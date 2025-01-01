من الذي يصنع مساعدات النوم المميزة من كيركلاند، وهل هو مفيد لك؟

بغض النظر عن مدى التزامك بروتين نومك، تحتاج أحيانًا إلى القليل من المساعدة من مساعد النوم عندما تكون الحياة فوضوية بعض الشيء. تساعد مكملات النوم مثل الميلاتونين جسمك على الاستقرار في دورة نوم/استيقاظ أكثر اتساقًا، وتساعد المعادن مثل المغنيسيوم على استرخاء عضلاتك وأعصابك لتهيئك لراحة جيدة أثناء الليل. تعمل العلاجات العشبية والأحماض الأمينية أيضًا على جلب المزيد من الهدوء لجسمك وعقلك (إليك بعض الحيل الأخرى التي يمكنك تجربتها إذا لم تتمكن من النوم).
غالبًا ما تكون أدوات المساعدة على النوم التي لا تستلزم وصفة طبية عبارة عن مضادات الهيستامين التي لها أيضًا تأثير مهدئ. يعتبر Kirkland Signature Sleep Aid أحد الحلول الشائعة التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج الأرق العرضي، ويوجد حصريًا في متاجر كوستكو. تم تصنيعه من قبل شركة الأدوية LNK International، Inc.
العنصر النشط في Kirkland Signature Sleep Aid، وهو دوكسيلامين سكسينات، هو أحد مضادات الهيستامين المعروفة والموجود أيضًا في Unisom Sleeptabs. على الرغم من أن مساعدات النوم هذه تعتبر آمنة للأرق على المدى القصير، إلا أنه يجب أن تكون على دراية ببعض الآثار الجانبية للدوكسيلامين والتفاعلات الدوائية.
الآثار الجانبية لـ Kirkland Signature Sleep Aid
يعمل دوكسيلامين عن طريق منع الهيستامين، وهي مادة كيميائية يطلقها الجسم أثناء الاستجابات المناعية. الهستامين هو ما يسبب أعراض الحساسية مثل انسداد الأنف أو العيون الدامعة. في حين أن منع الهستامين يمكن أن يخفف الحساسية، فإنه يجعلك تشعر بالنعاس أيضًا، ولهذا السبب فهو فعال كوسيلة مساعدة على النوم.
ومع ذلك، مثل معظم الأدوية، يأتي دوكسيلامين مع قائمة من الآثار الجانبية المحتملة. تشمل الأعراض الشائعة الغثيان والإمساك وجفاف الفم والأنف والحلق. قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من احتقان في الصدر، أو صداع، أو دوخة، أو عدم وضوح الرؤية. ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن الدوكسيلامين مسكن، إلا أنه قد يكون له أحيانًا تأثير معاكس، مما يسبب العصبية أو الإثارة بدلاً من ذلك.
الآثار الجانبية الأكثر خطورة، على الرغم من أنها نادرة، يمكن أن تشمل الهلوسة، والارتباك، والدوخة الشديدة، أو صعوبة في التبول. من المرجح أن تحدث هذه الأعراض عند كبار السن، لذا يجب عليهم استخدام الدوكسيلامين بحذر.
ستحتاج أيضًا إلى الانتباه إلى التفاعلات الدوائية. إذا كنت تتناول أدوية أخرى تسبب النعاس، مثل علاجات البرد والأنفلونزا أو المهدئات الأخرى، فإن دمجها مع Kirkland Signature Sleep Aid قد يؤدي إلى تضخيم التأثيرات. ودعونا لا ننسى الكحول، فهو أمر محظور جدًا عند استخدام أدوات النوم المساعدة (ويمكن للكحول أن يفسد نومك).
ما يجب مراعاته قبل تناول Kirkland Signature Sleep Aid
إذا كنت تعاني من مشاكل في المسالك البولية، فقد لا يكون الدوكسيلامين مناسبًا لك لأنه قد يجعل التبول أكثر صعوبة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل تضخم البروستاتا أو الجلوكوما أو مشاكل الرئة مثل الربو استشارة الطبيب قبل تناول مساعدات النوم هذه. يجب على الأفراد الحوامل أيضًا مراجعة الطبيب، وإذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية، فمن الأفضل تجنب الدوكسيلامين تمامًا، لأنه قد يضر طفلك.
نقطة أخرى مهمة: لا تستخدم مساعدات النوم مثل الدوكسيلامين إلا إذا كان لديك ليلة كاملة تخصصها للراحة. يبدأ مفعول الدواء عادةً خلال 30 دقيقة، لذا كن مستعدًا لضرب الوسادة. قد تشعر أيضًا بالتعب في صباح اليوم التالي، خاصة إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم. يحتوي Kirkland Signature Sleep Aid على 25 ملليجرام من الدوكسيلامين لكل جرعة – التزم بقرص واحد فقط في الليلة.
تعتبر مساعدات النوم مثل الدوكسيلامين جيدة للاستخدام على المدى القصير، ولكن إذا استمر الأرق لأكثر من أسبوعين، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب. يمكن أن يؤدي الاستخدام طويل الأمد إلى الاعتماد النفسي، حيث تشعر أنك لا تستطيع النوم بدون الدواء. قد يؤدي ذلك في الواقع إلى تفاقم حالة الأرق لديك عندما تحاول التوقف.
هناك أيضًا مخاطر محتملة طويلة المدى للتدهور المعرفي في وقت لاحق من الحياة. وجدت دراسة أجريت عام 2021 في مجلة Sleep Medicine أن الاستخدام الروتيني لمساعدات النوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 30٪.