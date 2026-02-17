منع الانزلاقات والسقوط عند تجريف الثلج باستخدام أداة ساندي هاك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

معظم الناس لا يتطلعون إلى تجريف الثلج. سواء كان لديك ممرًا أو رصيفًا خارج شقتك، فهناك فرصة جيدة لأن تتحمل هذا العبء في مرحلة ما من حياتك (على افتراض أنك تعيش في جزء من البلد الذي تتساقط فيه الثلوج). إن تجريف الثلج مهمة كثيفة العمالة وتضع ضغطًا على الكتفين وأسفل الظهر. كما أن رفع الثلج والجليد الثقيل والرطب بشكل متكرر يضع ضغطًا كبيرًا على القلب. ولكن ربما يكون الانزلاق والسقوط من أكبر المخاطر، مما قد يؤدي إلى كدمات وكسور في العظام. لحسن الحظ، هناك مادة من شأنها أن تضيف قبضة على أي ممر جليدي. ما عليك سوى إضافة الرمل إلى الممر الخاص بك لتحسين الجر.

يستخدم بعض الأشخاص الملح لإذابة الجليد من أجل سلامة الممرات في فصل الشتاء، لكن هذا ليس حلاً فوريًا. بمجرد وضع الملح، عليك الانتظار بعض الوقت حتى يقوم بعمله. يمكن أن يؤدي الملح أيضًا إلى إتلاف الممر الخاص بك والإضرار بالنباتات والروافد بمرور الوقت. يحاول بعض أصحاب المنازل زيادة الجر بإضافة الحصى. لكن مشكلة الحصى هي أنه بمجرد ذوبان الجليد، ستتسبب مجموعة من الصخور الصغيرة في فوضى في ممر سيارتك. ومع ذلك، فإن الرمال تخلق قوة جر ممتازة من خلال انغماسها في الجليد وغسلها بسهولة في الربيع. يعد الرمل أيضًا خيارًا أقل تكلفة من المواد الكيميائية مثل كلوريد الكالسيوم. يمكنك شراء كيس من الرمل متعدد الأغراض بوزن 50 رطلًا مقابل 5.50 دولارًا تقريبًا من Home Depot.