة. لدينا جميع اتحاداتنا الحكومية هنا الآن. إنهم يريدون استضافة اجتماعات معكم، كل ذلك. نريد أن يحدث كل شيء لكرة القدم تحت هذا السقف”.