منظم الدلو بسعة 5 جالون يجعل تخزين الأدوات الفوضوية شيئًا من الماضي

لقد تم الاعتراف بأدوات DeWalt الكهربائية منذ فترة طويلة باعتبارها من بين أفضل الأدوات المتاحة. تمتلك الشركة أيضًا مجموعة من منتجات DeWalt التي ليست أدوات ولكنها لا تزال تقدم الجودة العالية التي تشتهر بها العلامة التجارية. من بين المقدمات الحديثة منظم دلو سعة 5 جالون يعد بجعل تخزين الأدوات الفوضوي شيئًا من الماضي. لذلك يجب أن يكون الأمر يستحق نظرة فاحصة.
ينزلق منظم أدوات DeWalt Bucket Tool فوق الجزء العلوي من أي دلو سعة 5 جالون، مما يسهل الوصول إلى المقبض الأصلي للحمل. إنه مصنوع من قماش منكر 1680 متين للغاية ومشمع مقاوم للأوساخ، لذلك يجب أن يكون متينًا للغاية. يوجد 37 جيبًا بأحجام مختلفة، بدءًا من تلك المصممة لقم الثقب (يمكنك أيضًا استخدامها لأقلام الرصاص أو ربما مصباح يدوي صغير) إلى تلك المخصصة للأشياء الأكبر حجمًا، مثل مفاتيح الربط القابلة للتعديل والكماشة والقفازات. يحتوي بعضها على حوامل مطاطية لمنع سقوط الأدوات الأطول.
توجد حلقة منفصلة لفات الشريط ومشبك لقياس الشريط. تعمل الجيوب خارج الدلو وداخله حتى لا تكون جميع الأدوات مكتظة معًا. حتى عندما تكون الجيوب الداخلية قيد الاستخدام، لا يزال هناك مساحة كبيرة في الدلو لعدد من الأدوات الكهربائية المحمولة وصناديق البراغي أو المسامير. في الواقع، السعة جيدة جدًا لدرجة أن الشيء الوحيد الذي يجب عليك الحذر منه هو عدم التحميل الزائد على الدلو. تأكد من التأكد من أن المقبض آمن.
تعدد استخدامات رائع، مهما كانت الأدوات التي تستخدمها
سيكون منظم الدلو DeWalt سعة 5 جالون، والذي يبلغ سعره حاليًا 22.98 دولارًا فقط في Lowe’s، مفيدًا لكل من عشاق الأعمال اليدوية ومحترفي التجارة. مقبض الدلو يعني أنه يمكن تعليقه على درجة السلم، مما يترك اليدين حرتين للتسلق والعمل بأمان. تحقق الجيوب توازنًا جيدًا بين الاحتواء وإمكانية الوصول، لذلك من السهل نقل الأدوات بين الدلو ونظام تخزين المرآب، على سبيل المثال. تغيير سريع، ويمكن استخدامه لأدوات الحدائق والأواني وحزم المصابيح أو البذور.
للحصول على فكرة عما يريد المنظم استخدامه، قمنا بفحص تعليقات المشترين على موقع DeWalt الإلكتروني. لاحظ أنه تم تصنيف جميع المراجعات على أنها محفزة. كتب ToolFan85: “لقد تمكنت شركة Dewalt من التوصل إلى هذه الفكرة الطريقة الأكثر تكلفة وفعالية لتخزين الأدوات التي تحتاجها دائمًا في متناول اليد”.
علق أحد عمال البناء قائلًا: “لقد غيرت قواعد اللعبة تمامًا بالنسبة لي. لقد ولت أيام البحث في مجموعة من الأدوات للعثور على ما أحتاج إليه.” وأضاف سباك: “أنا حقًا أحب حقيقة أنني أستطيع حمل أدواتي في الدلو وتعبئة كل القمامة في المنتصف عند الخروج”. فهل يجعل منظم الدلو DeWalt سعة 5 جالون تخزين الأدوات الفوضوي شيئًا من الماضي؟ يبدو أن الكثير من الناس يعتقدون ذلك.