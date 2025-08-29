من المتوقع أن يسجل المراهنون الأمريكيون 30 مليار دولار على اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



من المتوقع أن تكون الرهان NFL أكبر من أي وقت مضى في عام 2025.

من المتوقع أن يكون ما يقرب من 30 مليار دولار الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي هذا الموسم في Legal US Sportsbooks ، مما أدى إلى تحطيم الأرقام القياسية السابقة ، وفقًا لجمعية الألعاب الأمريكية.

وقال بيل ميلر الرئيس التنفيذي لشركة AGA: “هذا الموسم ، يتمتع المشجعون بأكثر من أي وقت مضى للتفاعل مع اللعبة التي يحبونها. الرهان الرياضي القانوني يعزز المنافسة الممتعة والودية التي تجعل ألعاب وتقاليد اتحاد كرة القدم الأميركي أكثر خصوصية”.

“من خلال حماية المستهلكين القوية والالتزام المشترك بالمسؤولية ، تشجع صناعة المراهنة الرياضية القانونية المنظمة جميع عشاق كرة القدم على امتلاك خطة لعبة قبل وضع رهان وضمان تجربة Gameday – بغض النظر عن نتائج الرهان أو اللعبة – ممتعة.”

هذا التقدير هو زيادة بنسبة 8.5 في المئة عن مقبض الموسم الماضي المقدرة البالغة 27.6 مليار دولار.

في فبراير / شباط ، كان من المتوقع أن يراهن المراهنون على رقم قياسي بقيمة 1.39 مليار دولار على Super Bowl بين Chiefs و Eagles.

كان هذا الإسقاط بزيادة قدرها 11.2 في المائة على مبلغ 1.25 مليار دولار للعام السابق الذي تم وضعه على الخط خلال Super Bowl 2024 بين الرؤساء و 49ers.

تباهت الكتب الرياضية باهتمام المراهنة بتلك اللعبة بعد أن أسقط النسور رؤساء الزعماء.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

وقال كريستيان سيبوليني ، كبير مديري التجارة في BETMGM ، “لقد استغرق الأمر أكبر عدد من الرهانات ، وكانت واحدة من أفضل نتائج لعبة واحدة في تاريخ الشركة”.

وقال متحدث باسم Draftkings لصحيفة “بوست”: “تم وضع أكثر من 12 مليون رهان على اللعبة مع DraftKings عبر 2.5 مليون عميل نشط”. “قادت Draftings المنافسة في متجر التطبيقات ، حيث بلغت ذروتها في المرتبة الثالثة في أعلى مجاني بشكل عام ورقم 1 في أفضل الرياضات المجانية.”