من أين تشتري ، أفضل الأسعار

يتطلع ديترويت ليونز إلى الانتعاش.

ومع ذلك ، بعد أسبوع تقريبي واحد حيث سقط الفريق 27-13 أمام جوردان لوف وميكا بارسونز غرين باكرز ، لا يزال نادي دان كامبل متفائلاً.

“الأمر يتعلق دائمًا بالتحسن ، بغض النظر عن ماذا” ، فكر كامبل في مؤتمر صحفي مدروس بعد لعبة ما بعد اللعبة. “لذلك ، سنأخذها وسنتحسن”.

في الأسبوع الثاني ، جاريد جوف وشركاه. العودة إلى Ford Field لاول مرة في منزلهم ضد كالب ويليامز في شيكاغو بيرز يوم الأحد 14 سبتمبر.

في العام الماضي ، أسقطت الأسود منافسها NFC North مرتين ولكنها بحاجة إلى هذا الفوز لتجنب الانخفاض 0-2 لأول مرة منذ حملتها الكئيبة 3-13 2021.

إذا كنت ترغب في التأكد من أن Goff و David Montgomery و Amon-Ra St.

هذا صحيح بشكل خاص بالنسبة إلى الأسبوع الثاني المذكور أعلاه مع Bears بالإضافة إلى مواجهات رفيعة المستوى ضد Buccaneers (20 أكتوبر) ، الفايكنج (2 نوفمبر) ، رعاة البقر (4 ديسمبر) وإعادة مباراة مع باكرز يوم الخميس ، 27 نوفمبر.

يجب أن تكون هناك؟

أنت محظوظ.

اعتبارًا من الآن ، تتوفر التذاكر لجميع مسابقات Ford Field 2025.

في وقت النشر ، كان أدنى سعر يمكن أن نجده على التذاكر لأي مباراة منزلية واحدة مع Goff كان 259.60 دولار بما في ذلك الرسوم على المقاعد الحية.

تتميز المطابقات الأخرى بمقاعد تبدأ من 266 دولارًا إلى 403 دولارًا بما في ذلك الرسوم.

لمزيد من المعلومات ، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن موسم ديترويت ليونز 2025 أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلب.

أسعار تذاكر ديترويت ليونز 2025

يمكن العثور هنا على التقويم الكامل بما في ذلك جميع ألعاب ديترويت ليونز المنزلية القادمة في فورد فيلد بما في ذلك التواريخ وأوقات البدء والمعارضين والروابط إلى أرخص التذاكر المتاحة هنا:

تواريخ لعبة ديترويت ليونز المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في الدببة مقابل الأسود

الأحد 14 سبتمبر في الساعة 1 بعد الظهر 318 دولار

(بما في ذلك الرسوم) براونز مقابل الأسود

الأحد 28 سبتمبر في الساعة 1 بعد الظهر 265.62 دولار

(بما في ذلك الرسوم) القراصنة مقابل الأسود

الاثنين 20 أكتوبر في الساعة 7 مساءً 271.34 دولار

(بما في ذلك الرسوم) الفايكنج مقابل الأسود

الأحد ، 2 نوفمبر في الساعة 1 بعد الظهر 298.80 دولار

(بما في ذلك الرسوم) العمالقة مقابل الأسود

الأحد 23 نوفمبر في الساعة 1 بعد الظهر 259.60 دولار

(بما في ذلك الرسوم) باكرز مقابل الأسود

الخميس 27 نوفمبر في الساعة 1 بعد الظهر 402.90 دولار

(بما في ذلك الرسوم) رعاة البقر مقابل الأسود

الخميس ، 4 ديسمبر ، الساعة 8:15 مساءً 331.97 دولار

(بما في ذلك الرسوم) ستيلرز مقابل الأسود

الأحد 21 ديسمبر الساعة 4:25 مساءً 366 دولار

(بما في ذلك الرسوم)

جدول الأسود الكامل 2025

إذا كنت تعتقد أنك قد تجد نفسك تضرب الطريق مع Goff و The Lions هذا العام ، فإليك حيث يمكنك العثور عليها عندما لا تكون في Ford Field في الأشهر القليلة المقبلة.

تواريخ لعبة ديترويت ليونز بعيدا الأسود مقابل الغربان

الاثنين 22 سبتمبر في ملعب M&T Bank في بالتيمور ، MD الأسود مقابل بنجالز

الأحد 5 أكتوبر في ملعب Paycor في سينسيناتي ، أوهايو الأسود مقابل القبائل

الأحد ، 12 أكتوبر في ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي ، مو الأسود مقابل القادة

الأحد ، 9 نوفمبر في ملعب نورث ويست في لاندوفر ، ماريلاند الأسود مقابل النسور

الأحد ، 16 نوفمبر في لينكولن المالية في فيلادلفيا ، بنسلفانيا الأسود مقابل الكباش

الأحد 14 ديسمبر في ملعب صوفي في إنجلوود ، كاليفورنيا الأسود مقابل الفايكنج

الخميس ، 25 ديسمبر على ملعب البنك الأمريكي في مينيابوليس ، مينيسوتا الأسود مقابل الدببة

TBD في Soldier Field في شيكاغو ، IL

فورد ميدان جلوس مخطط

لم يكن الخروج إلى مدينة موتور لرؤية جوف يرمي جلد الخنازير شخصيًا؟

لجعل حياتك سهلة ، تحقق من خريطة Ford Field هنا للحصول على صورة أفضل لجميع وجهات النظر من المدرجات.

كيفية مشاهدة/دفق ألعاب الأسود

لا يوجد نقص في الطرق لمشاهدة ألعاب Lions مباشرة من راحة منزلك هذا الموسم.

يمكنك العثور على فريق Campbell الموهوب على ABC و CBS و ESPN و FOX و NBC وشبكة NFL على تواريخ تحديد.

خلال الموسم العادي ، سيتم بث معظم ألعاب NFC على Fox.

بالنسبة لألعاب وقت الذروة ، يمكن العثور على “Sunday Night Football” على NBC إلى جانب Peacock ، “Monday Night Football” مخصصة لـ ESPN (وأحيانًا ABC) و “الخميس ليلة كرة القدم” على فيديو Amazon Prime.

