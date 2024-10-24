منظم الدلو بسعة 5 جالون يجعل تخزين الأدوات الفوضوية شيئًا من الماضي

لقد تم الاعتراف بأدوات DeWalt الكهربائية منذ فترة طويلة باعتبارها من بين أفضل الأدوات المتاحة. تمتلك الشركة أيضًا مجموعة من منتجات DeWalt التي ليست أدوات ولكنها لا تزال تقدم الجودة العالية التي تشتهر بها العلامة التجارية. من بين المقدمات الحديثة منظم دلو سعة 5 جالون يعد بجعل تخزين الأدوات الفوضوي شيئًا من الماضي. لذلك يجب أن يكون الأمر يستحق نظرة فاحصة.

ينزلق منظم أدوات DeWalt Bucket Tool فوق الجزء العلوي من أي دلو سعة 5 جالون، مما يسهل الوصول إلى المقبض الأصلي للحمل. إنه مصنوع من قماش منكر 1680 متين للغاية ومشمع مقاوم للأوساخ، لذلك يجب أن يكون متينًا للغاية. يوجد 37 جيبًا بأحجام مختلفة، بدءًا من تلك المصممة لقم الثقب (يمكنك أيضًا استخدامها لأقلام الرصاص أو ربما مصباح يدوي صغير) إلى تلك المخصصة للأشياء الأكبر حجمًا، مثل مفاتيح الربط القابلة للتعديل والكماشة والقفازات. يحتوي بعضها على حوامل مطاطية لمنع سقوط الأدوات الأطول.

توجد حلقة منفصلة لفات الشريط ومشبك لقياس الشريط. تعمل الجيوب خارج الدلو وداخله حتى لا تكون جميع الأدوات مكتظة معًا. حتى عندما تكون الجيوب الداخلية قيد الاستخدام، لا يزال هناك مساحة كبيرة في الدلو لعدد من الأدوات الكهربائية المحمولة وصناديق البراغي أو المسامير. في الواقع، السعة جيدة جدًا لدرجة أن الشيء الوحيد الذي يجب عليك الحذر منه هو عدم التحميل الزائد على الدلو. تأكد من التأكد من أن المقبض آمن.