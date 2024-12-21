من المتوقع أن يتم إطلاق سراح Kirk Cousins ​​بواسطة Falcons قبل وصول المكافأة البالغة 10 ملايين دولار

أصبح الطلاق بين كيرك كوزينز وفالكونز قريبًا.

من المتوقع أن يتم استبعاد لاعب الوسط المخضرم البالغ من العمر 13 عامًا من أتلانتا قبل أن تصل مكافأته البالغة 10 ملايين دولار في 17 مارس، لكن العديد من المصادر حول الدوري، لكل ESPN، تعتقد أن الإصدار سيحدث قبل ذلك الحين.

قال المسؤولون التنفيذيون في المكتب الأمامي الذين يراقبون وضع Cousins ​​في أتلانتا إن لاعب الوسط لديه شرط عدم التجارة في عقده وبالتالي لديه كل النفوذ.

ومع ذلك، لا أحد يعتقد أن لدى كوزينز مستقبلًا في مساعدة الصقور (7-7) على الخروج من جحرهم.

نتيجة لذلك، هناك توقع على مستوى الدوري بأن الصقور لن يكونوا قادرين على مقايضة أبناء عمومتهم وسيتعين عليهم إطلاق سراحه قبل الموعد النهائي في مارس عندما يحين موعد استحقاق مكافأته لموسم 2026.

من المؤكد أن قطع العلاقات لا يأتي من العدم.

لن يكون من الحكمة أن يتحمل فريق الصقور أي تكاليف إضافية للاعب الوسط الذي كلف الفريق 90 مليون دولار خلال 14 مباراة.

لم يحقق Cousins، البالغ من العمر 36 عامًا، نجاحًا كبيرًا في تحقيق النجاح المبكر للوكالة المجانية، حيث ترك الفايكنج لصفقة مدتها أربع سنوات بقيمة 180 مليون دولار مع الصقور.

مع وجود لاعب Pro Bowler أربع مرات تحت المركز، كان لدى الصقور تطلعات عالية للموسم بعد حملة 7-10 في عام 2023.

ومع ذلك، خاض Cousins ​​أربع مباريات متتالية دون تمريرة هبوط وتم وضعه على مقاعد البدلاء للمبتدئ مايكل بينيكس جونيور هذا الأسبوع، والذي تم اختياره بشكل مفاجئ من قبل الصقور ليكون الاختيار العام الثامن لمسودة NFL 2024.

إذا جاء الإصدار، فسيصبح Cousins ​​وكيلًا مجانيًا للموسم الثاني على التوالي وسيتمكن من اختيار فريق جديد يناسبه بشكل أفضل.

بعد جلوس كوزينز على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء قبل مباراتهم ضد العمالقة يوم الأحد، قيل أن كوزينز يتعامل مع هذه الخطوة “بمستوى عالٍ”، كما قال رحيم موريس مدرب الصقور.

وقال موريس: “كما تعلمون، من الواضح أنه في أي وقت تتنحون فيه وتخفضون رتبتكم مهما كانت القضية، فلن يقابل ذلك بتقدير كبير، وكل هذه الأشياء”.

في هذا الموسم، أكمل Cousins ​​303 من 435 محاولة تمرير لمسافة 3508 ياردة، وكان لديه تقريبًا نفس القدر من الهبوط (18) مثل الاعتراضات (16).

الاعتراضات الـ 16 هي معظم مسيرته.