من المتوقع أن تتضمن قائمة USMNT لكأس العالم 2026 إغفالات مذهلة

رياضة
من المتوقع أن تتضمن قائمة USMNT لكأس العالم 2026 إغفالات مذهلة

مفاجأة، مفاجأة.

لم يقم لاعبا خط الوسط تانر تيسمان ودييجو لونا بتقليص عدد اللاعبين إلى 26 لاعبًا لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وبدلاً من ذلك، ذهبت أماكن القائمة في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى لاعب الوسط جيو رينا والجناح أليخاندرو زينديجاس.

عاد لونا من إصابة في الركبة بأربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في سبع مباريات في الدوري الأمريكي (ست مباريات) منذ 1 أبريل.

عانى تيسمان من شد عضلي منذ أسبوعين فقط. ومن غير المعروف ما إذا كان استبعاده مرتبطًا بالإصابة.

تحصل رينا على فرصة ثانية بعد أن كادت أن تُطرد من كأس العالم 2022 بسبب مشاكل سلوكية.

كان والديه ومدرب الولايات المتحدة السابق جريج بيرهالتر على خلاف.

قام سيباستيان، نجل بيرهالتر، بإعداد القائمة.

تقع الولايات المتحدة في مجموعة تضم باراجواي وتركيا وأستراليا وتفتتح اللعب في الساعة 9 مساءً يوم 12 يونيو.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2026 آراء الإخبارية