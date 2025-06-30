منشار ميتري أو منشار طاولة: ما هي الأداة المناسبة لمشروع DIY التالي؟

منشار ميتري هو في الأساس منشار متقاطع: إنه يقطع اللوحة أو النشر بدلاً من ذلك. يمكنك إحضار الشفرة على قطعة العمل. يمكن أن يكون الرأس زاوية (مشطوفة) ، عادةً إلى اليسار واليمين ، وتدوير أيضًا أفقيًا. هذا يعطي الأداة القدرة على إنشاء زوايا مركبة ، وبالتالي يمنحها اسم “منشار ميتري مركب”. مثال شائع على Metabo HPT 10 بوصة المنشار المركب ، المتوفر من Amazon مقابل 119 دولارًا ، مثالًا شائعًا. قد تتضمن بعض النماذج آلية شرائح حتى تتمكن من سحب الشفرة للأمام لزيادة العرض (“منشار ميتري مركب منزلق”).

عادةً ما تتوقف مناشير ميتري مسبقًا عند 90 درجة ، و 45 درجة ، وزوايا مشتركة أخرى. هذا يجعلها رائعة لقطع العوارض ، وعمل المسامير ، وقوالب التاج ، وإطارات الأبواب والنافذة ، والألواح. يمكنهم أيضًا قطع الخشب للتزيين ، العريشة ، والمبارزة ، أو الرفوف البسيطة وإطارات الصور.

على الرغم من أن المدرجات متوفرة لمناشير ميتري (ويمكنك تحويل خزانة ملابس قديمة إلى موقف منشار Miter DIY) ، إلا أنها عادةً ما يُعتقد أنها أدوات محمولة. هذا يجعلها مثالية للاستخدام حول المنزل والساحة. من الشائع أيضًا رؤيتهم في أيدي المقاولين على وظائف العمل. على الرغم من أن الأسعار تختلف اعتمادًا كبيرًا على المواصفات ، إلا أن مناشير Miter يمكن أن تكون في كثير من الأحيان أكثر بأسعار معقولة من مناشير الجدول. إذا كانت مشاريع DIY الخاصة بك تنطوي في الغالب على التقاطع وتريد أن تكون قادرًا على أخذ المنشار في أي مكان ، فهذه هي الأداة لك.