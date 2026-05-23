من المتوقع أن تتضمن قائمة USMNT لكأس العالم 2026 إغفالات مذهلة

مفاجأة، مفاجأة.

لم يقم لاعبا خط الوسط تانر تيسمان ودييجو لونا بتقليص عدد اللاعبين إلى 26 لاعبًا لفريق الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم، وفقًا لصحيفة الغارديان.

وبدلاً من ذلك، ذهبت أماكن القائمة في تشكيلة المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى لاعب الوسط جيو رينا والجناح أليخاندرو زينديجاس.

عاد لونا من إصابة في الركبة بأربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في سبع مباريات في الدوري الأمريكي (ست مباريات) منذ 1 أبريل.

عانى تيسمان من شد عضلي منذ أسبوعين فقط. ومن غير المعروف ما إذا كان استبعاده مرتبطًا بالإصابة.

تحصل رينا على فرصة ثانية بعد أن كادت أن تُطرد من كأس العالم 2022 بسبب مشاكل سلوكية.

كان والديه ومدرب الولايات المتحدة السابق جريج بيرهالتر على خلاف.

قام سيباستيان، نجل بيرهالتر، بإعداد القائمة.

تقع الولايات المتحدة في مجموعة تضم باراجواي وتركيا وأستراليا وتفتتح اللعب في الساعة 9 مساءً يوم 12 يونيو.