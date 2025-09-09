من المتوقع أن تحصل فرانكي مونتاس على ميتس على جراحة تومي جون ، حتى عام 2027

فيلادلفيا – من المقرر أن يخضع لاعب فريق ميتس فرانكي مونتاس لعملية جراحية كبرى في المرفق اليوم ، ومن المحتمل أن يخرجه من العمل حتى عام 2027.

من المتوقع أن تتطلب Montas إصلاح Tommy John UCL الكامل استنادًا إلى التصوير الذي تم التقاطه ، والذي يتطلب عادةً ما لا يقل عن 12 إلى 14 شهرًا من إعادة التأهيل لبدء أباريق. كانت مونتاس ذات اليد اليمنى ، وهي واحدة من توقيعات وكيل ميتس الحرة هذا الشتاء ، في خضم سنة صعبة على التل بعد أن فقدت النصف الأول من الموسم بسلالة لات.

مونتاس ، 3-2 مع عصر 6.28 ، قد تم تخفيض رتبته للتو إلى الثيران عندما شعر وجع تم تشخيصه على أنه تمزق UCL في كوعه الأيمن.

يمتلك مونتاس خيار لاعب بقيمة 17 مليون دولار لعام 2026 ، وهو ما سيحصل عليه بوضوح. كانت صفقةه الإجمالية مقابل 34 مليون دولار على مدار عامين وسيتم استدعاءها باعتبارها واحدة من الواضح أنها لم تنجح. إنه يعتبر موهوبًا للغاية وقد نجح في مكان آخر ، لكن فترة ولاية يانكيز المختصرة انتهت أيضًا بالإصابة وخيبة الأمل.