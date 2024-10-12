منع ندم المشتري على شراء منزلك باتباع هذه النصائح

يمكن أن يكون شراء منزل أحد أكبر المغامرات في الحياة. ربما تحلم بحفلات الشواء في الفناء الخلفي وليالي مشاهدة الأفلام المريحة، ولكن ماذا لو تحول منزل أحلامك إلى كابوس؟ هذا هو المكان الذي يتسلل فيه ندم المشتري، ويكون جاهزًا للانقضاض عندما لا تتوقعه. وللتخلص من هذا الشعور، هناك أشياء تحتاج إلى معرفتها قبل شراء منزل. تأكد من مراجعة إفصاح البائع، وإلقاء نظرة على تقرير فحص المنزل، وإجراء فحص نهائي للعقار.
إن إفصاح البائع يشبه بطاقة تقرير المنزل. إنه بمثابة أداة للشفافية، حيث يوفر للمشترين المحتملين معلومات مهمة حول حالة العقار وأي مشكلات معروفة (على وجه الخصوص، بعض البائعين هم مستثمرون ربما لم يعيشوا في المنزل). يتعين على البائع الكشف عن تفاصيل مختلفة حول العقار، بما في ذلك الإصلاحات والتجديدات السابقة وأي مشاكل قد تؤثر على قيمته أو سلامته. تشمل المناطق المشتركة المغطاة السقف والسباكة والأنظمة الكهربائية وأي انتشار للآفات.
عند مراجعة هذه الوثيقة، لا تكتفي بإلقاء نظرة سريعة عليها. اقرأ كل التفاصيل للحصول على صورة أوضح لما ستدخل إليه. ابحث عن العلامات الحمراء مثل مشاكل العفن أو إصلاحات السقف أو مشاكل السباكة. إذا قام البائع بإجراء الكثير من الإصلاحات، فقد يعني ذلك مشكلة في المستقبل. وبالمثل، إذا فشل البائع في الكشف عن مشكلات مهمة أو أثارت إجاباته مخاوف، فقد يشير ذلك إلى مشاكل أعمق.
انظر إلى تقرير تفتيش المنزل
هناك العديد من الفوائد الخفية للحصول على تقرير فحص المنزل قبل البيع، والذي يشبه الفحص الصحي لمنزلك المستقبلي. سيأتي مفتش منزلي مؤهل ويفحص كل شيء – الجدران، والسقف، والسباكة، والأنظمة الكهربائية، وحتى تلك المخلوقات الصغيرة المخادعة التي قد تعيش في العلية. سيقومون بعد ذلك بتجميع النتائج التي توصلوا إليها في تقرير شامل، مع الإشارة إلى أي مخاوف، والإصلاحات اللازمة، والحالة العامة للمنزل. سيساعدك الفحص في الكشف عن المشكلات التي قد لا تكون مرئية أثناء التجول غير الرسمي.
عندما تتلقى هذا التقرير، خذ وقتك واقرأه جيدًا. قد تكون بعض التقارير تقنية للغاية ومليئة بالمصطلحات التي قد تبدو مربكة. إذا كان هناك شيء غير واضح، تواصل مع وكيل العقارات أو المفتش للتوضيح. يمكنهم المساعدة في تحليل المصطلحات المعقدة إلى تفسيرات بسيطة. يمكن أن يساعدك فهم مدى خطورة أي مشكلات في المنزل في قياس مقدار الوقت والجهد والمال الذي قد يلزم لإصلاحها.
أيضًا، أبقِ الخطوط مفتوحة مع وكيلك والبائع. إذا كان هناك شيء ما في تقرير فحص المنزل غير صحيح، قم بالتواصل معه. قد ينقذك هذا من الندم المحتمل لاحقًا. تذكر أنه لا يوجد شيء اسمه سؤال سخيف عند إجراء عملية شراء كبيرة كهذه.
احصل على الإرشادات النهائية للعقار قبل الشراء
يتيح لك الاطلاع على إرشادات عقارية أخرى قبل الانتهاء من شراء منزلك إلقاء نظرة جديدة على المنزل والتأكد من أنك لا تزال مرتاحًا لقرارك. فكر في الأمر باعتباره فحصًا نهائيًا للتأكد من أن حماستك لا تعميك عن المشكلات المحتملة. للحصول على جولة نهائية ناجحة، انتبه جيدًا للمناطق التي ربما أثارت اهتمامك خلال الزيارة الأولى. تحقق مما إذا كانت أي إصلاحات وعد البائع بإكمالها قد تم الانتهاء منها بما يرضيك. على سبيل المثال، إذا وافق البائع على إصلاح صنبور متسرب أو إصلاح ثقب في الحائط، فتأكد من تنفيذ هذه المهام بشكل صحيح.
لا تتردد في إحضار مفكرة أو قائمة مرجعية للتأكد من أنك تغطي جميع المجالات المهمة. يمكن أن يشمل ذلك التحقق من وظائف الأجهزة واختبار النوافذ والأبواب والتأكد من عدم وجود مشكلات جديدة مثل الشقوق أو بقع الماء التي لم تكن موجودة أثناء الزيارة الأولية. قم أيضًا بتقييم النظافة العامة والصيانة للممتلكات. من المحتمل أن يكون المنزل الذي يتم صيانته جيدًا علامة على أن البائع قد اعتنى به بشكل صحيح.
إذا أمكن، أحضر معك صديقًا موثوقًا به أو أحد أفراد العائلة للحصول على رأي ثانٍ. قد يلاحظون الأشياء التي تجاهلتها أو يقدمون بعض الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، ضع في اعتبارك المظهر العام للمنزل أثناء الزيارة – هل لا يزال يبدو مناسبًا؟