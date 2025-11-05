منظف ​​الزجاج يعمل كالسحر لإزالة هذه الأنواع العشرة من البقع

بغض النظر عن مدى حرصك، فمن المستحيل عدم تلطيخ العناصر الموجودة في منزلك من وقت لآخر. الآن، قبل أن تنفد من شراء المنظفات الخاصة بالبقع، قد ترغب في تجربة منظف الزجاج الموثوق به، حيث يمكن لهذا المنتج بالفعل إزالة البقع المزعجة الأخرى حول منزلك. إذا كان لديك زجاجة إضافية من Windex، فيمكنك استخدام منتج التنظيف هذا لأكثر من مجرد ألواح النوافذ.

مصنوع من مواد تنظيف مثل هيدروكسيد الأمونيوم وهكسيل جلايكول (الذي يستخدم كمذيب في مزيلات الصدأ)، يعتبر Windex حلاً قويًا لا يعمل فقط كمنظف للزجاج، ولكن كمزيل للبقع ومنظف للأسطح الصلبة. في المرة القادمة التي تجد فيها بقعة قهوة أو نبيذ أحمر أو دهون عنيدة في منزلك، حاول رش كمية صغيرة من منظف الزجاج على المنطقة المصابة. هذا المنتج متعدد الاستخدامات سوف ينجز المهمة. إذا كنت تحاول إزالة وصمة عار على قطعة بيضاء أو فاتحة اللون، فتأكد من استخدام الإصدار الشفاف من منظف الزجاج. عند العمل على القماش، من الأفضل اختبار زاوية صغيرة من البقعة أولًا لتجنب المخاطرة بتغيير اللون.