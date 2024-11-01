منع بقع الغسيل من أن تصبح أسوأ من خلال معرفة متى يجب فركها أم لا. ربت

بقع الغسيل محبطة، ولكن الأمر الأكثر إزعاجًا هو عندما تؤدي إلى تفاقم الوضع عن غير قصد عن طريق فركها بينما تحاول بشكل محموم تنظيف الفوضى. أنت لست وحدك في هذا أيضًا – فأحد أخطاء الغسيل الأكثر شيوعًا والتي تجعل البقع أسوأ هو فركها بدلاً من التربيت عليها. من الأفضل تجنب فرك بقع الغسيل لأن الفرك قد يؤدي إلى إتلاف القماش، مما قد يتسبب في اختراق البقعة بشكل أكبر للخامة. إحدى الأوقات الوحيدة التي يُسمح فيها بالفرك بدلًا من البقع هي عندما تقوم بفرك شيء ما لإزالة البقعة، مثل معجون صودا الخبز.
بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار متى يجب عليك الفرك بدلًا من المسح، فإن استخدام درجة حرارة الماء غير الصحيحة عند التعامل مع بقع الغسيل قد يؤدي أيضًا إلى جعلها أسوأ بكثير. ستختلف درجة حرارة الماء التي يجب أن تستخدمها لمكافحة البقع اعتمادًا على نوع البقعة وخامة القماش الذي تحاول غسله. على سبيل المثال، عند التعامل مع بقع الدم، يجب عليك استخدام الماء البارد، ولكن مع بقع التوت، تحتاج إلى استخدام الماء البارد قبل الساخن. وبغض النظر عن نوع بقع الغسيل التي تتعامل معها، أو طريقة التنظيف التي تتبعها، يجب عليك دائمًا معالجتها في أسرع وقت ممكن. كلما بقيت البقعة لفترة أطول، أصبح من الصعب عليك إزالتها.
متى يتم وضع بقع الغسيل (وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح)
اعتمادًا على نوع البقعة التي تتعامل معها، قد تحتاج إلى نقع قطعة القماش التي تستخدمها قبل البدء في عملية التربيت. على سبيل المثال، إذا كنت تعمل على بقعة من الأفضل معالجتها بالماء البارد، يمكنك أولًا نقع قطعة القماش في الماء البارد قبل غمسها. بعض بقع الغسيل الصعبة التي يجب عليك معالجتها بالماء البارد تأتي من بقع العشب والطلاء المائي والبيض. بالنسبة للبقع التي يمكنك معالجتها بالماء الساخن، ستتبع نفس العملية كما لو كنت تستخدم الماء البارد. يمكنك أيضًا نقع القماش في الماء الساخن إذا كانت المادة قادرة على تحمله. البقع التي يمكنك علاجها بالماء الساخن تشمل الزيت والشحوم والغسول وكريم الأساس. تؤثر مادة القماش التي تتعامل معها أيضًا على درجة حرارة الماء التي يجب عليك استخدامها. عادةً ما يكون الماء البارد أفضل عند العمل مع الأقمشة الرقيقة والطبيعية، ويكون الماء الساخن أكثر ملاءمة للأقمشة الاصطناعية.
الآن بعد أن تطرقنا إلى الوقت المناسب للمسح على البقع، فلنتحدث عن كيفية القيام بذلك بشكل صحيح. المفتاح هو عدم الضغط على البقعة بقوة شديدة. بدلًا من ذلك، يجب عليك مسح البقعة بلطف بمنشفة نظيفة. سيساعد ذلك على امتصاص الانسكاب، ومنعه من الانتشار. حاول امتصاص أكبر قدر ممكن من الانسكاب، لكن تأكد من أخذ وقتك في ذلك والقيام بذلك بلطف لتجنب إتلاف القماش. يجب عليك أيضًا مسح البقعة من الخارج إلى الداخل والتأكد من أنك تستخدم قطعة القماش بالكامل للتأكد من عدم نشر البقعة عن طريق الخطأ.
عندما يكون من المقبول فرك بقعة الغسيل
يوجد بالفعل سيناريوهان فقط حيث ستفرك بقعة الغسيل. الأول هو عند انسكاب أو وجود كتلة من شيء ما، مثل الزبدة أو الطين، على غسيلك. في هذه الحالة، أنت بالتأكيد تريد مسح أكبر قدر ممكن من البقايا. لتوضيح الأمر، يجب عليك مسح البقايا بدلاً من فركها، لذا كن حذرًا جدًا في هذه العملية.
الظرف الآخر الذي قد يكون من المقبول فيه فرك بقعة الغسيل هو عندما تقوم بمعالجتها مسبقًا. يمكن أن يكون ذلك باستخدام معجون صودا الخبز أو مزيل البقع الإنزيمي من أمازون مقابل 3.48 دولار. على سبيل المثال، يمكن لمعجون صودا الخبز أن يساعدك على إزالة بقع الطلاء وعلامات العشب من الغسيل، وأفضل طريقة لتطبيقه هي تدليك المعجون مباشرة على المنطقة المصابة من القماش. العملية هي نفسها عند استخدام مزيلات البقع الإنزيمية لإزالة البقع مثل الزيوت والشحوم – يمكنك المساعدة في إزالة البقع من القماش عن طريق فرك مزيلات البقع الإنزيمية أو المنظفات مباشرة على البقعة. تأكد من أن هذه العملية تتم بعد الانتهاء من النقع الأولي أو التنشيف لتجنب تثبيت البقعة عن طريق الخطأ.