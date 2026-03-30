بعد مرور ثلاث مباريات في مسيرته في دوري الهوكي الوطني، لا يبدو أن آدم سيكورا لديه زر “إيقاف التشغيل”.

كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بمثابة شعاع مطلق من أشعة الشمس في موسم رينجرز المظلم والقاتم منذ لحظة وصوله إلى نيويورك. والابتسامة لم تفارق وجهه بعد. سينفجر إذا لم يعبر عن وفرة الامتنان التي ملأته منذ حصوله على هذه الفرصة.

والأكثر من ذلك، فقد ترك Sykora بصماته على كل من ألعابه الثلاث الأولى بأكثر من طريقة.

قال كونور شيري عن سيكورا: “لا أعرف إذا كان بإمكانكم رؤية ذلك يا رفاق، لكن طاقته لا مثيل لها”. “إنه يقف على قدميه باستمرار. ويضرب بعصاه. إنه فقط، أعني، مع كل هؤلاء الرجال، ولكن بشكل خاص معه، إنه يجلب طاقة معدية. إنه ممتع للتواجد حوله، ومن الممتع اللعب معه.”

سجل سيكورا هدفه الثاني في العديد من المباريات في الفوز 3-1 على الفهود بعد ظهر يوم الأحد، متغلبًا على تسديدة آدم فوكس في مرمى حارس مرمى بانثرز سيرجي بوبروفسكي ليتقدم 1-0 في وقت مبكر نسبيًا في الشوط الثاني.

لم يمض وقت طويل بعد خوض سيكورا “أول قتال له على الإطلاق في حياتي” مع لوك كونين من فريق بانثرز.

استنادًا إلى احتفال سيكورا بالهدف – حيث قفز إلى الألواح بابتسامة مفتوحة الفم – كنت تعتقد أن هذا هو الأول له. على الرغم من أنه من الممكن ألا يفقد الجناح السلوفاكي هذا المستوى من الحماس أبدًا.

قال سيكورا: “أشعر أن ثقتي قد ترتفع قليلاً بمجرد اللعب أكثر بالقرص وتسوية الأمور نوعًا ما”. “لن أغير أي شيء أبدًا في أسلوب لعبي. ما زلت ألعب بشكل بسيط. أمتلك عصا جيدة في المقدمة. العب من خلال الناس. كن على قيد الحياة على مقاعد البدلاء. هذه الأنواع من الأشياء أريد إحضارها إلى هذا الفريق، وسأبذل قصارى جهدي.”

استمرارًا للتزلج على الجناح الأيمن لفنسنت تروتشيك وويل كويل، سجل سيكورا هدفين في سبع تسديدات بينما بلغ متوسط ​​الوقت الجليدي 12:31 لكل مباراة حتى الآن.

الإنتاج مرحب به، لكن شخصية سيكورا هي التي أعادت تشكيلة رينجرز إلى الحياة.

قال المدرب الرئيسي مايك سوليفان: “من الصعب ألا تحب هذا الرجل”. “الطاقة التي ينضح بها، لا أعتقد أنه مر بيوم سيئ في حياته. إنه رجل ممتع للتواجد حوله، لكن أخلاقيات عمله وموقفه والطاقة التي يجلبها معدية. إنه رجل يسهل التشجيع عليه، يمكنني أن أخبرك بذلك.”

عاد نوح لابا إلى تشكيلة رينجرز للمرة الأولى منذ 18 مارس، عندما غاب اللاعب الصاعد عن الملاعب بسبب إصابة في الجزء السفلي من الجسم لخمس مباريات متتالية.

أثناء تمركز الخط الرابع بين جوني برودزينسكي وياروسلاف تشميلار، ساعد لابا في تسجيل هدف سيكورا في مباراته رقم 66 هذا الموسم.

قال سوليفان: “اعتقدت أنه كان جيدًا”. “أكبر شيء أعتقد أنه يضيفه إلى تشكيلتنا هو الحجم والسرعة. إنه جيد جدًا في دائرة المواجهة. يمكنه تنفيذ ركلات الترجيح، لكنه يمكنه التزلج. لعبته بين الشمال والجنوب جيدة. لعبنا معه اليوم مع (تشميلار) وجوني برودزينسكي. اعتقدت أن هذا الخط كان ممتازًا طوال الليل.”

أوقف حارس مرمى رينجرز إيجور شيستيركين 26 من أصل 27 تسديدة واجهها في فوزه الثالث والعشرين هذا الموسم بعد ظهر الأحد ضد الفهود.

أعيد جوسو بارسينن إلى هارتفورد يوم السبت. كان المركز الفنلندي بمثابة خدش صحي في سبع من المباريات الثماني الماضية.