من الذي يصنع مساعدات النوم المميزة من كيركلاند، وهل هو مفيد لك؟

بغض النظر عن مدى التزامك بروتين نومك، تحتاج أحيانًا إلى القليل من المساعدة من مساعد النوم عندما تكون الحياة فوضوية بعض الشيء. تساعد مكملات النوم مثل الميلاتونين جسمك على الاستقرار في دورة نوم/استيقاظ أكثر اتساقًا، وتساعد المعادن مثل المغنيسيوم على استرخاء عضلاتك وأعصابك لتهيئك لراحة جيدة أثناء الليل. تعمل العلاجات العشبية والأحماض الأمينية أيضًا على جلب المزيد من الهدوء لجسمك وعقلك (إليك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها إذا لم تتمكن من النوم).

غالبًا ما تكون أدوات المساعدة على النوم التي لا تستلزم وصفة طبية عبارة عن مضادات الهيستامين التي لها أيضًا تأثير مهدئ. يعتبر Kirkland Signature Sleep Aid أحد الحلول الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج الأرق العرضي، ويوجد حصريًا في متاجر كوستكو. تم تصنيعه من قبل شركة الأدوية LNK International، Inc.

العنصر النشط في Kirkland Signature Sleep Aid، وهو دوكسيلامين سكسينات، هو أحد مضادات الهيستامين المعروفة والموجود أيضًا في Unisom Sleeptabs. على الرغم من أن مساعدات النوم هذه تعتبر آمنة للأرق على المدى القصير، إلا أنه يجب أن تكون على دراية ببعض الآثار الجانبية للدوكسيلامين والتفاعلات الدوائية.