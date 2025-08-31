من المؤكد أن خطأ البستنة الصاعد في تأخير حصادك لهذه النباتات

يجب على البستانيين التفكير في بدء العديد من محاصيل الموسم الدافئ الشهيرة في الداخل ، مثل الطماطم والفلفل الحار والفلفل الحلو والباذنجان. ولكن هناك أيضًا بعض محاصيل الموسم الباردة التي تميل إلى النمو بشكل سيئ في الحديقة ما لم تبدأ في وقت مبكر من الداخل ، لأنها حساسة للبصل الساخن وتحتاج إلى النضج قبل ذلك. قد يكون من الخطأ توجيه براعم زرع بروكسل ، والكرنب ، والكرفس.

لسوء الحظ ، لم تبدأ هذه النباتات من البذور في الداخل في نفس الوقت. هذه التوصيات القيمة التي يفوتها بعض البستانيين على حزم البذور الخاصة بهم تسرد العدد الدقيق للأسابيع قبل صقيع الربيع الماضي الذي يجب أن تبدأ فيه البذور. على سبيل المثال ، يمكنك زراعة الطماطم المثيرة من البذور من خمسة إلى ستة أسابيع قبل آخر صقيع متوسط ​​، في حين أن الفلفل والباذنجان يتطلب تسعة أسابيع ، فإن براعم بروكسل والملفوف تحتاج إلى 10 إلى 11 الأسابيع ، والكرفس يحتاج 12 إلى 13 أسبوعا.

الشتلات التي تزرع في الداخل حساسة للطقس البارد ، لذلك يتم تأخير عملية الزرع إلى الحديقة حتى بعد صقيع الربيع الأخير – وبعد أن يتم تصلب الشتلات أولاً. تخطي التصلب هو خطأ آخر يرتكبها المبتدئون. بدلاً من ذلك ، يجب إدخال الشتلات التي تزرع في الداخل تدريجياً إلى الهواء الطلق من خلال زيادة وقتها الذي يقضيه في الشمس والرياح والأمطار قليلاً أكثر من أسبوع إلى أسبوع ونصف.