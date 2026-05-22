“منصة لصنع وعاء كبير من الذهب”

لم تعلن منظمة MMA الأحدث قيد العمل عن اسمها بعد، لكن مديرها التنفيذي قدم عنصرًا نائبًا صفيقًا عند دفعه.

“فقط أطلق عليها اسم “هدايا سكوت كوكر”، ماذا عن ذلك؟” قال كوكر مبتسمًا لصحيفة The Post بعد ساعات من الكشف يوم الخميس عن عودة الرئيس السابق لـ Strikeforce وBellator لمحاربة الترقية.

ولا تسمي المشروع الجديد Strike MMA؛ أكد كوكر اسم النطاق المرتبط بجهات اتصال العلاقات العامة التي أشارت إلى أن هذا الاسم “بالتأكيد لن” يكون هو اللقب ويشير فقط إلى الشركة الأم.

على الرغم من أن الاسم لا يزال “على بعد أسابيع” من الانتهاء منه والكشف عنه للعالم، فقد كشف كوكر عن طفله الجديد أكثر بكثير مما تم تضمينه في الإعلان الأولي.

ما تم وصفه بأنه “الظهور العالمي الأول المستهدف في أوائل عام 2027” هو في الواقع أقرب مما قد يبدو بالنسبة للدوري الذي يركز على البطولة.

يقول كوكر: “إننا نتطلع إلى موعد يناير”. “وعندما أقول شهر يناير، فلن يكون مجرد حدث واحد. بل سيكون بانغ بانغ بانغ، بانغ بانغ بانغ…. سيكون بمثابة تحدي كبير للأحداث التي ننتجها في النصف الأول من العام.

إذا كان هذا يبدو كثيرًا بالنسبة لنوع سباق الجائزة الكبرى المكون من ثمانية مقاتلين الذي نظمه كوكر والذي يعود تاريخه إلى سباق الجائزة الكبرى العالمي للوزن الثقيل Strikeforce 2011-2012 من خلال بطولة Bellator النهائية التي اكتملت قبل بيعها في نوفمبر 2023 لمنافس PFL، فذلك لأن ثمانية ليست كافية لمنظمته الجديدة.

وقال كوكر: “سيكون الطريق شمالاً عند الساعة الثامنة”، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد تأكيد عدد الرياضيين الذين سيكونون في بطولة العام الأول التي وعد بأنها “ستمنح (المقاتلين) منصة لتحقيق قدر كبير من الذهب في نهاية اليوم”.

ومهما كان الحجم، يقول كوكر إنه سيتم تتويج البطل على مدار 12 شهرًا، مع التخطيط لـ 12 حدثًا في العام الأول و18 و22 حدثًا في العامين الثاني والثالث على التوالي.

تتضمن خططه إقامة فعاليات داخل الولايات المتحدة – في موطنه الأصلي منطقة خليج سان فرانسيسكو، ثم في نيويورك ولوس أنجلوس لاحقًا – وكذلك على المستوى الدولي في كل من أوروبا وآسيا.

ستركز البطولة المركزية على فئة وزن واحد طوال عام 2027، ولم يتم الكشف بعد عن القسم الأول الذي سيحصل على العلاج.

وبالمثل، لا يزال من غير المعروف بعد مرور أكثر من نصف عام على المقاتلين الذين سيتنافسون بين ما يبدو أنه مجموعة كبيرة من المواهب.

ومع ذلك، أعلن كوكر عن نوع المواهب التي ينوي جذبها، حيث سحب صفحة من كتاب قواعد اللعبة الأصلي الخاص بفنون القتال المختلطة (MMA) من المنظمة التي بدأها وأدارها حتى اشترتها UFC قبل 15 عامًا.

يقول كوكر: “سنقوم بتحديد المجموعة التالية من النجوم، ولكننا أيضًا سنشتري عملاء مجانيين من الأعلى إلى الأسفل، تمامًا كما بنينا Strikeforce”.

أشار كوكر إلى كيف انطلقت مسيرة دانييل كورمير وروندا روسي المهنية بشكل جدي مع هذا الترقية قبل الانتقال إلى فترات أسطورية في UFC، لكنهم كانوا مقاتلين شباب يتنافسون في نفس الوقت مع فيدور إميليانينكو، بينما كان الروسي لا يزال وسط مسيرته المذهلة التي استمرت 9 سنوات ونصف بدون هزيمة.

“سيكون لدينا شكل البطولة، ويؤدي شكل البطولة إلى تطوير النجوم الجدد،” يوضح كوكر. “وهذا شيء أعتقد أننا جيدون فيه حقًا: شراء المقاتلات. أعتقد أننا فعلنا ذلك بشكل أفضل من أي شخص آخر، لكننا سنجلب عملاء مجانيين للنشر من أعلى إلى أسفل، وستكون هذه قائمة قوية جدًا، دعنا نقول، في غضون عام أو عامين.”

كلمة “نحن” التي يشير إليها كوكر هي فريقه الذي يضم العديد من الأشخاص الذين عملوا معه في الماضي، مثل المؤسس المشارك للمشروع الجديد بيتر ليفين الذي كان مستشارًا ومستثمرًا في Strikeforce.

أثار كوكر، وهو فنان عسكري مدى الحياة ورجل الأعمال الخطرة السابق في هوليوود والذي أقام علاقات طويلة الأمد مع العديد من مقاتليه السابقين، الكشف المستقبلي عن الأشخاص الآخرين الذين سينضمون إلى العرض الترويجي الجديد، مشيرًا إليهم باسم “فريق” المنتقمون “التالي”.

“الشيء الوحيد الذي يمكنني أن أعدكم به هو أنني أقوم بتجميع فريق أحبه وأننا نتفق جميعًا. قال كوكر، الذي قام في الأصل بالترويج لـ Strikeforce كمنظمة للكيك بوكسينغ منذ الثمانينات قبل نقلها إلى MMA قبل 20 عامًا.

“معظم الناس، إذا قلت ستة أشهر، الدوري العالمي العالمي، سيكون الأمر مستحيلًا. أعتقد أن الكثير من الناس سيواجهون أوقاتًا عصيبة. لكن هل تعرف ماذا؟ على مدى العقود الأربعة الماضية، كل تلك الخبرة في Strikeforce، كل تلك الخبرة في Strikeforce MMA، كل تلك الخبرة قادتني إلى هذه النقطة في حياتي حيث يمكنني تنفيذ هذا. لذلك شعرت بالرضا الشديد حيال ذلك. “

تعد صفقة حقوق الوسائط أمرًا ضروريًا في سوق MMA، وفريق المستثمرين التابع لشركة Coker – وأبرزهم أسطورة التزلج توني هوك الأقل ذكاءً في مجال الأعمال – يضم العديد من الرجال ذوي الخبرة في الجانب التلفزيوني.

أعلنت المنظمة القتالية أنها حصلت على تمويل بقيمة 60 مليون دولار، لكن كوكر يقول إنه وفريقه وضعوا حدًا أقصى لتمويلهم و”كان بإمكانهم بسهولة جمع 40 مليون دولار أخرى” إن لم يكن لسبب رئيسي واحد: الاحتفاظ بالسيطرة.

يشرح كوكر قائلاً: “لقد حددنا الحد الأقصى بمبلغ 60 مليون دولار. وقلنا: هذا كل شيء، لأنه حينها ستكون هناك مشكلة تخفيف بيني وبين شركائي”. “لم أكن أريد أن يتمتع المستثمرون بقدر أكبر من السيطرة مما لدينا. نريد السيطرة على الشركة. لذلك رفضنا عشرات الملايين من الدولارات من الاستثمارات. لذا، لدينا تمويل جيد، ولدينا رأس مال مناسب مع مجموعة كبيرة من المستثمرين، والمستشارين الاستراتيجيين العظماء”.