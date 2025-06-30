منشار ميتري أو منشار طاولة: ما هي الأداة المناسبة لمشروع DIY التالي؟

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العديد من الناس يتناولون أول مشاريع DIY Woodworking مع منشار دائري محمول. Jigsaws تحظى بشعبية مع المبتدئين. كلاهما بأسعار معقولة ، لكن لهما حدودهما ، وهم ليسا جيدًا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بالتكرار. إذا كنت ترغب في إنتاج تخفيضات دقيقة ، ووقت بعد مرة ، فإن الخطوة الواضحة هي شراء منشار ميتري أو منشار طاولة. في الواقع ، كلاهما من بين الأدوات الموصى بها للاستثمار في بدء تشغيل الخشب في المنزل ، ولكن ما هو مناسب لمشروع DIY التالي؟
في حين أن قدرات هذه الأدوات يمكن أن تتداخل إلى حد ما ، فإنها بالتأكيد لديها نقاط قوة مختلفة ، مع أن مناشير الميتري هي الأفضل للتخفيضات الدقيقة ومناشير المائدة المثالية لقطع التمزق. نتيجة لذلك ، ليس من غير المعتاد أن يمتلك عمال الخشب المنزلي المتحمسين كليهما. النجارون المحترفون بالتأكيد سوف. ومع ذلك ، لا يملك الكثير من الناس هذا النوع من الميزانية ، لذلك هناك قرار صعب يمكن اتخاذه. لفهم الأداة المناسبة لمشروع DIY التالي الخاص بك ، نحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة على كيفية عمل مناشير الجدول ومناشير الطاولة.
متى تختار منشار ميتري لمشروع DIY التالي
منشار ميتري هو في الأساس منشار متقاطع: إنه يقطع اللوحة أو النشر بدلاً من ذلك. يمكنك إحضار الشفرة على قطعة العمل. يمكن أن يكون الرأس زاوية (مشطوفة) ، عادةً إلى اليسار واليمين ، وتدوير أيضًا أفقيًا. هذا يعطي الأداة القدرة على إنشاء زوايا مركبة ، وبالتالي يمنحها اسم “منشار ميتري مركب”. مثال شائع على Metabo HPT 10 بوصة المنشار المركب ، المتوفر من Amazon مقابل 119 دولارًا ، مثالًا شائعًا. قد تتضمن بعض النماذج آلية شرائح حتى تتمكن من سحب الشفرة للأمام لزيادة العرض (“منشار ميتري مركب منزلق”).
عادةً ما تتوقف مناشير ميتري مسبقًا عند 90 درجة ، و 45 درجة ، وزوايا مشتركة أخرى. هذا يجعلها رائعة لقطع العوارض ، وعمل المسامير ، وقوالب التاج ، وإطارات الأبواب والنافذة ، والألواح. يمكنهم أيضًا قطع الخشب للتزيين ، العريشة ، والمبارزة ، أو الرفوف البسيطة وإطارات الصور.
على الرغم من أن المدرجات متوفرة لمناشير ميتري (ويمكنك تحويل خزانة ملابس قديمة إلى موقف منشار Miter DIY) ، إلا أنها عادةً ما يُعتقد أنها أدوات محمولة. هذا يجعلها مثالية للاستخدام حول المنزل والساحة. من الشائع أيضًا رؤيتهم في أيدي المقاولين على وظائف العمل. على الرغم من أن الأسعار تختلف اعتمادًا كبيرًا على المواصفات ، إلا أن مناشير Miter يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أكثر بأسعار معقولة من مناشير الجدول. إذا كانت مشاريع DIY الخاصة بك تنطوي في الغالب على التقاطع وتريد أن تكون قادرًا على أخذ المنشار في أي مكان ، فهذه هي الأداة لك.
عندما يكون منشار الطاولة هو الخيار الأفضل لمشاريع DIY الخاصة بك
مناشير الطاولة هي الأفضل في قطع الألواح على طول الألواح ومن خلال مواد ورقة مثل الخشب الرقائقي. تتمسك الشفرة عبر الطاولة ، وتطعم الخشب فيه. لن يخفض أكبر منشار ميتري مركب منزلق بحد أقصى 14 بوصة ، في حين أن منشار طاولة موظف موظف محمول صغير مضغوط صغير الصديق للميزانية مثل Skil 15 amp 8-1/4 بوصة ، والذي تبيعه Amazon بمبلغ 229 دولارًا ، سوف يخفض قدمين أو أكثر. قد تلاحظ من الاسم أن هذا المنشار مصمم أيضًا ليكون محمولًا ، ولكن من المهم أن يتم تثبيت مناشير الجدول بشكل صحيح عند الاستخدام. قطع كبيرة من المواد يمكن أن تتسبب في ترفعها بسهولة ، مما يؤدي إلى حوادث. هناك عدد من احتياطات أمان الخشب التي يجب أن تتخذها لمشروع منزلك التالي ، لذا تأكد من أنك تفهم كيفية تشغيل منشارك دون أن تضع نفسك في طريق الأذى.
يمكن أن تتقاطع مناشير الطاولة أيضًا باستخدام مقياس ميتري ، لكن هذا ليس أفضل ما في ذلك. عمليات القطع المستقيمة الطويلة هي المكان الذي يلمعون فيه. يمكنهم أيضا قطع الأخاديد والأرانب من أجل النجارة الأساسية. إذا كانت مشاريعك تستخدم الكثير من المواد ورقة ، أو خزانة DIY- وصنع الأثاث هو الشيء الخاص بك ، فمن المحتمل أن يكون منشار الطاولة هو أكثر ما تحتاجه. هناك عدد قليل من أدوات التحرير والسرد حولها ، مثل منشار Miter/Table القابل للتحويل Evolution R8MTS ، ولكن هناك تضحيات من حيث سعة القطع والوظائف. ما لم تكن مشاريع DIY صغيرة وبسيطة ، فمن الصعب معرفة من يستفيد منها.