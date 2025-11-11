من أجل أزهار الربيع التي لا نهاية لها، استخدم هذه النصائح لفصل الشتاء في نباتات الأغابانثوس الخاصة بك

Agapanthus (Agapanthus spp.) هو نبات معمر يزهر بأزهار أرجوانية رائعة في الربيع، مما يضيف الملمس والارتفاع واللون إلى حديقتك. ومع ذلك، عندما يصبح الطقس باردًا، هناك بعض الأشياء التي يتعين عليك القيام بها لضمان بقاء نبات agapanthus على قيد الحياة في فصل الشتاء. على الرغم من أنه يزدهر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11، إلا أن هذا النبات يمكن أن يعاني عند زراعته في مناطق تعاني من الصقيع. لحسن الحظ، يعد قضاء فصل الشتاء في نبات الأغابانثوس أمرًا سهلاً نسبيًا إذا كان في حاويات. ومع ذلك، هناك بعض الخطوات المعنية. تحتاج أولاً إلى معرفة ما إذا كانت دائمة الخضرة أم نفضية. إذا كانت الأوراق تتحول وتموت في الخريف، فمن المحتمل أن تكون نفضية. ومع ذلك، إذا كانت تبدو مشرقة وقوية، فقد تكون دائمة الخضرة. يجب نقل كلا النوعين إلى موقعهما الشتوي قبل الصقيع الأول.

إذا كان نبات الأغابانثوس من النباتات دائمة الخضرة، انقله إلى الدفيئة أو الحديقة الشتوية الخاصة بك. يجب أن تكون في مكان تتراوح فيه درجات الحرارة بين 55 إلى 60 درجة فهرنهايت، مع ما يكفي من الضوء الساطع لإبقائها سعيدة خلال أشهر الشتاء. سقيها طوال فصل الشتاء لمنع أوراقها من الجفاف أو الذبول.

إذا كنت تمتلك نوعًا نفضيًا من نبات الأغابانثوس، فسوف يدخل في حالة سكون خلال الشتاء، لذا يجب عليك نقله إلى مكان أكثر برودة وأكثر قتامة. في الواقع، قد يكون الطابق السفلي الخاص بك مكانًا رائعًا بشكل مدهش لهذه الأنواع من النباتات، خاصة إذا ظلت درجات الحرارة حوالي 40 إلى 45 درجة فهرنهايت. لا تحتاج إلى سقيها كثيرًا خلال الشتاء، لكن تأكد من عدم جفاف التربة تمامًا. في الربيع، بمجرد انتهاء خطر الصقيع، يمكنك أن تأخذ نبات الأغابانثوس إلى الخارج مرة أخرى.