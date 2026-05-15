منظف ​​الأرضيات الصلبة الشهير الذي حصل على أقل درجة في تقارير المستهلك

هناك كل أنواع النصائح والحيل لتنظيف الأرضيات الصلبة، بدءًا من استخدام الشاي الأسود – وهو عنصر أساسي في المطبخ يحافظ على الأرضيات الصلبة نظيفة وخالية من الغبار – وحتى التنظيف بالمكنسة الكهربائية قبل إخراج الممسحة. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا أن تظل نظيفة، فكل ما عليك فعله هو الحصول على منتج تنظيف جيد. ومع ذلك، فإن العثور على المنتج المناسب ليس بالأمر السهل، والمنتجات التي قد تعتقد أنها ذات نوعية جيدة قد لا تكون الخيار الأفضل. على سبيل المثال، تقول تقارير المستهلك أن منظف الأرضيات الخشبية Bona قد لا يكون المنتج المثالي لأرضياتك. حصلت على أدنى درجة في استطلاعها: 43 من أصل 100.

على الرغم من أن تقارير المستهلك صنفته في مرتبة منخفضة، إلا أنها لم تقدم الكثير من المعلومات الإضافية. كان المنتج “جيدًا في الأداء العام” وحصل على درجة 3/5 لمدى نظافة الأرضيات الصلبة. بعد البحث في المراجعات على موقع Amazon وموقع Bona الخاص، ظهرت بعض المشكلات الواضحة. يبدو أن أكبرها يركز على النهاية.

“بعد امتلاك المنتج لبضعة أشهر، لم أكن منبهرًا إلى هذا الحد. إنه ينظف الأرضيات، ولكنه يميل إلى ترك بقايا وراءه. البقايا عبارة عن فيلم ذو مظهر ضبابي معرق. قال أحد المراجعين على أمازون: “أنا أتبع التعليمات الموجودة على الزجاجة، لكنني لا أرى النتائج”. على الرغم من أن التقييمات الإجمالية مرتفعة (4.7 على أمازون و4.8 على هوم ديبوت)، فإن البحث في المراجعات يظهر عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين يواجهون نفس المشكلة.