من السهل DIY لاستبدال زنبرك باب المرآب المكسور

يحتوي باب الجراج الخاص بك على العديد من الأجزاء المتحركة، أحدها هو زنبرك الباب وهو مهم لموازنة الوزن. الزنبرك يسهل عليك فتح الباب وإغلاقه. المشكلة هي أنه حتى مع أداة فتح باب الجراج الأكثر موثوقية، يمكن أن ينكسر الزنبرك أو يتآكل بسرعة. يصبح فتح وإغلاق باب الجراج أمرًا صعبًا للغاية. باستخدام DIY بسيط، يمكنك استبدال زنبرك باب الجراج المكسور عن طريق قياس وشراء زنبرك جديد، وتثبيته على الشريط، وتوصيل كابل الأمان.
يعد استبدال نوابض باب المرآب الخاص بك مشروعًا جيدًا يمكنك تنفيذه بنفسك إذا كنت مهتمًا بالسلامة. كما أنه يوفر عليك المال دون الحاجة إلى متخصص. هناك نوعان من نوابض أبواب الجراج: الالتواء والتمديد. تظهر نوابض التمديد على أبواب الجراج القديمة فوق المسارات بجزء معدني ملفوف متصل ببكرة. نوابض الالتواء موازية لبابك وتبدو وكأنها برغي كبير. لاستبدال أي من الزنبركين، ستحتاج إلى بعض الأشياء بالإضافة إلى معدات السلامة. إذا كنت تعمل على باب ملتوي، فستحتاج إلى قضيبين متعرجين. للحصول على زنبرك تمديد، ستحتاج إلى مشبكين على شكل حرف C في متناول اليد. يجب أن يكون لديك أيضًا سلم ومفتاح ربط قابل للتعديل.
قبل تجربة مشروع DIY هذا، افهم أن السلامة أمر بالغ الأهمية. ارتد نظارات وقفازات السلامة وكن حذرًا جدًا عند استخدام الأدوات لإزالة الزنبرك الموجود على الباب لأنه قد يكون تحت التوتر. بعد ذلك، تأكد من حصولك على الزنبرك البديل الصحيح لبابك بناءً على طوله وسمكه واتجاه لفه وقطره الداخلي.
اتخذ هذه الخطوات الضرورية عند استبدال نوابض أبواب الجراج
إنها فكرة جيدة أن تتحقق من النوابض الخاصة بك حتى يكون باب المرآب الخاص بك جاهزًا لفصل الشتاء. عند استبدال نوابض الباب الملحق، ارفع الباب لفتحه بعناية. قم بتثبيت المشابك على شكل حرف C على جانبي الجزء العلوي من الباب لإبقائه مفتوحًا. افصل أداة فتح الباب، ثم قم بفك الزنبرك، ثم قم بفك البكرة. افصل كابل الأمان من أحد الجانبين وأخرجه من الزنبرك، ثم قم بإزالة الزنبرك بالكامل حتى تتمكن من توصيل الزنبرك الجديد. أدخل كابل الأمان وقم بتوصيل النهاية بالبكرة، ثم بالباب. كرر هذه الخطوات لفصل الربيع على الجانب الآخر.
باستخدام نوابض الالتواء، أغلق الباب وافصل جهاز الفتح. أدخل قضبان اللف في الزنبرك، وقم بتدويرها مرة واحدة لتثبيتها في مكانها. قم بفك البراغي بعناية على أحد الجانبين باستخدام مفتاح الربط أثناء استخدام قضبان اللف لفك الزنبرك حتى يختفي الضغط. قم بإزالة مسامير الدعامة المركزية، ثم قم بفك البراغي وفك الزنبرك على الجانب الآخر. قم بإزالة البراغي من الأسطوانة وسلك الكابل الموجود في النهاية، ثم اسحب الشريط للخارج حتى تتمكن من إزالة الزنبركات. قم بتحريك الزنبركات الجديدة في مكانها، ثم أعد الشريط مرة أخرى عبر الأسطوانة وأحكم ربط مساميره. أعد توصيل الكابل بالأسطوانة، ولفه، ثم عد إلى المركز. قم بلف الزنبركات بعناية وأدخل البراغي في الأطراف. عندما ترفع الباب، يجب أن يبقى في مكانه. أحكم ربط الزنبركات، ثم أعد توصيل الباب بالفتحة واختبره.