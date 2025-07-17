منظور سكوتي شيفلر على الأرض يتردد صداها مع أقران الجولف

Portrush Northern Ireland-The Honest May-of-Life Riff أن العالم رقم 1 Scottie Scheffler الذي قدمه يوم الثلاثاء كان لاعبًا زملائه يتحدثون يوم الأربعاء.

شيفلر ، على الرغم من أكثر من 100 مليون دولار في أرباح في الدورة ، تحدث ثلاث بطولات رئيسية وأكثر من عشرة انتصارات منذ عام 2022 ، عن كيف لم يكن الجولف “يفي” بحياته ، وحتى سأل بصوت عالٍ ، “ما هي النقطة؟”

في اليوم السابق ، تحدث روري ماكلروي ، الذي احتل المرتبة الثانية في العالم ، عن “عجلة الهامستر” ، حيث أصبح الجولف المحترف “الهامستر” ، مع عدم وجود وقت للقفز من عجلة القيادة والاستمتاع بثمار عملك.

“أعتقد أن هناك بعض الحقيقة وراء كلمات Scottie بالتأكيد ،” قال حاكمنا JJ Spaun بطلنا المفتوح يوم الأربعاء. ثم أنت غاضب جدًا ، ثم فجأة ، “الآن ،” ماذا؟ “

“لقد حاولت أن أغرقها قدر الإمكان ، وقد فعلت ذلك ، لكنها شعور غريب. لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأفوز بتخصص. قبل بضع سنوات كنت أحاول فقط الدخول فيها. لذا ، نعم ، هناك بعض العهد على ذلك. أعتقد أن الأمر يعود إلى أولوياتك ، وما تريد حقًا إنجازه ليس فقط في هذه اللعبة ، ولكن في حياتك.

“أعتقد أن هذا صحيح لما قاله سكوتي ، كما هو أكثر تركيزًا على أن يكون شخصًا أفضل خارج الدورة من تحقيق الآثار التاريخية ، والأشياء الضخمة في الدورة.”

وصفها جاستن روز بأنه “خذ رائع لسماع ما تقوله سكوتي.”

قال روز: “من الواضح أنه حصل على بقية حياته بشكل جيد وأولوياته ، ومن الواضح أن أسرته وإيمانه وكل تلك الأشياء. لقد وضع تلك الصخور في حياته ، لدرجة أنه كان من الرائع أن يرى أن الجولف هو ما يحب فعله ولكنه لا يحدده. كان من الرائع سماع ، بصراحة تامة.

“بالتأكيد ، لقد كنت في هذا الموقف المماثل فيما يتعلق بالوصول إلى العالم رقم 1. إنه شيء تسعى جاهدة وتسعى جاهدة وتسعى جاهدة من أجله ، وأنت تحققه وأنت تحب ،” حسنًا ، إنه ليس بالضرورة ما تتخيله ، ولكن العمل والرحلة للوصول إلى هناك هو التشويق. هذا هو الجزء المثير.

“أعتقد أن هذا ما زال حتى يومنا هذا ما يجعلني مستمرًا هو في الحقيقة مجرد أفضل من أن يكون غدًا كشخص وكعبور لاعب الجولف مني اليوم وهذا ما يكفي. من الواضح أنك تريد أن تتجلى في الفوز بالبطولة وتتخلص من أهدافك وأحلامك ، ولكن في الحقيقة رحلة وعملية الوصول إلى هناك ، يجب أن تجد أن تجد المتعة.”

قالت روز إن كلمات شيفلر كانت “قابلة للاعتماد للغاية بالتأكيد.”

قال: “كانت هناك لحظات في حياتي المهنية حيث تقم بقمة التصنيف وربما تتصور أنها أكثر مما هي في ذلك الوقت ،” أعتقد أنه مجرد تذكير كبير لما قاله نعم ، هناك أشياء أخرى بوضوح في الحياة ، ويتعلق بوجود كل صخورك الكبيرة في مكانه ، ومن الواضح أنه يعاني من عائلة وأصبحت ، كما هو الحال في العائلة.

هذه هي الأشياء التي تعطيني أعظم فرحة.

“اسمع ، نقضي الكثير من الوقت في لعب لعبة الجولف. نقضي الكثير من الوقت في التركيز. لقد كنت أحلم بكوني لاعب غولف محترف منذ أن كنت على الأرجح 5 سنوات. لذا ، إنه جزء كبير مني وأريد أن أحترم ذلك دائمًا. أنا فقط 45 عامًا ، دعنا نقول ، في منتصف حياتي ، آمل أيضًا أن أكون أكثر من مجرد جولف.