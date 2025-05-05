من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب واشنطن العاصمة ، كمضيف 2027 NFL

رياضة
من المتوقع أن يعلن دونالد ترامب واشنطن العاصمة ، كمضيف 2027 NFL

يلجأ القادة إلى القائد الأعلى لإصدار إعلان رئيسي يوم الاثنين.

سيعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الاثنين أن مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي تتجه إلى واشنطن العاصمة ، في عام 2027.

سيتم الإعلان مع مفوض اتحاد كرة القدم الأميركي روجر جودل ومالك القادة جوش هاريس في متناول اليد في البيت الأبيض ، مع وجود الخطة للحدث الذي يستمر ثلاثة أيام في المركز التجاري الوطني.

كان ترامب قد تفاعل مع موظفي اتحاد كرة القدم الأميركي مؤخرًا ، حيث قام النسور بزيارة البيت الأبيض الأسبوع الماضي والرئيس للجولف ويقضي اليوم مع Saquon Barkley قبل ذلك.

ستكون المسودة إنجازًا آخر للقادة ، الذين شاهدوا تحولًا هائلاً كمؤسسة منذ تولى هاريس كمالك الأغلبية بعد عقود من الخلل في عهد دان سنايدر.

أصبحت المسودة نعمة ضخمة للمدن منذ أن بدأ اتحاد كرة القدم الأميركي في أخذ الحدث السنوي للدوري على الطريق الذي يبدأ في عام 2015.

شهدت ديترويت 750،000 شخص يحضرون الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في عام 2024 ، والذي سجل رقما قياسيا في الحضور ، والشهر الماضي في جرين باي ، قام أكثر من 600000 من مشجعي كرة القدم بالرحلة إلى ويسكونسن.

إن استضافة المسودة هو الثاني من الأخبار السارة التي حصل عليها مشجعو القادة خلال الأيام القليلة الماضية بعد إعلانها الأسبوع الماضي أن الفريق والمسؤولين في واشنطن العاصمة توصلوا إلى اتفاق على ملعب جديد في موقع ملعب RFK.

تعيد الصفقة القادة إلى المكان الذي اتصلوا به ذات مرة للمنزل لأول مرة منذ عام 1996.

لعبت الامتياز في ملعب Northwest في Landover ، ماريلاند منذ عام 1997.

حتى أن ترامب كان يزن على صفقة استاد القادة عندما تم الإعلان عنه.

امتدحها على أنها “فوز ضخم لواشنطن العاصمة”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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