منع التآكل وإصلاحه في حديقتك باستخدام حل سهل

منذ قرون مضت، كان البشر يعملون مع تدفق الأرض. بنينا منازل تتبع انحدار الأرض وزرعنا الأشجار لتغذية التربة. ولكن في مكان ما على طول الطريق، تغيرت عاداتنا. سيطرت رغبتنا في المزيد: المزيد من الربح، والمزيد من الراحة، والمزيد من كل شيء. لقد قمنا بتطهير الكثير ومهدنا على نطاق واسع للغاية. ومن خلال القيام بذلك، قمنا بإزالة طبقة الأرض التي كانت تحميها. فلا عجب أن التربة التي ظلت ثابتة بعد هطول الأمطار الغزيرة تجرفها الآن مع كل عاصفة. إذا لاحظت في أي وقت مضى وجود بقع عارية حيث لا ينمو العشب أو تتشكل أنهار صغيرة بعد المطر، فهذه هي طريقة حديقتك للقول إنها تفقد قبضتها. لكن لحسن الحظ، يمكنك الحد من تآكل التربة من خلال أحد أكثر الإصلاحات الطبيعية المتوفرة: التغطية.

تسأل: لماذا تهتم بانزلاق القليل من الأوساخ بعيدًا؟ لأن هذا “الجزء” هو في الأساس التربة السطحية في حديقتك. إنها طبقة غنية بالمغذيات تجعل الحياة ممكنة لنباتاتك. كما أنها نفس الطبقة التي تدعم 95% من الإمدادات الغذائية في العالم. ولكن لسوء الحظ، على مدى السنوات الـ 150 الماضية، اختفى ما يقرب من نصف التربة السطحية للأرض بسبب سوء إدارة الأراضي وتغير المناخ. وفقا لدراسة أجراها مركز الأبحاث المشترك، قد ترتفع معدلات تآكل التربة العالمية بنسبة 30 إلى 66٪ بحلول عام 2070. والآن، قد لا تتمكن من عكس هذا الاتجاه العالمي بمفردك، ولكن الأعمال الخيرية تبدأ من الداخل. بمعنى آخر، يمكنك على الأقل الاعتناء برقعة الأرض الصغيرة الخاصة بك عن طريق الحد من تآكل التربة في حديقتك.