منع بقع الغسيل من أن تصبح أسوأ من خلال معرفة متى يجب فركها أم لا. ربت

بقع الغسيل محبطة، ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو عندما تؤدي إلى تفاقم الوضع عن غير قصد عن طريق فركها بينما تحاول بشكل محموم تنظيف الفوضى. أنت لست وحدك في هذا أيضًا – فأحد أخطاء الغسيل الأكثر شيوعًا والتي تجعل البقع أسوأ هو فركها بدلاً من التربيت عليها. من الأفضل تجنب فرك بقع الغسيل لأن الفرك قد يؤدي إلى إتلاف القماش، مما قد يتسبب في اختراق البقعة بشكل أكبر للخامة. إحدى الأوقات الوحيدة التي يُسمح فيها بالفرك بدلًا من البقع هي عندما تقوم بفرك شيء ما لإزالة البقعة، مثل معجون صودا الخبز.

بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار متى يجب عليك الفرك بدلًا من المسح، فإن استخدام درجة حرارة الماء غير الصحيحة عند التعامل مع بقع الغسيل قد يؤدي أيضًا إلى جعلها أسوأ بكثير. ستختلف درجة حرارة الماء التي يجب أن تستخدمها لمكافحة البقع اعتمادًا على نوع البقعة وخامة القماش الذي تحاول غسله. على سبيل المثال، عند التعامل مع بقع الدم، يجب عليك استخدام الماء البارد، ولكن مع بقع التوت، تحتاج إلى استخدام الماء البارد قبل الساخن. وبغض النظر عن نوع بقع الغسيل التي تتعامل معها، أو طريقة التنظيف التي تتبعها، يجب عليك دائمًا معالجتها في أسرع وقت ممكن. كلما بقيت البقعة لفترة أطول، أصبح من الصعب عليك إزالتها.