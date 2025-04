من أين تشتري ، أفضل الأسعار

Vivid Seats هو شريك التذاكر الرسمي في نيويورك بوست. قد نتلقى إيرادات من هذه الشراكة لمشاركة هذا المحتوى و/أو عند إجراء عملية شراء. التسعير المميز يخضع للتغيير.



23 مباراة في موسم 2025 العادي ، تعد سان دييغو بادريس واحدة من أكبر مفاجآت لعبة البيسبول.

سباحة سجل 16-7-الذي تعادل الفريق مع المتهربين وميتس بانفاق العالي للحصول على أعلى نسبة فوز في MLB-يطلق فريق مايك شيلدت على جميع الأسطوانات بعد أن فازت بسلسلة ضد Braves و Guardians و Cubs.

فرناندو تاتيس جونيور يمزق القاتل من الكرة .349 مع ثمانية أشواط المنزل و 17 RBI. ماني ماتشادو ، زاندر بوجيرتس ولويس أرايز يجمعان بحملات جميع النجوم بهدوء. على التل ، يقوم ببدلة الرماة مايكل كينغ ونيك بيفيتا بتقديمها بشكل كبير بينما كان روبرت سواريز أقرب إلى إطفاء الأنوار.

بالإضافة إلى ذلك ، من يدري ما هو سقف موهبة جاكسون ميريل؟ السماء هي الحد الأقصى للظاهرة البالغة من العمر 22 عامًا.

وعلى الرغم من أن كل ما سبق ، قد يصادف كل ما سبق كمفاجأة لسان دييجرز لأن جميع اللاعبين المذكورة أعلاه هم من الأفضل في اللعبة ، إلا أنهم مروعون من جماهير SoCal لأن الفريق لم ينفق مثل الجنون على موسمهم مثل نظرائهم الغربيين (السعال ، المتهربون من السعال و diamondbacks ، السعال ، السعال).

“يجد الفائزون حلولًا” ، قال شيلدت ، 56 عامًا. “هذا ما نتطلع إلى القيام به كل يوم ولذا فهو نادي يحتوي على الكثير من القطع المختلفة ، يمكن أن يضربك بطرق مختلفة.”

إذا كنت ترغب في معرفة ما إذا كان النادي التنافسي على الهواء مباشرة ، فستتوفر التذاكر لجميع الألعاب المنزلية القادمة في Petco Park.

في وقت النشر ، كان أقل سعر يمكن أن نجده على التذاكر لأي مباراة منزلية واحدة 13 دولارًا بما في ذلك الرسوم على المقاعد الحية.

هذا أرخص من ضوء البراعم في الملعب (يبدأون من 14.99 دولار).

تبدأ الألعاب الأخرى في أي مكان من 14 دولارًا إلى 112 دولارًا بما في ذلك الرسوم.

أفضل ما في الأمر ، لم نذكر حتى جميع الهبات المثيرة التي خططت لها Padres لهذا العام.

إذا كنت تخطط لرحلتك وفقًا لذلك ، فيمكنك تسجيل حرة Tony Gwynn Rookie Bobblehead (29 أبريل) ، أو فرناندو Tatis Jr. Batflip Bobblehead (23 يونيو) أو Michael King Bobblehead (20 أغسطس).

هل تحتاج إلى العثور على اللعبة التي تجعل من المنطقي أكثر لميزانيتك والجدول الزمني الخاص بك؟

أنت في المكان المناسب ، فريار المؤمنين.

لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد حول كيفية رؤية ألعاب San Diego Padres 2025 المنزلية أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه تخضع للتقلب.

سان دييغو بادريس 2025 جدول الألعاب المنزلية

يمكن العثور على تقويم كامل لجميع الألعاب المنزلية في Petco Park الذي تم إنقاذه في الشهر – أبريل إلى سبتمبر – مع المعارضين وأوقات البدء والهبات وأفضل الأسعار أدناه.

أبريل 2025

سان دييغو بادريس أبريل 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في الأشعة مقابل. بادريس

الجمعة 25 أبريل في 6:40 مساءً 39 دولار

(تشمل الرسوم) أشعة مقابل بادريس

السبت 26 أبريل في الساعة 5:40 مساءً 40 دولار

(تشمل الرسوم) أشعة مقابل بادريس

الأحد 27 أبريل في 1:10 مساءً 26 دولار

(تشمل الرسوم) عمالقة مقابل بادريس

الثلاثاء 29 أبريل في 5:40 مساءً

توني جوين روكي bobblehead 66 دولار

(تشمل الرسوم) عمالقة مقابل بادريس

الأربعاء ، 30 أبريل في 1:10 مساءً 28 دولار

(تشمل الرسوم)

مايو 2025

سان دييغو بادريس مايو 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في الملائكة بادريس

الاثنين 12 مايو الساعة 6:40 مساءً 21 دولار

(تشمل الرسوم) الملائكة بادريس

الثلاثاء 13 مايو في الساعة 6:40 مساءً 18 دولار

(تشمل الرسوم) الملائكة بادريس

الأربعاء 14 مايو في الساعة 6:40 مساءً

قبعة دلو قابلة للعكس 30 دولار

(تشمل الرسوم) مارينرز ضد بادريس

الجمعة 16 مايو في 6:40 مساءً 26 دولار

(تشمل الرسوم) مارينرز ضد بادريس

السبت 17 مايو في 5:40 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم) مارينرز ضد بادريس

الأحد 18 مايو في الساعة 1:10 مساءً 15 دولار

(تشمل الرسوم) مارلينز ضد بادريس

الاثنين 26 مايو الساعة 5:40 مساءً 17 دولار

(تشمل الرسوم) مارلينز ضد بادريس

الثلاثاء 27 مايو في 6:40 مساءً

هوديي العسكري 26 دولار

(تشمل الرسوم) مارلينز ضد بادريس

الأربعاء ، 28 مايو في 1:10 مساءً 13 دولار

(تشمل الرسوم) القراصنة ضد بادريس

الجمعة ، 30 مايو في الساعة 6:40 مساءً 20 دولار

(تشمل الرسوم) القراصنة ضد بادريس

السبت 31 مايو في 6:40 مساءً 28 دولار

(تشمل الرسوم)

يونيو 2025

سان دييغو بادريس يونيو 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في القراصنة مقابل بادريس

الأحد ، 1 يونيو في 2:10 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم) Dodgers VS. بادريس

الاثنين 9 يونيو في 6:40 مساءً 83 دولار

(تشمل الرسوم) Dodgers VS. بادريس

الثلاثاء 10 يونيو في 6:40 مساءً 78 دولار

(تشمل الرسوم) Dodgers VS. بادريس

الأربعاء 11 يونيو في 6:40 مساءً 58 دولار

(تشمل الرسوم) رويالز ضد بادريس

الجمعة 20 يونيو في 6:40 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم) رويالز ضد بادريس

السبت 21 يونيو في 4:15 مساءً 31 دولار

(تشمل الرسوم) رويالز ضد بادريس

الأحد 22 يونيو في 1:10 مساءً

مدينة توصيل النظارات الشمسية 22 دولار

(تشمل الرسوم) المواطنين مقابل. بادريس

الاثنين 23 يونيو في 6:40 مساءً

Tatis Jr. Batflip Bobblehead 44 دولار

(تشمل الرسوم) المواطنين مقابل. بادريس

الثلاثاء 24 يونيو في 6:40 مساءً 14 دولار

(تشمل الرسوم) المواطنين مقابل. بادريس

الأربعاء 25 يونيو في 1:10 مساءً 15 دولار

(تشمل الرسوم)

يوليو 2025

سان دييغو بادريس يوليو 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في رينجرز ضد بادريس

الجمعة ، 4 يوليو في 3:40 مساءً 40 دولار

(تشمل الرسوم) رينجرز ضد بادريس

السبت 5 يوليو في 6:40 مساءً 29 دولار

(تشمل الرسوم) رينجرز ضد بادريس

الأحد 6 يوليو في 6:10 مساءً 25 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks VS. بادريس

الاثنين ، 7 يوليو في 6:40 مساءً 16 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks VS. بادريس

الثلاثاء 8 يوليو في 6:40 مساءً 14 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks VS. بادريس

الأربعاء 9 يوليو في 6:40 مساءً

City Connect Straw Hat 24 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks VS. بادريس

الخميس 10 يوليو الساعة 6:40 مساءً 15 دولار

(تشمل الرسوم) فيليز مقابل بادريس

الجمعة 11 يوليو في 6:40 مساءً 32 دولار

(تشمل الرسوم) فيليز مقابل بادريس

السبت، 12 يوليو في 4:35 مساءً 34 دولار

(تشمل الرسوم) فيليز مقابل بادريس

الأحد 13 يوليو في 1:10 مساءً 30 دولار

(تشمل الرسوم) Mets مقابل Padres

الاثنين 28 يوليو في 6:40 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم) Mets مقابل Padres

الثلاثاء 29 يوليو في 6:40 مساءً

منشفة شاطئ رمل 37 دولار

(تشمل الرسوم) Mets مقابل Padres

الأربعاء ، 30 يوليو في 1:10 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم)

أغسطس 2025

سان دييغو بادريس أغسطس 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في الكرادلة مقابل Padres

الجمعة ، 1 أغسطس في 6:40 مساءً 29 دولار

(تشمل الرسوم) الكرادلة مقابل Padres

السبت ، 2 أغسطس في 7:10 مساءً 24 دولار

(تشمل الرسوم) الكرادلة مقابل Padres

الأحد 3 أغسطس في 1:10 مساءً

Padres Pillowcase 32 دولار

(تشمل الرسوم) Red Sox vs. Padres

الجمعة 8 أغسطس في 6:40 مساءً 40 دولار

(تشمل الرسوم) Red Sox vs. Padres

السبت 9 أغسطس في 5:40 مساءً 55 دولار

(تشمل الرسوم) Red Sox vs. Padres

الأحد 10 أغسطس في 1:10 مساءً 35 دولار

(تشمل الرسوم) العمالقة ضد بادريس

الاثنين 18 أغسطس في 6:40 مساءً 20 دولار

(تشمل الرسوم) العمالقة ضد بادريس

الثلاثاء 19 أغسطس في 6:40 مساءً 18 دولار

(تشمل الرسوم) العمالقة ضد بادريس

الأربعاء 20 أغسطس في 6:40 مساءً

مايكل كينغ بوبلهيد 28 دولار

(تشمل الرسوم) العمالقة ضد بادريس

الخميس 21 أغسطس في الساعة 1:10 مساءً 21 دولار

(تشمل الرسوم) المتهربين مقابل بادريس

الجمعة 22 أغسطس في 6:40 مساءً 92 دولار

(تشمل الرسوم) المتهربين مقابل بادريس

السبت 23 أغسطس في 5:40 مساءً 112 دولار

(تشمل الرسوم) المتهربين مقابل بادريس

الأحد ، 24 أغسطس ، الساعة 1:10 مساءً 81 دولار

(تشمل الرسوم)

سبتمبر 2025

سان دييغو بادريس سبتمبر 2025 الألعاب المنزلية أسعار التذاكر

ابدأ في الأوريولز مقابل بادريس

الاثنين ، 1 سبتمبر في 3:40 مساءً 20 دولار

(تشمل الرسوم) الأوريولز مقابل بادريس

الثلاثاء 2 سبتمبر في 6:40 مساءً

ماتشادو كرة السلة 22 دولار

(تشمل الرسوم) الأوريولز مقابل بادريس

الأربعاء 3 سبتمبر في 1:10 مساءً 15 دولار

(تشمل الرسوم) ريدز مقابل بادريس

الاثنين ، 8 سبتمبر في 6:40 مساءً 16 دولار

(تشمل الرسوم) ريدز مقابل بادريس

الثلاثاء 9 سبتمبر في 6:40 مساءً 14 دولار

(تشمل الرسوم) ريدز مقابل بادريس

الأربعاء 10 سبتمبر في 5:40 مساءً

ديلان يتوقف 22 دولار

(تشمل الرسوم) روكيز مقابل بادريس

الخميس 11 سبتمبر في 6:40 مساءً 15 دولار

(تشمل الرسوم) روكيز مقابل بادريس

الجمعة 12 سبتمبر في 6:40 مساءً 21 دولار

(تشمل الرسوم) روكيز مقابل بادريس

السبت 13 سبتمبر الساعة 5:40 مساءً 17 دولار

(تشمل الرسوم) روكيز مقابل بادريس

الأحد 14 سبتمبر في الساعة 1:10 مساءً

قلادة SD مطرز 22 دولار

(تشمل الرسوم) البيرة مقابل بادريس

الاثنين 22 سبتمبر في 6:40 مساءً

لويس “لا ريجاديرا” arraez bobblehead 19 دولار

(تشمل الرسوم) البيرة مقابل بادريس

الثلاثاء 23 سبتمبر في 6:40 مساءً 14 دولار

(تشمل الرسوم) البيرة مقابل بادريس

الأربعاء ، 24 سبتمبر في 1:10 مساءً 16 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks مقابل Padres

الجمعة 26 سبتمبر في 6:40 مساءً 24 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks مقابل Padres

السبت 27 سبتمبر الساعة 5:40 مساءً 22 دولار

(تشمل الرسوم) Diamondbacks مقابل Padres

الأحد 28 سبتمبر الساعة 12:10 مساءً 19 دولار

(تشمل الرسوم)

San Diego Padres Full 2025 الجدول الزمني

إذا كنت تنزف Padres المحترق البرتقالي ولكن لم تكن مقرها في أرقى مدينة في أمريكا ، فلا يزال بإمكانك التقاط قائمة Shildt المكدسة في Ballparks في جميع أنحاء البلاد في الأشهر القليلة المقبلة.

للعثور على لعبة Away For You ، تحقق من جدول San Diego Padres الكامل 2025 الكامل هنا.

كيفية مشاهدة Padres في عام 2025

تفضل التقاط Tatis Jr. و Machado و Merrill and Co. من راحة منزلك (أو مكتبك في العمل أو البار أو في أي مكان تشاهد فيه الألعاب)؟

نحن لا نلومك.

إذا كان هذا هو الحال ، فيمكنك ضبط DIRECTV (القناة 694-3) أو AT&T U-Verse (القناة 781 أو 1781) و COX (القناة 83) و Spectrum (القناة 305 أو 443) ، وفقًا لموقع MLB.com.

من المحتمل أيضًا أن يتم بث الألعاب البارزة على ESPN أو TBS أو FOX-فقط تأكد من التحقق من قوائمك المحلية.

في حالة خروجك من سوق سان دييغو وتريد أن ترى كرة Padres المحبوبة ، قد يكون أفضل رهان لك هو MLB.TV.

