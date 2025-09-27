من المتوقع أن يبدأ Brock Purdy في دفعة 49ers الضخمة 49

عاد بروك.

وقال كايل شاناهان المدير الفني للمنتخب للصحفيين يوم الجمعة ، من المتوقع أن يعود بروك بوردي لاعب الوسط 49 من كبار المباراة في الأسبوع الرابع يوم الأحد ضد جاكوارز في ملعب ليفي.

غاب بوردي عن المباراتين السابقين مع إصابة إصابة في إصبع القدم التي أصيبت بها خلال المباراة الافتتاحية للموسم ضد سيهوكس ، لكنه شارك بالكامل في ممارسة يوم الجمعة ، مما دفع شاناهان إلى تأكيد عودته.

قال شاناهان: “لقد بدا جيدًا في الممارسة العملية طوال الأسبوع”. “سنقوم به إلى هناك يوم الأحد ، ونحن واثقون من أنه مستعد للذهاب”.

يوفر Burdy’s Recovery دفعة 49ers ، الذين هم حاليًا من 3 إلى 0 (على الرغم من تفاضل نقطة +10 فقط) ويسعون إلى الحفاظ على بدايتهم غير المهزومة لموسم 2025.

“أقصد ، هذا ما كنا نأمله” ، قال شاناهان عن بوردي يعود للبدء. “كنا نعلم أن الأمر قد يسير في أي من الاتجاهين ، لكن حقيقة أننا اعتبرنا أن يكون رجلاً طارئًا الأسبوع الماضي – مجرد التحدث معه يومي الاثنين والثلاثاء ، ولم يكن ممتلئًا يوم الأربعاء أو الخميس ، لكن يمكنك أن تقول أنه كان يسير في هذا الاتجاه.

“طالما استيقظ اليوم يشعر بالرضا ، لقد توقعنا ذلك نوعًا ما.”

في غياب بوردي ، تولى ماك جونز وقاد الفريق إلى انتصارات على القديسين والكرادلة.

على مدار مباراتين ، أكمل جونز 53 من 80 تمريرة ل 563 ياردة ، ورمي أربعة لمس أرض مقابل اعتراض واحد فقط وتصنيف 98.1 المارة.

على الرغم من كفاءة جونز ، من الواضح أن بوردي-الذي وقع تمديدًا مدته خمس سنوات بقيمة 265 مليون دولار في هذا الموسم-هو بداية طويلة الأجل في سان فرانسيسكو.

أكمل بوردي 26 من 35 تمريرة في الأسبوع 1 ، ورمي هبوطين واعتراضين مع 78.8 QBR.

أكد شاناهان أن مشاركة بوردي في الممارسة كانت قوية بما يكفي للتعامل مع عمل اللعبة.

قال شاناهان: “إنه مستعد دائمًا ، لقد لعب في ألعاب مع Zero Practice ، وحصل ، في معظمه ، كل هذا الأسبوع.”