من السهل DIY لاستبدال زنبرك باب المرآب المكسور

يحتوي باب الجراج الخاص بك على العديد من الأجزاء المتحركة، أحدها هو زنبرك الباب وهو مهم لموازنة الوزن. الزنبرك يسهل عليك فتح الباب وإغلاقه. المشكلة هي أنه حتى مع أداة فتح باب الجراج الأكثر موثوقية، يمكن أن ينكسر الزنبرك أو يتآكل بسرعة. يصبح فتح وإغلاق باب الجراج أمرًا صعبًا للغاية. باستخدام DIY بسيط، يمكنك استبدال زنبرك باب الجراج المكسور عن طريق قياس وشراء زنبرك جديد، وتثبيته على الشريط، وتوصيل كابل الأمان.

يعد استبدال نوابض باب المرآب الخاص بك مشروعًا جيدًا يمكنك تنفيذه بنفسك إذا كنت مهتمًا بالسلامة. كما أنه يوفر عليك المال دون الحاجة إلى متخصص. هناك نوعان من نوابض أبواب الجراج: الالتواء والتمديد. تظهر نوابض التمديد على أبواب الجراج القديمة فوق المسارات بجزء معدني ملفوف متصل ببكرة. نوابض الالتواء موازية لبابك وتبدو وكأنها برغي كبير. لاستبدال أي من الزنبركين، ستحتاج إلى بعض الأشياء بالإضافة إلى معدات السلامة. إذا كنت تعمل على باب ملتوي، فستحتاج إلى قضيبين متعرجين. للحصول على زنبرك تمديد، ستحتاج إلى مشبكين على شكل حرف C في متناول اليد. يجب أن يكون لديك أيضًا سلم ومفتاح ربط قابل للتعديل.

قبل تجربة مشروع DIY هذا، افهم أن السلامة أمر بالغ الأهمية. ارتد نظارات وقفازات السلامة وكن حذرًا جدًا عند استخدام الأدوات لإزالة الزنبرك الموجود على الباب لأنه قد يكون تحت التوتر. بعد ذلك، تأكد من حصولك على الزنبرك البديل الصحيح لبابك بناءً على طوله وسمكه واتجاه لفه وقطره الداخلي.