منظف ​​الأرضيات الصلبة الشهير الذي حصل على أقل درجة في تقارير المستهلك

هناك كل أنواع النصائح والحيل لتنظيف الأرضيات الصلبة، بدءًا من استخدام الشاي الأسود – وهو عنصر أساسي في المطبخ يحافظ على الأرضيات الصلبة نظيفة وخالية من الغبار – وحتى التنظيف بالمكنسة الكهربائية قبل إخراج الممسحة. ومع ذلك، إذا كنت تريد حقًا أن تظل نظيفة، فكل ما عليك فعله هو الحصول على منتج تنظيف جيد. ومع ذلك، فإن العثور على المنتج المناسب ليس بالأمر السهل، والمنتجات التي قد تعتقد أنها ذات نوعية جيدة قد لا تكون الخيار الأفضل. على سبيل المثال، تقول تقارير المستهلك أن منظف الأرضيات الخشبية Bona قد لا يكون المنتج المثالي لأرضياتك. حصلت على أدنى درجة في استطلاعها: 43 من أصل 100.
على الرغم من أن تقارير المستهلك صنفته في مرتبة منخفضة، إلا أنها لم تقدم الكثير من المعلومات الإضافية. كان المنتج “جيدًا في الأداء العام” وحصل على درجة 3/5 لمدى نظافة الأرضيات الصلبة. بعد البحث في المراجعات على موقع Amazon وموقع Bona الخاص، ظهرت بعض المشكلات الواضحة. يبدو أن أكبرها يركز على النهاية.
“بعد امتلاك المنتج لبضعة أشهر، لم أكن منبهرًا إلى هذا الحد. إنه ينظف الأرضيات، ولكنه يميل إلى ترك بقايا وراءه. البقايا عبارة عن فيلم ذو مظهر ضبابي معرق. قال أحد المراجعين على أمازون: “أنا أتبع التعليمات الموجودة على الزجاجة، لكنني لا أرى النتائج”. على الرغم من أن التقييمات الإجمالية مرتفعة (4.7 على أمازون و4.8 على هوم ديبوت)، فإن البحث في المراجعات يظهر عددًا لا بأس به من الأشخاص الذين يواجهون نفس المشكلة.
مشاكل أخرى مع منظف الأرضيات الصلبة Bona
تذكر المراجعات الأخرى أيضًا كيف يترك المنظف طبقة غائمة على الأرضيات مما يجعلها تبدو متسخة أو لزجة. إذا بدت أرضيتك باهتة بعد استخدام هذا المنتج، فقد ترغب في تجربة خدعة تنظيف بسيطة ستعيد الحياة إلى أرضياتك الصلبة: تلميع الأرضية. إذا نظرنا إلى مزيد من المراجعات، يبدو أن هذه مشكلة أحدث. تم تغيير صيغة بونا وأطلق عليها اسم “جديدة ومحسنة”. ولسوء الحظ، يبدو أن هذا المزيج قد يكون جديدًا، لكنه أبعد ما يكون عن التحسن.
“لقد استخدمت Bona دائمًا لتنظيف الأرضيات الصلبة وكنت سعيدًا جدًا بمنتج التنظيف. آخر زجاجة اشتريتها كانت “التركيبة الجديدة”… الأرضيات لزجة للغاية وتترك بقايا غشائية على الأرضيات. قال أحد العملاء غير الراضين على موقع Bona الإلكتروني: “سوف أجد منتجًا جديدًا”. لذا، حتى لو كنت قد استخدمته في الماضي، فقد ترغب في التفكير مرتين قبل شرائه مرة أخرى.
هناك منتجات أخرى لديها الكثير لتقدمه. أوصى تقريرا المستهلك أكثر من غيرهما هما Weiman Hardwood Cleaner وMurphy Original Formula، اللذان حصلا على 63 و61 على التوالي. قبل اتخاذ أي قرارات بشأن بخاخات أو منتجات التنظيف، عليك التأكد من أنها تعمل مع أرضياتك. على سبيل المثال، الطريقة التي يفضلها العديد من الأشخاص لتنظيف الأرضيات الصلبة، وهي Swiffer Wet-Jet، ليست مثالية للأرضيات غير المكتملة، كما أن المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية يمكن أن تؤدي إلى تآكل تشطيب الخشب الطبيعي.