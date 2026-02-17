منع الانزلاقات والسقوط عند تجريف الثلج باستخدام أداة ساندي هاك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
معظم الناس لا يتطلعون إلى تجريف الثلج. سواء كان لديك ممرًا أو رصيفًا خارج شقتك، فهناك فرصة جيدة لأن تتحمل هذا العبء في مرحلة ما من حياتك (على افتراض أنك تعيش في جزء من البلد الذي تتساقط فيه الثلوج). إن تجريف الثلج مهمة كثيفة العمالة وتضع ضغطًا على الكتفين وأسفل الظهر. كما أن رفع الثلج والجليد الثقيل والرطب بشكل متكرر يضع ضغطًا كبيرًا على القلب. ولكن ربما يكون الانزلاق والسقوط من أكبر المخاطر، مما قد يؤدي إلى كدمات وكسور في العظام. لحسن الحظ، هناك مادة من شأنها أن تضيف قبضة على أي ممر جليدي. ما عليك سوى إضافة الرمل إلى الممر الخاص بك لتحسين الجر.
يستخدم بعض الأشخاص الملح لإذابة الجليد من أجل سلامة الممرات في فصل الشتاء، لكن هذا ليس حلاً فوريًا. بمجرد وضع الملح، عليك الانتظار بعض الوقت حتى يقوم بعمله. يمكن أن يؤدي الملح أيضًا إلى إتلاف الممر الخاص بك والإضرار بالنباتات والروافد بمرور الوقت. يحاول بعض أصحاب المنازل زيادة الجر بإضافة الحصى. لكن مشكلة الحصى هي أنه بمجرد ذوبان الجليد، ستتسبب مجموعة من الصخور الصغيرة في فوضى في ممر سيارتك. ومع ذلك، فإن الرمال تخلق قوة جر ممتازة من خلال انغماسها في الجليد وغسلها بسهولة في الربيع. يعد الرمل أيضًا خيارًا أقل تكلفة من المواد الكيميائية مثل كلوريد الكالسيوم. يمكنك شراء كيس من الرمل متعدد الأغراض بوزن 50 رطلًا مقابل 5.50 دولارًا تقريبًا من Home Depot.
كيفية استخدام الرمل لمنع الانزلاق أثناء جرف الثلج
عملية وضع الرمل على الممر الجليدي الخاص بك بسيطة، ولكنها تتطلب التحضير. يجب أن تكون موادك جاهزة قبل العاصفة، لذا قم بتخزينها عندما تزور متجر البستنة المحلي لديك. يمكنك تغطية حوالي 640 قدمًا مربعًا (حجم الممر النموذجي تقريبًا) بكيس واحد من الرمل يبلغ وزنه 50 رطلاً، ولكن من الذكاء دائمًا اللعب بأمان وشراء أكثر مما تعتقد أنك ستحتاج إليه. ستتمكن من استخدام كل ذلك في النهاية إذا كنت تعيش في منطقة تتساقط فيها الثلوج بشكل منتظم. ثم تأكد من نشر الرمال قبل تساقط رقاقات الثلج الأولى، عندما تسمع أن هناك عاصفة قادمة.
استخدم قاطعة الصناديق لتقطيع أحد طرفي الكيس ونشر الرمل بشكل رقيق عبر الممر أو الرصيف أو خطوات الشرفة. يمكنك أيضًا استخدام مجرف الأوراق لنشر أي كتل. ستمنع هذه الطبقة بعض الجليد من الالتصاق بالسطح الإسفلتي أو الحجري أو الخرساني. إذا كنت قلقًا بشكل خاص بشأن عاصفة شديدة، فاخلط بعض الحصى مع الرمال. عندما يتعين عليك الخروج وإزالة الثلج، ستجد أن الممر والرصيف لن يكونا زلقين، ولن تضطر إلى بذل الكثير من الجهد لكشط الجليد المكدس. هناك الكثير من العناصر الأخرى التي يمكنك العثور عليها في خزانة المؤن الخاصة بك والتي ستساعدك على إزالة الثلج والجليد، بما في ذلك الخل الأبيض وصودا الخبز وتفل القهوة.