منع السناجب من أن تكون آفات سرقة الطعام مع وحدة تغذية طاولة النزهة DIY

يتم تصنيف السناجب على أنها آفات بسبب قدرتها على التسبب في أضرار حول منزلك. على الرغم من أن هذا قد يبدو سخيفًا لأي شخص يحب مشاهدة السناجب الرائعة التي تتجول حول الفناء والطيور وعشاق مشاهدة الطيور لديها وقت أسهل في فهم أن القوارض يمكن أن تكون مزعجة. يعد سرقة الطعام من مغذيات الطيور نشاطًا شائعًا للسناجب. إذا كنت تعاني من ذلك ، فمن المفيد التعرف على أفضل الطرق للحفاظ على السناجب من مغذية الطيور الخاصة بك. تتمثل إحدى الطرق لمحاولة منع سطو السناجب في منحهم وحدة تغذية خاصة بهم يمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تصميمات لمغذيات السنجاب التي تعزز مدى لطيف السناجب الصغيرة السخيفة في الفناء. فكرة واحدة هي إنشاء طاولة نزهة مصغرة. عندما تتوقف السناجب لتناول وجبة ، يمكنهم أن يجلسوا على المقاعد الصغيرة ، وبينما تأكل ، توفر لك الترفيه الذي لا نهاية له مع إعطاء الطيور أقل منافسة للطعام.

إذا كنت ترغب في إنشاء وحدة تغذية طاولة نزهة صغيرة للسناجب ، فيمكنك بسهولة DIY مع عدد قليل من المواد. كل ما تحتاجه هو الخشب ، الغراء الخشبي ، المنشار ، مسدس الأظافر ، أظافر براد ، تدريبات الطاقة ، ومسامير. يمكنك استخدام أي نوع من الخشب لهذا المشروع ، ولكن الخشب المقاوم للتسوس سيكون خيارًا قابلاً للتطبيق. تشمل خيارات الخشب الأصلي Redwood و Cedar و Juniper و Chestnut و Black Walnut. يساعدك النطاق الصغير من وحدة التغذية أيضًا على استخدام أي خشب الخردة لديك حولها.