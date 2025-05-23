منع السناجب من أن تكون آفات سرقة الطعام مع وحدة تغذية طاولة النزهة DIY

يتم تصنيف السناجب على أنها آفات بسبب قدرتها على التسبب في أضرار حول منزلك. على الرغم من أن هذا قد يبدو سخيفًا لأي شخص يحب مشاهدة السناجب الرائعة التي تتجول حول الفناء والطيور وعشاق مشاهدة الطيور لديها وقت أسهل في فهم أن القوارض يمكن أن تكون مزعجة. يعد سرقة الطعام من مغذيات الطيور نشاطًا شائعًا للسناجب. إذا كنت تعاني من ذلك ، فمن المفيد التعرف على أفضل الطرق للحفاظ على السناجب من مغذية الطيور الخاصة بك. تتمثل إحدى الطرق لمحاولة منع سطو السناجب في منحهم وحدة تغذية خاصة بهم يمكن الوصول إليها. بالإضافة إلى ذلك ، هناك تصميمات لمغذيات السنجاب التي تعزز مدى لطيف السناجب الصغيرة السخيفة في الفناء. فكرة واحدة هي إنشاء طاولة نزهة مصغرة. عندما تتوقف السناجب لتناول وجبة ، يمكنهم أن يجلسوا على المقاعد الصغيرة ، وبينما تأكل ، توفر لك الترفيه الذي لا نهاية له مع إعطاء الطيور أقل منافسة للطعام.
إذا كنت ترغب في إنشاء وحدة تغذية طاولة نزهة صغيرة للسناجب ، فيمكنك بسهولة DIY مع عدد قليل من المواد. كل ما تحتاجه هو الخشب ، الغراء الخشبي ، المنشار ، مسدس الأظافر ، أظافر براد ، تدريبات الطاقة ، ومسامير. يمكنك استخدام أي نوع من الخشب لهذا المشروع ، ولكن الخشب المقاوم للتسوس سيكون خيارًا قابلاً للتطبيق. تشمل خيارات الخشب الأصلي Redwood و Cedar و Juniper و Chestnut و Black Walnut. يساعدك النطاق الصغير من وحدة التغذية أيضًا على استخدام أي خشب الخردة لديك حولها.
كيفية صنع مغذي سنجاب طاولة النزهة مصغرة
بمجرد حصولك على المواد الخاصة بك ، حدد الحجم الذي تريد أن يكون جدول التغذية. النظر في جعل قطعة الطاولة 6 بوصات وعرضها 4.5 بوصات. تتمثل إحدى طرق تخصيص الجدول لتفضيلاتك في إضافة إطار صغير حول الطاولة لتحويله إلى حوض يمكنه حمل الطعام بشكل أفضل من سطح الطاولة المسطح. للقيام بذلك ، اجعل الطاولة أكبر بحيث يمكن أن تستوعب إطار الحوض. بعد ذلك ، قم بقطع القطعة التي ستركع وحدة التغذية إلى سياجك. للحصول على طاولة طولها 6 بوصات ، يجب أن تعمل قطعة خلفية بطول 8 بوصات. عرض هذه القطعة أقل أهمية ، ولكن يمكنك أن تهدف إلى حوالي 2.5 بوصة. يجب أن تكون المقاعد بنفس طول الجدول ، ويمكن أن يختلف عرضها ، ولكن يجب أن يبدو حوالي 1 بوصة متناسبة. يمكن أن تكون أرجل الجدول الأربعة بعرض 1 بوصة ويجب قطعها بزاوية لإعطاء مظهر طاولة النزهة الكلاسيكي. وأخيرا ، قطع نقالات. يمكن أن تكون هذه حوالي 0.5 بوصات واسعة عبر الساقين لدعم المقعد.
بمجرد حصولك على القطع الخاصة بك ، قم بتجميعها باستخدام الغراء الخشبي والأظافر الصغيرة براد. ضع ساقين لتشكيل شكل V رأسًا على عقب ، ثم الغراء وقم بتسخين النقالة عبرهما. كرر هذا للساقين الآخرين. بعد ذلك ، الغراء وأظافر المقاعد حتى يجلسون بالتساوي على نهايات قطع النقالة. قم بتأمين الطاولة على الساقين وأخيراً ، قم بتوصيل قطعة التثبيت إلى الجزء الخلفي من الطاولة. سوف يعلقها المسمار من خلال قطعة التثبيت على السياج.
كيف وماذا تطعم السناجب في فناءك
الآن بعد أن أصبح لديك وحدة تغذية سنجاب رائعتين ، تحتاج إلى معرفة ما تملأه. الأطعمة مثل التفاح وبذور عباد الشمس والبندق والجوز والبطيخ هي بعض من أفضل الخيارات. يجب أن تختلف من الأطعمة التي تضعها في وحدة التغذية وتجنب استخدام الفواكه والخضروات المجففة للحفاظ على صحة السناجب. إذا قررت ضد الحوض وتواجه مشكلة في تساقط الطعام من الطاولة ، فيمكنك إدخال المسمار في أسفل الجدول ويلصق خبز الذرة عليه. إذا جربت هذا ، فلا تستخدم أذن الذرة الكاملة. بدلاً من ذلك ، اقسمها إلى قطع أصغر حتى لا تكون السناجب الإفراط في تناول الذرة ، والتي قد تكون خطرة بالنسبة لهم.
فقط لأنك تريد مشاهدة السناجب اللطيفة على سياجك ، لا يعني أنك تريدها في منزلك أو حديقتك. عندما تضع تغذيتك ، فأنت تريد أن تكون في متناول السناجب بسهولة ، لذا فإن تركيبها على شيء قابل للتسلق مثل السياج أو الشجرة هو فكرة ذكية. ومع ذلك ، كن حذرًا لوضعه بعيدًا عن منزلك ، وخاصة أي نوافذ ، حيث يمكن للسناجب مضغ الشاشات والدخول. إذا كانوا يروعون حديقتك في الربيع ، فتعلم خطوة البستنة الحاسمة التي تبقي السناجب بعيدًا عن المصابيح. في الطقس البارد ، تأكد من أنك تعرف أفضل الطرق للحفاظ على السناجب خارج منزلك طوال فصل الشتاء لتجنب الأضرار التي يمكن أن تسببها السناجب.