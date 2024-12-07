من المتوقع أن تصل قيمة يانصيب خوان سوتو إلى 700 مليون دولار

من المتوقع أن تصل المزايدة في خوان سوتو ديربي إلى علامة البيسبول السحرية البالغة 700 مليون دولار، مع اقتراب المنافسة الساخنة التي لا تزال بين خمسة فرق كبيرة في السوق وتشمل فريق ميتس ويانكيز الحالي من نهايتها التاريخية.

يُعتقد أن أربعة فرق على الأقل – ميتس ويانكيز وريد سوكس وبلو جايز – على الأقل في نطاق هذا الرقم القياسي لـ MLB، الذي لم يحققه سابقًا سوى النجم الدولي شوهي أوهتاني.

من المثير للاهتمام أن بطل بطولة العالم لبطولة Ohtani هو واحد من خمسة متسابقين نهائيين يعتقد أنهم متأخرون في المزايدة (ولكن يبدو أنه لم يتم استبعادهم بسبب إيجابيات واضحة أخرى).

كان هدف سوتو من المشاركة في مسابقة اليانصيب الشتوية الكبيرة هو تحديد الفائز الثابت الذي سيدفع ما يستحقه، وهو ما تبين أنه مبلغ كبير، على الأقل في نظر صناع القرار الرئيسيين في لعبة البيسبول.

لا يُعتقد أن أي فريق قد انفصل عن نفسه ماليًا حتى الآن، مما يجعل القرار صعبًا.

بالإضافة إلى ذلك، قيل إن العروض التي تم تغييرها خلال اليوم أو اليومين الأخيرين لا تزال قادمة، مما قد يؤدي إلى تعقيد الأمور.

من المعروف أن سوتو يتحلى بالصبر، على أي حال (انظر مضاربه)، ومع أن جميع المزايدين الأربعة الكبار يحملون إيجابيات قوية ولكن أيضًا بعض السلبيات، فلا ينبغي أن يكون مفاجئًا أنه يدرس بعناية قرارًا يمكن أن يؤثر على سنواته الخمسة عشر القادمة ( على الرغم من أنه من المفترض أن يكون هناك خيار إلغاء الاشتراك واحد على الأقل بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه).

في هذه الأثناء، يشعر المشجعون وحتى كبار المسؤولين التنفيذيين بالقلق، خاصة بشأن سوتو ولكن أيضًا بشأن كيفية تحولهم في حالة انتقاله إلى مكان آخر.

بمجرد التوقيع، توقع موجة من النشاط في الاجتماعات الشتوية، والتي تبدأ بشكل غير رسمي يوم الأحد.

قد يتساءل البعض كيف سيتفوق سوتو، على الرغم من كونه ضاربًا عظيمًا، على أوهتاني المذهل والفريد من نوعه، الذي تقدر قيمة صفقته القياسية البالغة 700 مليون دولار من قبل MLB بين 437 مليون دولار و470 مليون دولار، مع احتساب مبلغه غير المسبوق البالغ 680 مليون دولار في المبالغ المؤجلة مال.

لكن ضع في اعتبارك أن سوتو، الذي بلغ 26 عامًا في يوم المباراة الأولى من بطولة العالم ضد دودجرز، أصغر بأربع سنوات من أوهتاني الذي كان وكيلًا حرًا.

العامل الآخر هو أن سوتو لا يبدو أن لديه تفضيلات جغرافية تؤثر على سوقه، كما يبدو أنه كان الحال مع أوهتاني، الذي كان اختياره الأفضل الآخر إلى جانب دودجرز هو الملائكة الحاليين.

لقد لعب سوتو بالفعل لثلاثة فرق، مع عام واحد فقط في ذا برونكس، وإن كان عامًا سعيدًا ومثمرًا بشكل عام، حيث سجل 0.989 OPS ووصول يانكيز إلى بطولة العالم لأول مرة منذ 15 عامًا.

على الرغم من الشائعات القديمة أنه يفضل الساحل الشرقي، يقول الأصدقاء إنه استمتع كثيرًا بسان دييغو أيضًا.

يمتلك بطل الدوري الأمريكي يانكيز أفضل قائمة حالية من بين المزايدين الأربعة الكبار، وهذا بالتأكيد لصالحهم.

لكن ورد أن سوتو كان لديه أسئلة حول نظام مزرعتهم في اجتماعهم، والذي كان اجتماعًا إيجابيًا للغاية بشكل عام.

قد يبدو هذا بمثابة اعتبار بسيط بالنسبة لفريق لم يسجل سوى مواسم الفوز منذ عام 1993، ولكن هذه دعوته وهو يتطلع إلى المستقبل.

في حين أن فريق ميتس، الوصيف في الدوري الوطني، في تحسن واضح، ويمنحهم المالك صاحب الجيب العميق ستيف كوهين كل أنواع الاحتمالات، فإن قائمتهم الحالية يمكن أن تكون موضع تساؤل.

مع رحيل العديد من الوكلاء الأحرار الرئيسيين (لويس سيفيرينو) أو عدم التوقيع (بيت ألونسو، شون مانيا، خوسيه كوينتانا)، يبدو فريقهم غير مكتمل.

شدد فريق Red Sox في اجتماعهم على قائمة العملاء المحتملين الممتازة، وتاريخهم مع نجوم الدومينيكان (بما في ذلك بيدرو مارتينيز وديفيد أورتيز) ومتنزه Fenway Park الممتاز المناسب لمحركات سوتو الحاصلة على براءة اختراع، لكن يتعين عليهم التعامل مع حقيقة أنهم انتهوا الأخير في ثلاثة مواسم الأخيرة.

يبدو فريق Blue Jays، الذي يتمتع، مثل فريق Mets، بالقدرة على أن يكون عدوانيًا للغاية في تقديم العطاءات، وكأنه فريق أفضل بكثير على الورق مما أظهره في عام 2024.

لكن نجميهما الكبيرين، فلاديمير غيريرو جونيور وبو بيشيت، سيصبحان وكيلين حرين بعد عام 2025، لذا قد يبدو مستقبلهما أقل ضمانًا من مستقبل يانكيز وميتس ودودجرز بالتأكيد.

ثم هناك البطاقة الجامحة في هذا الديربي، دودجرز، الذين لديهم أفضل قائمة MLB ويبدو أنهم في وضع جيد جدًا للسيطرة في السنوات القادمة.

يعود الفضل في ذلك إلى فريق العمل المتنوع، ومجموعة التمركز المتنوعة والمرصعة بالنجوم، وخاصة أوهتاني، الذي ربما يكون اللاعب الأكثر تنوعًا في لعبة البيسبول، والذي تسمح له تأجيلاته السنوية البالغة 68 مليون دولار بالقيام بأي شيء يريدونه تقريبًا.

ويأمل فريق دودجرز أيضًا في إضافة النجم الياباني روكي ساساكي وإعادة التعاقد مع لاعب الوسط النجم تيوسكار هيرنانديز.

إن إمكانية الانضمام إلى ما يبدو فريقًا خارقًا هي بالتأكيد ما يبقيهم في ديربي حيث تبدو الفرق الأربعة الأخرى أكثر تحفيزًا.